ଓମସାର ଡାକରା: ଘଣ୍ଟାଏ OPD ବନ୍ଦ, ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀ ହନ୍ତସନ୍ତ
ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ସେବା ସଂଘ (OMSA) ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବନ୍ଦ ଡକରା । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଦିନ ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗୀ ଦେଖା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ।
Published : December 26, 2025 at 3:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର/କେନ୍ଦ୍ରାପଡା/ମୟୂରଭଞ୍ଜ: ରାଜ୍ୟରେ ଡ଼ାକ୍ତରଖାନାର ବର୍ହିଃ ବିଭାଗ (OPD)ରେ ରୋଗୀ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ । ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ବର୍ହିଃ ବିଭାଗରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇ ବର୍ହିଃ ବିଭାଗ ବା OPD ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ସହିତ ଘଣ୍ଟିକିଆ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ସେବା ସଂଘ (OMSA) ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସକାଳ ୧୦ଟା ସମୟରୁ ଦିନ ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗୀ ଦେଖା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ଫଳରେ ଅନେକ ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀ ନାନା ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
'କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ':
ଜଣେ ରୋଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି, "ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଛୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପାଇଁ । କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଦି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ । ଖୁବ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇଛୁ ।" ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଲା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ।
କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ରୁପଭାନୁ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେଭଳି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ । ସବୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛନ୍ତି । କେବଳ OMSA ଡାକ୍ତର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଓପିଡି ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ । ଆମର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରମାନେ OPDରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗୀ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ।"
ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ:
ଏପଟେ OMSAର ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ କରିଛୁ । ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଘଣ୍ଟା OPDରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖଯାଇଥିଲା । ଆମର ଯାହା ଦାବି ରହିଛି ତାହା ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ।"
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପ୍ରଭାବ:
ସୁବିଧା, ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଦରମା ପ୍ରସଙ୍ଗ ତଥା 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇ OMSA ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଘଣ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହାର ପ୍ରଭାବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରମାନେ । ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଏକ ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସଠିକ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁନଥିବାର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରଭାବ:
ଶୁକ୍ରବାରରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ଘଣ୍ଟାଏ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ମହାସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ସହ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଜି ଠାରୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ସମୂହ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ ୧୦ ରୁ ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧ ଘଣ୍ଟା ଓପିଡ଼ି ସେବା ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରୋଗୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଓପିଡିରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରୋଗୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ । ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଅଥବା ଡାକ୍ତରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବୁଲା କୁକୁର ବଢ଼ିବା ସହ ବଢୁଛି କୁକୁର କାମୁଡ଼ା; ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ