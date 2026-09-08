ଦିଲ୍ଲୀ ଅଘଟଣ ପରେ ତତ୍ପରତା: ରାଜ୍ୟରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠାର ହେବ ଯାଞ୍ଚ, କମିଟି ଗଠନ କଲେ ସରକାର
15 ଦିନ ଭିତରେ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେବ । ଭଙ୍ଗାଯିବ ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠା । ସୂଚନା ଦେଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : September 8, 2026 at 3:32 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦିଲ୍ଲୀ ସତ୍ୟ ନିକେତନରେ 6 ମହଲା ହଷ୍ଟେଲ କୋଠା ଭୁଶୁଡିବା ଘଟଣା ପରେ ତତ୍ପର ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ରାଜ୍ୟରେ ଭଙ୍ଗାଯିବ ପୁରୁଣା କୋଠା । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅସୁରକ୍ଷିତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କୋଠା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗଠନ ହେଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କମିଟି । ଏହି କମିଟି ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠା ଗୁଡିକର ଯାଞ୍ଚ କରି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏନେଇ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠା ଚିହ୍ନଟ ହେବ:
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ କୋଠା ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଅସୁରକ୍ଷିତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କୋଠା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ନୋଟିସ କରାଯିବ । ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର କୋଠା ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ତାକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ନୂଆ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ସରକାରୀ କୋଠା ସେପରି ଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରାଯିବ । ବେସରକାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ କରାଯିବ । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
15 ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ:
ତେବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠା ଚିହ୍ନଟ କରି 15 ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ କମିଟି l ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠା ଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଧନଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ କୋଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଯାଞ୍ଚ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଓ ଆଇନାନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।
ଗୃହନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ କୋଠା ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗତକାଲି ବିଭାଗ ସହ ଆଉ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରାଯାଇଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗୃହନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠା ଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା କୋଠା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯିବ ।’
ଘରୋଇ କୋଠା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହେବ:
ଏହି ଅଭିଯାନର ପରିସରକୁ ଘରୋଇ କୋଠା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ ଓ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବିପଦଜନକ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଘରୋଇ କୋଠା ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମାଲିକଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇ ଆଇନନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ସ୍ଥିତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରିବେ:
ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ପୁରୁଣା ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠା ଗୁଡିକର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ କରିବ । ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଯେଉଁ କୋଠା ଗୁଡ଼ିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ l କଟକ ଓ ପୁରୀ ଭଳି ପୁରୁଣା ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି । ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରହିଥିବା ପୁରୁଣା ଓ ଦୁର୍ବଳ କୋଠା ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ସମ୍ପୃକ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ।
କାହିଁକି ତତ୍ପର ସରକାର ?
ନିକଟରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ହଷ୍ଟେଲ କୋଠା ଭୁଶୁଡି ପଡିବାରୁ 7 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । 5 ଆହତ ଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି କୋଠାଟି 40ରୁ 50 ବର୍ଷ ତଳର ଥିଲା । କୋଠାଟି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ହଷ୍ଟେଲ ଚାଲିଥିଲା । ବିପଦସଙ୍କୁଳ କୋଠା ଭୁଶୁଡି ପଡିବାରୁ ଅକାଳରେ ଛାତ୍ର ଓ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଥିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠା ଗୁଡିକର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର