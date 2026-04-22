ଚମକିବ ସମ୍ଵଲପୁର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ; 22 କୋଟି ମଞ୍ଜୁର, ଖେଳିଛନ୍ତି ଓ୍ୱାର୍ଲ୍ଡକପ୍ ବିଜେତା ଖେଳାଳି ଏବଂ କୋଚ୍

ଚମକିବ ସମ୍ଵଲପୁର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ; 22 କୋଟି ମଞ୍ଜୁର, ଖେଳିଛନ୍ତି ଓ୍ୱାର୍ଲ୍ଡକପ୍ ବିଜେତା ଖେଳାଳି ଏବଂ କୋଚ୍
ଷ୍ଟାଡିୟମଟି 1998 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ 17000ରୁ 20000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବସିବାର ସୁବିଧା ଅଛି l ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : April 22, 2026 at 9:50 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଚମକିବ ସମ୍ବଲପୁର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ । ବଦଳିବ ଷ୍ଟାଡିୟମର ରୂପରେଖ । ଷ୍ଟାଡିୟମର ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 22 କୋଟି 49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଟେଣ୍ତର ପ୍ରକିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏନବିସିସି ପକ୍ଷରୁ ଟେଣ୍ତର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି l ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଫିଲ୍ଡ, ଆଲୋକୀକରଣ( ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ ), ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି କରଣ, ଷ୍ଟ୍ରମ ଓ୍ଵାଟର ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ଓ ଫେନସିଙ୍ଗ ଓ୍ବାର୍କ କାମ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଏହି ସବୁ କାମ 10 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରାଯିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ରହିଛି l
ତେବେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଭାବ ଏବଂ ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁ ଏହା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଫଳରେ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆଉ ରଣଜି ପରି ମ୍ୟାଚ ମିଳିଲା ନାହିଁ l ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଏହି ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଜୁର କଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡା ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା କ୍ରୀଡାପ୍ରେମୀଙ୍କ ମହଲରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି l ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2019 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ କରିଥିବା ସମୟରେ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନଥିଲା l ତେବେ ସେତେବେଳେ ଏହି ପାଣ୍ଠି ରେ ଏକ ନୂଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ ସହ ଏକ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଡର୍ମୀଟୋରି ହେବାର ଯୋଜନା ଥିଲା l ତେବେ ତାହା କୌଣସି କରଣବଶତଃ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା l
ଏହା ପରେ 2024 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ପୂର୍ବ ସରକାରର 5ଟି ସଚିବ ଭି. କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପାଣ୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏହାର ନବ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ର ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡା ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ l ତେବେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହ ଏହି କାମ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପରି ନଥିଲା l ଏଥିପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା l
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡା ସଂଘ ର କ୍ରିକେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅବିନାଶ ନନ୍ଦଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏକ ବହୁ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଡିୟମ l ଏଠାରେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ରଣଜି ଟ୍ରଫି, ଦେଓଧର ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା l ଏଠାକୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହେବାଗ, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର, ପିୟୂଷ ଚାୱଲା, ମହମ୍ମଦ କୈଫ ପରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳୀ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିଲେ l ତେବେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଷ୍ଟାଡିୟମର କିଛି ବି ରିନୋଭେସନ କାମ ହୋଇନାହିଁ l ତେଣୁ ମ୍ୟାଚ ମିଳୁନାହିଁ l ଆମେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ, ତେବେ କିଛି ହୋଇନଥିଲା l ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାଫ, ପଡିଆ ପୁରା ଖରାଫ ହୋଇ ଯାଇଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ l ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲେ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାମ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ l"
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁରର ସଚେତନ ନାଗରିକ ତଥା କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ପ୍ରମୋଦ ରଥ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ସ୍ୱାଗତ ଜାଣେଇଥିବା ଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି l ତେବେ ଏହି ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଓ ଦେଖାରଖା କିପରି ଭଲଭାବେ ହୋଇ ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡା ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି l
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦରଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଭିଏସଏସ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଛି l ଏଥିରେ ପୁରା ଷ୍ଟାଡିୟମ ସହ ପିଚର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ ଯେମିତି କି ଏଠାରେ ରଣଜି ମ୍ୟାଚ ଆୟୋଜନ ହୋଇ ପାରିବ l ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଧୁନିକ ଫ୍ଲଡ ଲାଇଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଡ୍ରେନେଜର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର