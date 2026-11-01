IPS ଓ OPS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ; ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ବଦଳି, ଗୃହ ବିଭାଗରେ OSD ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ
IPS and OPS Reshuffles: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 8 ଜଣ ଆଇପିଏସ୍ (IPS) ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜଣେ ଓପିଏସ୍ (OPS) ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : November 1, 2026 at 12:01 PM IST|
Updated : November 1, 2026 at 12:27 PM IST
କଟକ: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 8 ଜଣ ଆଇପିଏସ୍ (IPS) ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜଣେ ଓପିଏସ୍ (OPS) ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଜେଲ୍ ଡିଜି (DG) ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ବଦଳି କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଓଏସ୍ଡି (OSD) ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ବଦଳିଲେ ଜେଲ ଡିଜି:
କାରାଗାର ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ସେବା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ 1993 ବ୍ୟାଚ IPS ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇ ଗୃହ ବିଭାଗ OSD ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । S.F.S.L. ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ 1995 ବ୍ୟାଚ IPS ସନ୍ତୋଷ ବଳଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅତିରିକ୍ତ ଡି.ଜି, ଜେଲ୍ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସଂଶୋଧନ ସେବାର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ପରିବହନ କମିଶନର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଡିଜି, ଜେଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା 1998 ବ୍ୟାଚ ଆଇପିଏସ୍ ଅମିତାଭ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପରିବହନ କମିଶନର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ବଦଳିଲେ ଝାରସୁଗୁଡା ଏସପି
ଅତିରିକ୍ତ ଡି.ଜି. ପୋଲିସ, ଏସ୍.ଏ.ପି. ଥିବା 1998 ବ୍ୟାଚ IPS ରାଜେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଗୃହ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରୁ ଫେରିବା ପରେ 2010 ବ୍ୟାଚ IPS ସାରା ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡି.ଆଇ.ଜି. ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଝାରସୁଗୁଡା ଏସପି ଥିବା 2019 ବ୍ୟାଚ IPS ଗୁଣ୍ଡାଲା ରେଡ୍ଡୀ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏଆଇଜି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ବଦଳିଲେ ନୂଆପଡାର ଏସପି:
ନୂଆପଡାର ଏସପି 2021 ବ୍ୟାଚ IPS ଅମୃତପାଲ ସିଂହଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ଏସପି ଭାବରେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ଖୋରଧାର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି 2022 ବ୍ୟାଚ IPS ସୋନାଲି ସିଂହ ପରମାରଙ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡାର ଏସପି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ଏଆଇଜି, OPS(ଏସଟିଏସ) ତପନ ନାରାୟଣ ରଥଙ୍କୁ ନୂଆପଡାର ଏସପି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ।
ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲ ଡିଜି ପଦବୀରୁ ହଟାଇଲେ ସରକାର:
ଜେଲ ଡିଜି ଥିବା ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା, ହତ୍ୟାର ଧମକ, ସଂଘବତ ଭାବରେ ଅପରାଧ ଘଟାଇବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲର ଜେଲର୍ ସନ୍ତୋଷିନୀ ଜେନା । ଏନେଇ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଡିଜିଙ୍କ ବିରୋଧରେ BNSର ଧାରା 75(2),351(2),3(5)ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ମାମଲା ରୁଜୁ ପରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଜେଲ ଡିଜିଙ୍କୁ ପଦବୀରେ ହଟାଇଛନ୍ତି ସରକାର । ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ OSD ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଆଇପିଏସ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ; ପିନାକଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତୀକଙ୍କୁ ପୁରୀ ଦାୟିତ୍ବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ