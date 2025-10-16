ରାଜ୍ୟରେ ଦୂର ହେବ ଜଳ କଷ୍ଟ, ଛଅଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ
ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ । 1800କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦରେ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
Published : October 16, 2025 at 2:14 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଦୂର ହେବ ଜଳ କଷ୍ଟ । ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବନେଟ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଆସନ୍ତା 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ପିଇବା ପାଣି, ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜଳ ସେଚନ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନାରେ ୬ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ହେବ । ଆସନ୍ତା 4 ବର୍ଷ (2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2029-30 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ) ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୧୭୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆନୁମାନିକ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
ଏନେଇ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି," ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଆନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଏହି ସ୍କିମରେ ୬ ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ହେବ । ଏହା ଫଳରେ ଜଳ କଷ୍ଟ ,ମରୁଡି ଭଳି ଅଭାବ ଦୂର କରି ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେବ । ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଅଭାବ ରହିଛି ସେଠି ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ନେଇ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ,ମରୁଡି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା, କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।"
ଏହି ଯୋଜନାର ଛଅଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ:
ଏହି ଯୋଜନାରେ ଛଅଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ସେଗୁଡିକ ହେଲା,
1.କାଟ୍ରା ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ (କାନ୍ସାପାଲ୍ ଆଇଏସ୍ଏସ୍): କାନ୍ସାପାଲ୍ ଗ୍ରାମ, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ୍, ମୟୂରଭଞ୍ଜ-ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଆଇଏସ୍ଏସରୁ ଉଠାଣ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ୍ (Subarnarekha Main Canal)ର 25000 R.Dରେ ପତନ ହେବ । ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଥିବା କାଟ୍ରା ନଦୀ ଉପରେ କାନ୍ସାପାଲ୍ ଠାରେ ଆଇଏସ୍ଏସ୍ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଫିଡର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କାନ୍ସାପାଲ୍ ଆଇଏସ୍ଏସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ 25000 R.D ରେ ଏସ୍ଏମ୍ସି (ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ୍)ରେ ମିଶିବ। ଏସ୍ଏମ୍ସି ହଳଦିଆ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରିବ। କାନ୍ସାପାଲ୍ ଆଇଏସ୍ଏସରୁ ଏସ୍ଏମ୍ସିକୁ ଜଳ ବିତରଣ କ୍ଷମତା 12.7 MCM । ଲିଙ୍କ୍ କେନାଲର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 11.4 କି.ମି.। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଆୟାକଟର ସ୍ଥିରୀକରଣ ଆନୁମାନିକ ଭାବେ 2500 ହେକ୍ଟର ହେବ । ଏହାର ଆନୁମାନିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 170 କୋଟି ଟଙ୍କା ।
2.ବଂଶଧାରା-ଋଷିକୂଲ୍ୟା ଆନ୍ତଃ-ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ: ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବଂଶଧାରା ଏବଂ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେବ । ନନ୍ଦିନୀ ନାଳ ଉପରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରିନ୍ଦାପଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ନନ୍ଦିନୀ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନନ୍ଦିନୀ ଡ୍ୟାମରୁ ହରଭାଙ୍ଗି ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଜଳ ବିତରଣ କରିବ । ନନ୍ଦିନୀ ନାଳ ହରଭାଙ୍ଗି ନଦୀର ଏକ ଉପନଦୀ । ଏହା ବଂଶଧାରା ନଦୀର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଉପନଦୀ । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବଂଶଧାରା ଅବବାହିକାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ସଂଯୋଗୀକରଣ କେନାଲର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 5.25 କିମି ରହିଛି ।
ନନ୍ଦିନୀ ନାଳରେ ନନ୍ଦିନୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଜଳ ବିତରଣ କ୍ଷମତା 46.62 ମିଲିୟନ୍ ଘନ ମିଟର ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ହରଭାଙ୍ଗି ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଅବବାହିକାରେ 6,825 ହେକ୍ଟର । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ 7.63 ମିଲିୟନ୍ ଘନ ମିଟର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବ । ଏହା ବାର୍ଷିକ 8.97 MU (2MW) ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ । ଆନୁମାନିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 720 କୋଟି ଟଙ୍କା ।
3.ହୀରାଧରବତୀ ବନ୍ୟା ପ୍ରବାହ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ: ବନ୍ୟା ବିପଦ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ । ହିରାଧରବାଟି ବନ୍ୟା ପ୍ରବାହ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ-ମହାଚ୍ଛାଇ ବ୍ଲକ୍-ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ ଥିବା ହିରାଧରବାଟି ବ୍ୟାରେଜରୁ ବାହାରି ଏବଂ ରାମ୍ଭା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଚିଲିକାରେ ପଡ଼ିବ । ଏହାର ଲମ୍ବ ୫୩.୯ କି.ମି (ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ୍ ଦେଇ)। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏହାର ଗତିପଥରେ ଥିବା ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ । ୩୭ଟି ଏମ୍.ଆଇ. ଜଳାଶୟର ୧୫୨୪ ହେକ୍ଟର ସି.ସି.ଏ.ର ସ୍ଥିରୀକରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ୧୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ।
4.ବାହୁଡା ତାମ୍ପରା ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ: ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋହନ ମିଳିଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚିକିଟି ବ୍ଲକରେ ବାହୁଡା ନଦୀ ଉପରେ ଭୀମାପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇଏସଏସର ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ଅଫ୍-ଟେକିଂ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ନିକଟରେ କେଲୁଆପଲ୍ଲୀ (ଗଞ୍ଜୁ) ତାମ୍ପରାଠାରେ ଏହାର ଆଉଟ୍ ଫଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଜଳ ବିତରଣ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ ୧ କ୍ୟୁସେକ୍ (୫୦% ପାନୀୟ/ଶିଳ୍ପ, ୫୦% ଜଳସେଚନ)। ଏହାର ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ଚିକିଟି ବ୍ଲକରେ ସିସିଏ ୧୦୦୦ ହେକ୍ଟର । ଏହାର ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ଖୋଲା, ଅର୍ଦ୍ଧ ୟୁଜିପିଏଲ୍ ୨୭ କିମି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ଏସଇଜେଡର ଶିଳ୍ପ ଚାହିଦା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଆନୁମାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ।
5.ଅଙ୍ଗ-ସୁକତେଲ ଗରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କେନାଲ ପ୍ରକଳ୍ପ:
ଜଳସେଚନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗ-ସୁକ୍ତେଲ ଗାର୍ଲାଣ୍ଡ କେନାଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ରଖାଯାଇଛି ।
ଅଙ୍ଗ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରାୟ ୧୫୦୦୦ ହେକ୍ଟର । ଏହାର ବଳକା ଜଳ ୧୦୮ଟି ପୋଖରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବିତରଣ କରାଯିବ । ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲୋୟର ସୁକତେଲରୁ ଲୁଚିକାବନ୍ଧ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ସୁନାଗଡ଼ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇକେନଜୋର ନାଳ ଦେଇ ୨୫.୬ କିମି ରେ ୩୦୦୦ ହେକ୍ଟର ଜଳସେଚିତ କରିହେବ । ୪୦ଟି ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଲାନ୍ଥ ନଦୀରୁ ଲୋୟର ଲାନ୍ଥ ପ୍ରକଳ୍ପର ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ତୁସ୍ତାପାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୮ କିମି , ୫୦୦୦ ହେକ୍ଟର ଜଳସେଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଲାନ୍ଥ ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ଡାଇଭର୍ସନ ଷ୍ଟ୍ରକଚର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ୧୧୫.୩ କିମିରେ ୨୩୦୦୦ ହେକ୍ଟର ଜଳ ସେଚନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ରଖାଯାଇଛି । ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
6.ତେଲେନଗିରି-ଉଚ୍ଚ କୋଲାବ PSP ପ୍ରକଳ୍ପ:
ଏହା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଜଳ ଅଧିକ ନଦୀ ଅବବାହିକାକୁ ଜଳ ଅଭାବୀ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରି ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିରତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ବନ୍ୟା ବିପଦ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ କୃଷି ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।
ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଦ୍ୱାରା କି ସୁଫଳ ମିଳିବ:
ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଠି ଜଳ ଅଭାବ ରହିଛି ସେଠାକୁ ସୁସଂଗତ ଢଙ୍ଗରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । 23 ହଜାର ହେକ୍ଟର ନୂଆ ଆୟକଟ ସୃଷ୍ଟି କରିହେବ। ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତତା ,ଜଳ-ଅଧିକ ନଦୀ ଅବବାହିକାକୁ ଜଳ-ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରି ମରୁଡିକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ କୃଷି ପାଇଁ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଯାହା ଚାଷ,ପାନୀୟଜଳ ,ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅତିରିକ୍ତ ଜଳକୁ ଜଳ-ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଫସଲ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ମାନବ ବସତିର କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିପାରିବ ।
ଆଉମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃଚାର୍ଜ କରିହେବ । ଏହି ଯୋଜନା ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃଚାର୍ଜରେ ଯୋଗଦାନ କରିବ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହେବ ଫଳରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଜଳ ବିତରଣ କରିହେବ ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା ଦ୍ୱାରା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଜଳ ବିତରଣ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ହେଲେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବଢିବ । ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନୌଚାଳନା ନେଇ ବାଟ ଫିଟିବ । ଆନ୍ତଃସଂଯୁକ୍ତ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳ ପରିବହନକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରିବ ।
ପୂର୍ବରୁ 26 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ତା ଭିତରୁ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ତେଣୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରି ହୋଇ ନପାରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବିଶେଷକରି ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଆଖି ଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।