ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗିଲେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କିଚ୍ଚା କୋତୱାଲି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସ ନଦୀରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ଯୁବତୀ ଜଣକ ଓଡ଼ିଶାନିବାସୀ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା ।

Odisha girl HR murdered in Uttarakhand body dumped in river accused arrested
Odisha girl HR murdered in Uttarakhand body dumped in river accused arrested (Representational Image)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 6, 2025 at 11:09 PM IST

2 Min Read
ଡେରାଡୁନ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା । କିଚ୍ଚାରେ ଓଡିଶାର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ।

ମୁଖ୍ୟ ଆରୋପୀ ଗିରଫ:

ମୃତ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉଧମ୍ ସିଂ ନଗରର ଲାଲପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ଏହି ମାମଲାରେ କିଚ୍ଚା କୋତୱାଲି ପୋଲିସ୍ ଜଣେ ଆରୋପୀକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି । ଆରୋପୀ ଜଣକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ପୁଅ ଅଟେ । ଘର ମାଲିକଙ୍କ ଅନ୍ୟ ପୁଅ ଫେରାର ରହିଛି । ଆରୋପୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ । ହତ୍ୟା ସମୟରେ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ପୁଅ ଘରେ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

HR ଡ଼ିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରୁଥିଲେ:

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କିଚ୍ଚା କୋତୱାଲି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସ 6 ନଭେମ୍ବର ସକାଳୁ ଲାଲପୁର ସ୍ଥିତ ଏକ ନଦୀରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ଯୁବତୀ ଜଣକ ଓଡ଼ିଶା ନିବାସୀ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା । ଏହା ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ପୋଲିସ ଘରମାଲିକଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଯୁବତୀ ଜଣକ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ କମ୍ପାନୀରେ HR ଡ଼ିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ଘଟଣାକ୍ରମ:

ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର ମାସ 4 ତାରିଖରେ 23 ବର୍ଷୀୟ ମୃତକାଙ୍କ ମାମୁଁ ପୁଅ ଲାଲପୁର ସ୍ଥିତ କିଚ୍ଚା କୋତୱାଲି ପୋଲିସକୁ ନିଜ ଭଉଣୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଜଣାଇଥିଲେ । ଯୁବତୀ ଜଣକ ସେଠାରେ କାମେଶ୍ବର ସିଂ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ରହି ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । 4 ନଭେମ୍ବର ଦ୍ବିପହର ପର ଠାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇନଥିଲା । ଘର ମାଲିକ ସହିତ ପରିବାର ଲୋକ ଫୋନ କରି ଝିଅ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଘର ମାଲିକ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରୁଦ୍ରପୁର ଯାଇଥିବା କହିଥିଲେ ।

ଏହା ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଜଣେ ଭାଇ ଲାଲପୁର ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ସାଢେ 2ଟା ପରେ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଯୁବତୀ ରହୁଥିବା ଭଡ଼ା ଘର ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଘର ମାଲିକର ପୁଅଙ୍କ ଗତିବିଧି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା ।

ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ:

ଏହି ମାମଲାକୁ ପୋଲିସ ଗୁରୁତର ଭାବେ ନେଇ 5 ନଭେମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏଥିରୁ ବହୁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ଘରମାଲିକଙ୍କ ପୁଅ ଅମିତ ଓ ସୁମିତ 4 ନଭେମ୍ବରକୁ ରାତି 12ଟାରେ ଏକ ବାଇକରେ ଚାଦର ଘୋଡ଼ାଇ କୌଣସି ଜିନିଷ ନେଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ପରେ ପୋଲିସ୍ ଘରମାଲିକର ପୁଅକୁ ଗିରଫ କରି ତାଗିଦ କରିବାରୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ସ୍ବୀକାର କରିଥିଲେ । ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଲାଲପୁର ମଜାର ପଛରେ ଥିବା ଶ୍ରୀପୁର ଓ ମହାରାଜପୁର ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ବଡୌର ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗିଥିବାର ସ୍ବୀକାର କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ 6 ନଭେମ୍ବର ସକାଳୁ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ କହିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଥମୁନି ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ: ଡେରାଡୁନ ପରେ ଚମୋଲୀ, ମାଟି ତଳେ 12 ଜୀବନ

ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ରୋକିବାରୁ ହତ୍ୟା:

ଗିରଫ ଆରୋପୀ ଅମିତକୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବା ପରେ ସେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଛି । 4 ନଭେମ୍ବରରେ ସେ ଘରେ ଏକା ଥିଲା । ବାପା ଓ ଭାଇ ମାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରପୁର ଯାଇଥିଲେ । ଯେବେ ଯୁବତୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କୁ ତଳ କୋଠରୀକୁ ଡ଼ାକିଥିଲା ଆରୋପୀ । ଏହା ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ନିଜ ଭାଇ ସୁମିତକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଦୁହେଁ ମୃତଦେହକୁ ଚାଦରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଆରୋପୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହା ସହିତ ପୋଲିସ ଫେରାର ଆରୋପୀ ସୁମିତକୁ ଖୋଜା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

