ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗିଲେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କିଚ୍ଚା କୋତୱାଲି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସ ନଦୀରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ଯୁବତୀ ଜଣକ ଓଡ଼ିଶାନିବାସୀ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା ।
Published : November 6, 2025 at 11:09 PM IST
ଡେରାଡୁନ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା । କିଚ୍ଚାରେ ଓଡିଶାର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ।
ମୁଖ୍ୟ ଆରୋପୀ ଗିରଫ:
ମୃତ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉଧମ୍ ସିଂ ନଗରର ଲାଲପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ଏହି ମାମଲାରେ କିଚ୍ଚା କୋତୱାଲି ପୋଲିସ୍ ଜଣେ ଆରୋପୀକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି । ଆରୋପୀ ଜଣକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ପୁଅ ଅଟେ । ଘର ମାଲିକଙ୍କ ଅନ୍ୟ ପୁଅ ଫେରାର ରହିଛି । ଆରୋପୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ । ହତ୍ୟା ସମୟରେ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ପୁଅ ଘରେ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
HR ଡ଼ିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରୁଥିଲେ:
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କିଚ୍ଚା କୋତୱାଲି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସ 6 ନଭେମ୍ବର ସକାଳୁ ଲାଲପୁର ସ୍ଥିତ ଏକ ନଦୀରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ଯୁବତୀ ଜଣକ ଓଡ଼ିଶା ନିବାସୀ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା । ଏହା ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ପୋଲିସ ଘରମାଲିକଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଯୁବତୀ ଜଣକ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ କମ୍ପାନୀରେ HR ଡ଼ିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ଘଟଣାକ୍ରମ:
ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର ମାସ 4 ତାରିଖରେ 23 ବର୍ଷୀୟ ମୃତକାଙ୍କ ମାମୁଁ ପୁଅ ଲାଲପୁର ସ୍ଥିତ କିଚ୍ଚା କୋତୱାଲି ପୋଲିସକୁ ନିଜ ଭଉଣୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଜଣାଇଥିଲେ । ଯୁବତୀ ଜଣକ ସେଠାରେ କାମେଶ୍ବର ସିଂ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ରହି ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । 4 ନଭେମ୍ବର ଦ୍ବିପହର ପର ଠାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇନଥିଲା । ଘର ମାଲିକ ସହିତ ପରିବାର ଲୋକ ଫୋନ କରି ଝିଅ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଘର ମାଲିକ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରୁଦ୍ରପୁର ଯାଇଥିବା କହିଥିଲେ ।
ଏହା ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଜଣେ ଭାଇ ଲାଲପୁର ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ସାଢେ 2ଟା ପରେ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଯୁବତୀ ରହୁଥିବା ଭଡ଼ା ଘର ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଘର ମାଲିକର ପୁଅଙ୍କ ଗତିବିଧି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା ।
ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ:
ଏହି ମାମଲାକୁ ପୋଲିସ ଗୁରୁତର ଭାବେ ନେଇ 5 ନଭେମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏଥିରୁ ବହୁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ଘରମାଲିକଙ୍କ ପୁଅ ଅମିତ ଓ ସୁମିତ 4 ନଭେମ୍ବରକୁ ରାତି 12ଟାରେ ଏକ ବାଇକରେ ଚାଦର ଘୋଡ଼ାଇ କୌଣସି ଜିନିଷ ନେଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ପରେ ପୋଲିସ୍ ଘରମାଲିକର ପୁଅକୁ ଗିରଫ କରି ତାଗିଦ କରିବାରୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ସ୍ବୀକାର କରିଥିଲେ । ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଲାଲପୁର ମଜାର ପଛରେ ଥିବା ଶ୍ରୀପୁର ଓ ମହାରାଜପୁର ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ବଡୌର ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗିଥିବାର ସ୍ବୀକାର କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ 6 ନଭେମ୍ବର ସକାଳୁ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ କହିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ।
ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ରୋକିବାରୁ ହତ୍ୟା:
ଗିରଫ ଆରୋପୀ ଅମିତକୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବା ପରେ ସେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଛି । 4 ନଭେମ୍ବରରେ ସେ ଘରେ ଏକା ଥିଲା । ବାପା ଓ ଭାଇ ମାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରପୁର ଯାଇଥିଲେ । ଯେବେ ଯୁବତୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କୁ ତଳ କୋଠରୀକୁ ଡ଼ାକିଥିଲା ଆରୋପୀ । ଏହା ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ନିଜ ଭାଇ ସୁମିତକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଦୁହେଁ ମୃତଦେହକୁ ଚାଦରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଆରୋପୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହା ସହିତ ପୋଲିସ ଫେରାର ଆରୋପୀ ସୁମିତକୁ ଖୋଜା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।