ସାତକୋଶିଆର ଗାଁ ପୁନର୍ବାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ହେବ ତଦନ୍ତ: ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିବେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ । ୬ ସପ୍ତାହରେ ଦିଆଯିବ ରିପୋର୍ଟ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : August 21, 2026 at 12:10 PM IST
Satkosia Forest ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାତକୋଶିଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଓ ପୁନର୍ବାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ହେବ । ଓଡ଼ିଶା ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ (OHRC)ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ରାଇଗୁଡ଼ା ଗାଁକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ସାତକୋଶିଆ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭରୁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କମିଟି ଯାଞ୍ଚ କରିବ ।
କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିବେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ । ଏଥିରେ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ, ଆଇନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏସ୍ଟି ଓ ଏସ୍ସି ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଓ ପଛୁଆବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ପୂର୍ବତନ NTCA ସଦସ୍ୟ-ସଚିବ ଅନୁପ ନାୟକ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IFS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆଇନ, ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟ ଓ ପୁନର୍ବାସ ନୀତିର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ସ୍ୱାଧୀନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।
କ’ଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବ କମିଟି ?
କମିଟି ସାତକୋଶିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବ । ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ୧୯୭୨, ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟ, ୨୦୦୬ ଏବଂ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାଧିକରଣ (NTCA)ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ତାହା ଯାଞ୍ଚ ହେବ । ଏଥିସହ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି କିମ୍ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବ ।
ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ପୁନର୍ବାସ ସୁବିଧା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା କି ନାହିଁ ? କମିଟି ତାହାର ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିବ। ଅନିୟମିତତା ମିଳିଲେ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ, ଅଧିକାରର ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଓ ଜୀବିକା ସହାୟତା ଭଳି ସଂଶୋଧନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସୁପାରିସ କରିପାରିବ । ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିସ କରିବ ।
ପୃଷ୍ଠଭୂମି:
ବ୍ୟାଘ୍ର ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ମାନବ-ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କମାଇବା ହେଉଛି ସାତକୋଶିଆ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭର କୋର୍ ଓ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଟାଇଗର ହାବିଟାଟ୍ରୁ ମାନବ ବସତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଏପରି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ସମାଧାନ କରିବା, ଗ୍ରାମସଭାର ପୂର୍ବ ଓ ସୂଚିତ ସମ୍ମତି ନେବା ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ପୁନର୍ବାସ କରିବା ଭଳି ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । OHRC ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛି ।
OHRCର ତଦନ୍ତରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଯେ କିଛି ଗାଁର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମସଭାର ପୂର୍ବ ଓ ସୂଚିତ ସମ୍ମତି ନିଆଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟ, ୨୦୦୬ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକାରର ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ସମାଧାନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ିବା, ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବା, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ।
ଆୟୋଗ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘର, ଜମି, ଗଛ, ପଶୁଧନ ଓ ଜୀବିକା ସମ୍ପତ୍ତିର ଉଚିତ୍ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । OHRC ମତରେ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ବୃହତ୍ତର ସାର୍ବଜନୀନ ହିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଗଲେ ତାହା ମାନବାଧିକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇପାରେ ।
6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ:
ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗଠିତ ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗାଁରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ । କମିଟିକୁ ଗଠନ ତାରିଖ ଠାରୁ ଛଅ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏନେଇ ପୂର୍ବତନ NTCA ସଦସ୍ୟ-ସଚିବ ଅନୁପ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସାତକୋଶିଆ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଖାଲି କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଏନେଇ କିଛି ଲୋକ ଓ କିଛି ଏନଜିଓ ରାଜ୍ୟ ମନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କମିଟିର କାମ ହେଉଛି ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଦେଖିବେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି । କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ନାହିଁ ? କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର