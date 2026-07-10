ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଲା ବସ୍ ଭଡ଼ା, ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ଦର
ଓଡି଼ଶା ସରକାର ସୁପର ପ୍ରିମିୟମ ଫୁଲ୍ ସ୍ଲିପର ଏସି କୋଚ୍ ବସ୍ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।ଭଡ଼ା ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପିଛା 3.50 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : July 10, 2026 at 5:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ । ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ (STA) ପକ୍ଷରୁ ସୁପର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫୁଲ୍ ସ୍ଲିପର୍ ଏସି କୋଚ୍ ପାଇଁ ନୂତନ ଭଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି । ନୂଆ ଭଡ଼ା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତି ଯାତ୍ରୀ/ବର୍ଥ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଭଡ଼ା ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପିଛା 3.50 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । STA ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ବୈଷୟିକ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଏହି ଭଡ଼ା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ଗେଜେଟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦିନଠାରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ତେବେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ ବର୍ଗ ଯଥା ଅର୍ଡିନାରୀ, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଡିଲକ୍ସ, ଡିଲକ୍ସ ଏସି ଏବଂ ସୁପର ପ୍ରିମିୟମ୍ ସିଟର୍ କିମ୍ବା ସେମି-ସ୍ଲିପର୍ ବସ୍ର ଭଡ଼ାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁ ଥିବା ଭଡ଼ା ଏହି ବର୍ଗର ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ।
ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ବନିମ୍ନ ଭଡ଼ା, ରିହାତି ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା, ମାଗଣା ଲଗେଜ୍ ସୀମା, ଅତିରିକ୍ତ ଲଗେଜ୍ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ନିୟମ ନୂତନ ବର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବବତ୍ ଲାଗୁ ରହିବ ।
ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏହି ଭଡ଼ା ହିଁ ସର୍ବାଧିକ ଆଦାୟଯୋଗ୍ୟ ଭଡ଼ା ହେବ । କୌଣସି ବସ୍ ଅପରେଟର ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଡ଼ା ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହାର କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ଟିକେଟିଂ, ପରମିଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ଓ ତଦାରଖ କରିବେ ।
ସେହିପରି, ୨୦୨୬ ମସିହା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ ବସ୍ ଭଡ଼ା ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ବୈଷୟିକ କମିଟିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଅଧିସୂଚନା ଆଧାରରେ ଏହି ଭଡ଼ାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ.
ଜୁନ 2 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ 2 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ସାଧାରଣ ବସ ଭଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ କି.ମି ପିଛା 90 ପଇସା ଥିଲା ତାହା 2 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ କିଲୋମିଟର ପିଛା 92 ପଇସା ହୋଇଛି । ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦର ପୂର୍ବରୁ କି.ମି ପ୍ରତି 94 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ତାହା ମଧ୍ୟ 2 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ଘଟି କି.ମି ପିଛା 96 ପଇସା ହୋଇଛି । ଡିଲକ୍ସ ବସ ଦର ପୂର୍ବରୁ କିମି ପ୍ରତି 1.31 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ତାହା 4 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ଘଟି 1.35 ପଇସା ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଏସି ଡିଲକ୍ସ ଦର ପୂର୍ବରୁ କିମି ପିଛା 1.59 ଥିଲା ବେଳେ ତାହା 4 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1.63 ପଇସା ହୋଇଛି । ସୁପର ଡିଲକ୍ସ ଦର ପୂର୍ବରୁ କିମି ପିଛା 2.47 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ତାହା 6 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2.53 ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର