ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟୁରିଜମ୍‌କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ; ୨୩ଟି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ

ଆଡଭେଞ୍ଚର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସ୍ୱରୂପ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସାରା 23ଟି ଆଡଭେଞ୍ଚର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

In a major push to adventure tourism, the Odisha government has approved 23 adventure tourism projects across the state
ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟୁରିଜମ୍‌କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 5, 2026 at 7:23 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Adventure Tourism ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟୁରିଜମ୍‌ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୨୩ଟି ନୂଆ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟୁରିଜମ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିୟାମକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ‘ଓଡ଼ିଶା ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟୁରିଜମ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ-୨୦୨୫’ ଅନୁସାରେ ଗଠିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ କମିଟି (SLTC)ର ତୃତୀୟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଛି ।

କମିଟି ୧୫ଟି ଜଳଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ୮ଟି ଆକାଶମାର୍ଗ ଆଡଭେଞ୍ଚର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ସାତପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଜଗତସିଂହପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ କୋରାପୁଟ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଜେଟ ସ୍କିଇଂ (Jet Skiing), କାୟାକିଂ (Kayaking), ବୋଟିଂ (Boating )ଏବଂ ପାରାମୋଟରିଂ (Paramotoring) ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛି । ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ପାଳନ ସର୍ତ୍ତରେ ଏହି ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି ।

Odisha expands adventure tourism footprint with 23 new projects
ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟୁରିଜମ୍‌କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ (ETV Bharat)



ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ସୁପାରିସ ଆଧାରରେ କୋରାପୁଟର ଦେଓମାଳିରେ ଦୁଇଟି ଏରୋ ଆଡଭେଞ୍ଚର ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ପିତାମହଲ ଡ୍ୟାମରେ ଜଳଭିତ୍ତିକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି । ଦେଓମାଳିର ଏକ ସ୍ଥଳଭିତ୍ତିକ ଆଡଭେଞ୍ଚର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାଉଣ୍ଟେନିୟରିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାମାନ ରଖାଯାଇଛି । ଆଡଭେଞ୍ଚର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ନିରୀକ୍ଷଣକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟୁର ଅପରେଟରଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ‘ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭେସେଲ୍ସ ଆକ୍ଟ-୨୦୨୧’, ‘ନ୍ୟାସନାଲ ଏରୋ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ-୨୦୨୩’ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଡ୍ୟାମ ସେଫ୍ଟି ଅଥରିଟି ଓ ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମତାନୁସାରେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟୁରିଜମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ । ଏହା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ନିୟାମକ ଅନୁପାଳନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଡିଜି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ, ଏଫଡିସିଓର ସିଇଓ ବିବେକ କୁମାର, ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ଅଫ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ (NIWS), ଇଣ୍ଡିଆନ ମାଉଣ୍ଟେନିୟରିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନ (IMF) ଏବଂ ଏରୋ କ୍ଲବ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA ADVENTURE TOURISM
ADVENTURE TOURISM GUIDELINES
ODISHA GOVERNMENT
ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟୁରିଜମ
ODISHA TOURISM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.