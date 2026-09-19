PSU କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦଶହରା ଭେଟି; ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ୨% ବୃଦ୍ଧି
ସଂଶୋଧିତ ଦରମା ହାର, ୨୦୧୭ ଅନୁସାରେ, ଦରମା ପାଉଥିବା ଯୋଗ୍ୟ PSU କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ DA ୫୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
Published : September 19, 2026 at 1:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ବା PSU କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର । ସଂଶୋଧିତ ଦରମା ହାର, ୨୦୧୭ ଅନୁସାରେ, ଦରମା ପାଉଥିବା ଯୋଗ୍ୟ PSU କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ DA ୫୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ DA ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ । ପବ୍ଲିକ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ସଚିବ ମହମ୍ମଦ ସାଦିକ ଆଲମଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ୨୦୨୬ ମେ' ୧୮ ତାରିଖର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆଧାର କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୨ ପ୍ରତିଶତ DA ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି ।
କାହାକୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା ?
ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ DA ମିଳିବ ନାହିଁ । ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ମାନଦଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ମାମଲା ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରାଯିବ । DA ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ୧୦ଟି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ ।
୧୦ଟି ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ?
- ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟୋରି ଅଡିଟ୍: ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧାନିକ ଅଡିଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ଋଣ ପରିଶୋଧରେ ଡିଫଲ୍ଟ ନୁହେଁ: କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଋଣ ପରିଶୋଧରେ ଡିଫଲ୍ଟ ଥିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।
- କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବୈଧାନିକ ଦେୟ: ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ବା PF ଓ ESI ଭଳି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବୈଧାନିକ ଦେୟ ପ୍ରଦାନରେ କୌଣସି ବକେୟା ରହିବ ନାହିଁ ।
- ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ନୁହେଁ: ପ୍ରଶାସନିକ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ ଅନୁଦାନ କିମ୍ବା ସବସିଡି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।
- ନିଜସ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ: ବର୍ଦ୍ଧିତ DA ଯୋଗୁଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବୋଝକୁ ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ସରୁ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ବଳ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ସହିତ ଚୁକ୍ତି: ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ସହିତ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଯୁକ୍ତି: କର୍ପୋରେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ମାନୁଆଲ୍ ଅନୁସାରେ, ବୋର୍ଡରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଦରକାର ।
- ଲାଭଜନକ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ: କେବଳ ଲାଭ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ୨ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ DA ଜାରି କରିପାରିବେ । ଏହା ଫଳରେ DA ୫୮ରୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
- ସରକାରୀ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ବୋଝ ନାହିଁ: ବର୍ଦ୍ଧିତ DA ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବଳରୁ ବହନ କରିବ । ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷରୁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ ନାହିଁ ।
- ସରକାରଙ୍କୁ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ: ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖର ଅଫିସ୍ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ ।
ବୋର୍ଡ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ :
ଉପରୋକ୍ତ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଏବଂ କାଟାଗୋରାଇଜେସନ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଅଧୀନରେ ବର୍ଗୀକୃତ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇବେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କାଟାଗୋରାଇଜେସନ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଅଧୀନରେ ନଥିବା ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ବୋର୍ଡ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପବ୍ଲିକ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ବିଭାଗ ନିକଟକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇବେ । ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ମାମଲା ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରାଯାଇ ବର୍ଦ୍ଧିତ DA ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପ୍ରାକ୍-ସଂଶୋଧିତ ବେତନ ସ୍କେଲରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଡିଏ ୫% ବୃଦ୍ଧି; ଜୁଲାଇ ଦରମା ସହ ମିଳିବ ବକେୟା
ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ୨ % ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି, ଜାନୁଆରୀରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ହେବ ଲାଗୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର