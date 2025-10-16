ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟରେ ଦୂର ହେବ ଜଳ କଷ୍ଟ, ଛଅଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ

ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ । 1800କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦରେ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

EIC Chandra Sekhar Padhi
EIC Chandra Sekhar Padhi (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 16, 2025 at 2:14 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଦୂର ହେବ ଜଳ କଷ୍ଟ । ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବନେଟ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଆସନ୍ତା 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

EIC Chandra Sekhar Padhi (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ପିଇବା ପାଣି, ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜଳ ସେଚନ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନାରେ ୬ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ହେବ । ଆସନ୍ତା 4 ବର୍ଷ (2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2029-30 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ) ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୧୭୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆନୁମାନିକ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।

ଏନେଇ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି," ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଆନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଏହି ସ୍କିମରେ ୬ ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ହେବ । ଏହା ଫଳରେ ଜଳ କଷ୍ଟ ,ମରୁଡି ଭଳି ଅଭାବ ଦୂର କରି ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେବ । ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଅଭାବ ରହିଛି ସେଠି ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ନେଇ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ,ମରୁଡି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା, କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।"


ଏହି ଯୋଜନାର ଛଅଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ:

ଏହି ଯୋଜନାରେ ଛଅଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ସେଗୁଡିକ ହେଲା,

1.କାଟ୍ରା ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ (କାନ୍ସାପାଲ୍ ଆଇଏସ୍ଏସ୍): କାନ୍ସାପାଲ୍ ଗ୍ରାମ, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ୍, ମୟୂରଭଞ୍ଜ-ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଆଇଏସ୍ଏସରୁ ଉଠାଣ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ୍ (Subarnarekha Main Canal)ର 25000 R.Dରେ ପତନ ହେବ । ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଥିବା କାଟ୍ରା ନଦୀ ଉପରେ କାନ୍ସାପାଲ୍ ଠାରେ ଆଇଏସ୍ଏସ୍ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଫିଡର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କାନ୍ସାପାଲ୍ ଆଇଏସ୍ଏସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ 25000 R.D ରେ ଏସ୍ଏମ୍ସି (ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ୍)ରେ ମିଶିବ। ଏସ୍ଏମ୍ସି ହଳଦିଆ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରିବ। କାନ୍ସାପାଲ୍ ଆଇଏସ୍ଏସରୁ ଏସ୍ଏମ୍ସିକୁ ଜଳ ବିତରଣ କ୍ଷମତା 12.7 MCM । ଲିଙ୍କ୍ କେନାଲର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 11.4 କି.ମି.। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଆୟାକଟର ସ୍ଥିରୀକରଣ ଆନୁମାନିକ ଭାବେ 2500 ହେକ୍ଟର ହେବ । ଏହାର ଆନୁମାନିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 170 କୋଟି ଟଙ୍କା ।

2.ବଂଶଧାରା-ଋଷିକୂଲ୍ୟା ଆନ୍ତଃ-ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ: ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବଂଶଧାରା ଏବଂ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେବ । ନନ୍ଦିନୀ ନାଳ ଉପରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରିନ୍ଦାପଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ନନ୍ଦିନୀ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନନ୍ଦିନୀ ଡ୍ୟାମରୁ ହରଭାଙ୍ଗି ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଜଳ ବିତରଣ କରିବ । ନନ୍ଦିନୀ ନାଳ ହରଭାଙ୍ଗି ନଦୀର ଏକ ଉପନଦୀ । ଏହା ବଂଶଧାରା ନଦୀର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଉପନଦୀ । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବଂଶଧାରା ଅବବାହିକାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ସଂଯୋଗୀକରଣ କେନାଲର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 5.25 କିମି ରହିଛି ।


ନନ୍ଦିନୀ ନାଳରେ ନନ୍ଦିନୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଜଳ ବିତରଣ କ୍ଷମତା 46.62 ମିଲିୟନ୍ ଘନ ମିଟର ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ହରଭାଙ୍ଗି ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଅବବାହିକାରେ 6,825 ହେକ୍ଟର । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ 7.63 ମିଲିୟନ୍ ଘନ ମିଟର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବ । ଏହା ବାର୍ଷିକ 8.97 MU (2MW) ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ । ଆନୁମାନିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 720 କୋଟି ଟଙ୍କା ।

3.ହୀରାଧରବତୀ ବନ୍ୟା ପ୍ରବାହ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ: ବନ୍ୟା ବିପଦ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ । ହିରାଧରବାଟି ବନ୍ୟା ପ୍ରବାହ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ-ମହାଚ୍ଛାଇ ବ୍ଲକ୍-ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ ଥିବା ହିରାଧରବାଟି ବ୍ୟାରେଜରୁ ବାହାରି ଏବଂ ରାମ୍ଭା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଚିଲିକାରେ ପଡ଼ିବ । ଏହାର ଲମ୍ବ ୫୩.୯ କି.ମି (ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ୍ ଦେଇ)। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏହାର ଗତିପଥରେ ଥିବା ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ । ୩୭ଟି ଏମ୍.ଆଇ. ଜଳାଶୟର ୧୫୨୪ ହେକ୍ଟର ସି.ସି.ଏ.ର ସ୍ଥିରୀକରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ୧୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ।



4.ବାହୁଡା ତାମ୍ପରା ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ: ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋହନ ମିଳିଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚିକିଟି ବ୍ଲକରେ ବାହୁଡା ନଦୀ ଉପରେ ଭୀମାପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇଏସଏସର ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ଅଫ୍-ଟେକିଂ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ନିକଟରେ କେଲୁଆପଲ୍ଲୀ (ଗଞ୍ଜୁ) ତାମ୍ପରାଠାରେ ଏହାର ଆଉଟ୍ ଫଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଜଳ ବିତରଣ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ ୧ କ୍ୟୁସେକ୍ (୫୦% ପାନୀୟ/ଶିଳ୍ପ, ୫୦% ଜଳସେଚନ)। ଏହାର ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ଚିକିଟି ବ୍ଲକରେ ସିସିଏ ୧୦୦୦ ହେକ୍ଟର । ଏହାର ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ଖୋଲା, ଅର୍ଦ୍ଧ ୟୁଜିପିଏଲ୍ ୨୭ କିମି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ଏସଇଜେଡର ଶିଳ୍ପ ଚାହିଦା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଆନୁମାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ।

5.ଅଙ୍ଗ-ସୁକତେଲ ଗରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କେନାଲ ପ୍ରକଳ୍ପ:

ଜଳସେଚନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗ-ସୁକ୍ତେଲ ଗାର୍ଲାଣ୍ଡ କେନାଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ରଖାଯାଇଛି ।
ଅଙ୍ଗ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରାୟ ୧୫୦୦୦ ହେକ୍ଟର । ଏହାର ବଳକା ଜଳ ୧୦୮ଟି ପୋଖରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବିତରଣ କରାଯିବ । ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲୋୟର ସୁକତେଲରୁ ଲୁଚିକାବନ୍ଧ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ସୁନାଗଡ଼ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇକେନଜୋର ନାଳ ଦେଇ ୨୫.୬ କିମି ରେ ୩୦୦୦ ହେକ୍ଟର ଜଳସେଚିତ କରିହେବ । ୪୦ଟି ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଲାନ୍ଥ ନଦୀରୁ ଲୋୟର ଲାନ୍ଥ ପ୍ରକଳ୍ପର ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ତୁସ୍ତାପାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୮ କିମି , ୫୦୦୦ ହେକ୍ଟର ଜଳସେଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଲାନ୍ଥ ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ଡାଇଭର୍ସନ ଷ୍ଟ୍ରକଚର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ୧୧୫.୩ କିମିରେ ୨୩୦୦୦ ହେକ୍ଟର ଜଳ ସେଚନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ରଖାଯାଇଛି । ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା

6.ତେଲେନଗିରି-ଉଚ୍ଚ କୋଲାବ PSP ପ୍ରକଳ୍ପ:

ଏହା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଜଳ ଅଧିକ ନଦୀ ଅବବାହିକାକୁ ଜଳ ଅଭାବୀ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରି ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିରତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ବନ୍ୟା ବିପଦ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ କୃଷି ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।


ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଦ୍ୱାରା କି ସୁଫଳ ମିଳିବ:

ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଠି ଜଳ ଅଭାବ ରହିଛି ସେଠାକୁ ସୁସଂଗତ ଢଙ୍ଗରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । 23 ହଜାର ହେକ୍ଟର ନୂଆ ଆୟକଟ ସୃଷ୍ଟି କରିହେବ। ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତତା ,ଜଳ-ଅଧିକ ନଦୀ ଅବବାହିକାକୁ ଜଳ-ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରି ମରୁଡିକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ କୃଷି ପାଇଁ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଯାହା ଚାଷ,ପାନୀୟଜଳ ,ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ।

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅତିରିକ୍ତ ଜଳକୁ ଜଳ-ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଫସଲ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ମାନବ ବସତିର କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିପାରିବ ।

ଆଉମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃଚାର୍ଜ କରିହେବ । ଏହି ଯୋଜନା ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃଚାର୍ଜରେ ଯୋଗଦାନ କରିବ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହେବ ଫଳରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଜଳ ବିତରଣ କରିହେବ ।

ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...

ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟରେ ୧୦ ବିଭାଗର ୧୫ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର

କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିି: ନାଇଟ୍‌ ସିଫ୍ଟ କରିବେ ମହିଳା, ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ସରକାର

ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ; ନୂଆ ସହର ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ୧୫ ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୮୧୭୯ କୋଟି

ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ; ଓଡ଼ିଶା ଆଇଟି ନୀତି 2025କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ଫୋକସରେ ଡିଜିଟାଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ


ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା ଦ୍ୱାରା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଜଳ ବିତରଣ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ହେଲେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବଢିବ । ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନୌଚାଳନା ନେଇ ବାଟ ଫିଟିବ । ଆନ୍ତଃସଂଯୁକ୍ତ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳ ପରିବହନକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରିବ ।



ପୂର୍ବରୁ 26 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ତା ଭିତରୁ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ତେଣୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରି ହୋଇ ନପାରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବିଶେଷକରି ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଆଖି ଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

TAGGED:

ODISHA CABINET MEETING
CM MOHAN MAJHI
ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଯୋଜନା
ODISHA RIVER PROJECTS
INTER STATE RIVER LINKAGE SCHEME

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.