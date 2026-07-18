କ୍ୟାନସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ବସ୍ତି, ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଥିଲେ ସରକାର ବହନ କରିବେ ଖର୍ଚ୍ଚ !
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାନସର ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ୧୨୧ ପ୍ରକାରର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ୟାକେଜ୍ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : July 18, 2026 at 5:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: କ୍ୟାନସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏଣିକି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାନସର ଚିକିତ୍ସାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଚଳିତ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାନସର ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ କ୍ୟାନସର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଆଜି(ଶନିବାର) ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାନସର ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ୧୨୧ ପ୍ରକାରର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ୟାକେଜ୍ ସାମିଲ କରାଯିବ । ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାନସର ରୋଗୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା, ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, କିମୋଥେରାପି, ରେଡିଓ ଥେରାପି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ । ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ବଜେଟ୍ରୁ ବହନ କରିବେ । ଫଳରେ ଦାମୀ କ୍ୟାନସର ଚିକିତ୍ସାର ଆର୍ଥିକ ବୋଝରୁ ଅନେକ ପରିବାର ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାନସର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଡ଼ାଯିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ । ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରମାନେ ଏଥିରୁ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେବେ ।
ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପ୍ରିୟା ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୯୬୧ ପ୍ରକାରର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ୟାକେଜ୍ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ୨୦୧୮ରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୨ କୋଟି ରୋଗୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି । ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିଥିବା ବେଳେ, ଲାଭାନ୍ୱିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି । ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବା ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ କ୍ୟାନସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ ଓ ସୁବିଧାଜନକ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ହିତାଧିକାରୀ ପାଉଛନ୍ତି ଯୋଜନାର ଲାଭ ?
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା (AB-PMJAY) ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା (GJAY)କୁ ଏକାଠି କରି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷାଧିକ ପରିବାର ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 3.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ପାଇବେ। ପ୍ରାୟ 1.03 କୋଟି ପରିବାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ।
ଏହି ଯୋଜନାରେ କଣ ଲାଭ ମିଳୁଛି ?
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା
- ପରିବାରର ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁବିଧା ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଭରେଜ୍ ମିଳିପାରେ
- ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର 29,000ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ରହିଛି
- କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ହୃଦରୋଗ, କିଡନୀ, କ୍ୟାନସର, ସ୍ନାୟୁରୋଗ, ଅସ୍ଥିରୋଗ ସମେତ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ୟାକେଜ୍ର ସୁବିଧା ପାଇପାରନ୍ତି ।
ନୂତନ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାନସର ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କ୍ୟାନସର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 121ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି । ଯାହାର ବ୍ୟୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ନୂଆ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି, ଅଚାନକ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ
ହସ୍ପିଟାଲ ଭର୍ତ୍ତିର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାଗଣାରେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ବସ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର