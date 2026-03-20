ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କ୍ୟାବିନେଟ୍, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନୁମୋଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି

ସେବା ଯୋଗାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ୍, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନୁମୋଦନ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ।

Odisha government has significantly increased the expenditure approval powers of the Chief Minister, Cabinet, ministers, and senior officials
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 20, 2026 at 9:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଗତିଶୀଳତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ୧୯୭୮ ମସିହାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ ନିୟମାବଳୀ ବା DFPR (Delegation of Financial Powers Rules)ରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଛି ।

ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସଂଜୀବ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଏବେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାବିନେଟ ବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିପାରିବେ । ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗର ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ (Contingent Expenditure) କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟମାନେ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ସଚିବମାନେ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିପାରିବେ । ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶଦାତା ସେବା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର (ODISHA GOVERNMENT)



ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଜଳସମ୍ପଦ, ପୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଭଳି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଯୋଗ, ଜଳସେଚନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯାଇଛି । ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଅଣ-ଆବାସିକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୮ କୋଟି ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରିବେ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ସରକାରୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ସହଜ ଓ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବୋଲି ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମିଶ୍ର ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ:

  • ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ପାଇଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିପାରିବେ।
  • ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପାଇଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିପାରିବେ।
  • ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟମାନେ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପାଇଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିପାରିବେ।

ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ସଚିବମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା ଜାରି ନକରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ରାଜସ୍ୱ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ, PCCF, ଏବଂ ପୋଲିସ ଡିଜି/ଆଇଜି ଯଥାକ୍ରମେ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା (ବର୍ଗ ଅନୁସାରେ)। RDC ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟମାନେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରିବେ ।

Sanjeev Kumar Mishra
ସଂଜୀବ କୁମାର ମିଶ୍ର (ETV Bharat)

ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିପାରିବେ:

  • ଆବାସିକ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
  • ଅଣ-ଆବାସିକ କୋଠା ପାଇଁ ୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କା
  • ଯୋଗାଯୋଗ, ଜଳସେଚନ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପାଇଁ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
  • ପରିମଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୧.୫ କୋଟିରୁ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା
  • ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
  • ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବିଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA OFFICER FINANCIAL POWERS
OFFICERS FINANCIAL POWER INCREASE
ଅଫିସର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା
DFPR ODISHA GOVERNMENT
ODISHA GOVERNMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.