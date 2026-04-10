ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମିଳିବ ରାକିଂ: ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୃତିତ୍ୱ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର, ବର୍ଷକରେ 90 ପ୍ରତିଶତ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ।
Published : April 10, 2026 at 7:23 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାର ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଳ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ “ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକର ବାର୍ଷିକ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ” ଓ “ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୃତିତ୍ୱ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର” ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଣ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଓ ସମଗ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଣାମର ସୁଧାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ସରକାର “ସୁସ୍ଥ ଓଡିଶା-ବିକଶିତ ଓଡିଶା” ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସମାନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦେବାକୁ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ।
କେଉଁ ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଭାଗ ନେବେ ?
ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (DHH), ସବ୍ -ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲ (SDH), CHC, PHC ଓ ସହର ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆଧାରରେ କରାଯିବ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ । ଏହା ସହିତ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର (AAM) ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୩ଟି ସଂସ୍ଥା ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।
କଣ ରହିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ନିୟମ ?
1) ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ ରଖିଥିବା ଡାକ୍ତର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ।
2) ଆବେଦକଙ୍କର ଗତ ୧ ବର୍ଷରେ ଅତି କମରେ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
3) ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ମାମଲା ବା ଅଭିଯୋଗ ନ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
4) ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ବିଶେଷ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
5) ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ।
NQAS ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ମାନ
ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ସଂସ୍ଥାର ଗୁଣମାନ ମାପନ (National Quality Assurance Standards-NQAS) ଆଧାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୩ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ।
ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ୧୫ ଏପ୍ରିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର