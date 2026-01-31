କମିଲା ସୁନା ଦର, 2 ଦିନରେ 15 ହଜାର ହ୍ରାସ
ବିବାହ ଋତୁରେ ହୁହୁ ହୋଇ ବଢୁଥିବା ସୁନା ଓ ରୁପା ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ରେକ ଲାଗିଛି । 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 7900 ଟଙ୍କାକମିଥିବା ବେଳେ, ରୁପା କେଜି 55,000 ହ୍ରାସ ।
Gold Price Fall ଭୁବନେଶ୍ବର: ଝିଅ ଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ବାପା ମାଆ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ବିବାହ ସମୟରେ ସୁନା ରୁପା ଦେଇ ବିଦା କରିବେ । କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ସୁନା ଦର ହାତରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ଆଗରେ ମହଙ୍ଗା । ଯିଏ ଧନୀ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ସୁନା ଦର ଯେମିତି ବୋଝ ପାଲଟିଛି । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସୁନା କିଣିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।
ବିବାହ ଋତୁରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢୁଥିବା ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ରେକ ଲାଗିଛି ସତ । କିନ୍ତୁ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଯାହା ଦର ରହିଛି ତାହା ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି । ସୁନା ଦର କମିଥିଲେ ବି ପକେଟରେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ନାହିଁ କିଣିବାକୁ । ଝିଅକୁ ବିବାହ ସମୟରେ ଯେତିକି ସୁନା ଦେଇ ଝିଅକୁ ବିଦା କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ବାପା ଯାହା ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ତାର ଗୋଟିଏ ଭାଗ କିଣିବାକୁ ଶହେଥର ପକେଟରେ ହାତ ମାରିବାକୁ ପଡୁଛି । ସୁନା ଦର ଭାବି ଦେଲେ ଯେମିତି ଛାତି ଥରି ଉଠୁଛି । ବାହାଘରରେ ଝିଅ ଜ୍ବାଇଁକୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ହାର ଚେନ, ମୁଦି, ଦେବା କଥା ଭାବି ଥିଲେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ହାରକୁବି ହେଉନି । ସୁନା ଓ ରୂପାର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦର ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ପାଲଟିଛି ।
ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି, "ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ସୁନା କିଣିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି । କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ଯତା ଠାରୁ ସୁନାର ଦର ଅଧିକ । ଝିଅର ବିବାହ ହେଉ କିମ୍ବା ଉପହାର ସୁନା ଦେବାକୁ ଲୋକେ ବହୁତ ଭାବୁଛନ୍ତି । ସୁନା ଘରେ ରଖିବାକୁ ଓ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ପରି ଭାବେ ଚୋରି ବଢୁଛି ଲୋକେ ଏହାକୁ ପରିଧାନ କରିବା କମାଇ ଦେବେ । ଅନେକ ଲୋକ ଇମିଟେସନ କିଣୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ କେବଳ ପ୍ରସାଧନ ନୁହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ସଂଚୟ ଓ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଲୋକେ କିଣୁଥିଲେ । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦର ବୃଦ୍ଧି ତାହା ଉପରେ ବି ରୋକ ଲଗାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପାଇଁ ସୁନା କିଣିବା କଷ୍ଟକର ହେଇପଡିବ । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସୁନା ଉପହାର ଦେବା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି । ହାତରେ ଟିକିଏ ପଇସା ହେଲେ ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଟିକିଏ ସୁନା କିଣିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜିର ଦିନରେ ହୋଇପାରିବନି । "
ଗତ ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ସୁନା ଦର 10 ରୁ 11ହଜାର ଟଙ୍କା ବଢିଥିବା ବେଳେ, ଗତକାଲି ଓ ଆଜି ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ବୃଦ୍ଧି ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ । ବ୍ୟବସାୟୀ ଅମୀୟ କୁମାର ସରକାର କହିଛନ୍ତି, "ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟ ଏତେଟା ହେଉ ନାହିଁ । ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଣିବା ବେଳେ ଭୟ କରୁଛୁ । ଗ୍ରାହକ ମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ କିଣୁଛନ୍ତି । ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରହକ ମାନେ ସୁନା ମଧ୍ୟ କିଣୁନାହାନ୍ତି । "
ବେଲଗାମ ହୋଇ ବଢୁଥିବା ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ଗତକାଲି ଓ ଆଜି ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସୁନା ଓ ରୁପା ଦର
- ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 8620 ଟଙ୍କା କମିଛି
- 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଦର 1,60, 580 ରହିଛି
- 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 7900 ଟଙ୍କା କମିଛି
- ରୁପା କେଜି ପିଛି 55 ହଜାର ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି, ଦର 3 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର ରହିଛି
