ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ବଞ୍ଚାଇଲେ 5 ଜୀବନ, ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ଅମର ଜୀବରତ୍ନମ
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷାଣି ବ୍ଲକ ଗୌଡତାଳସିଂ ଗାଁର ସିଏଚ ଜୀବରତ୍ନମ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଜୀବନ । ରିପୋର୍ଟ- ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : August 12, 2026 at 3:08 PM IST
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି (ଗଜପତି): ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଅମର ଜୀବରତ୍ନମ୍ । ନିଜେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ସିନା, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇ ସମାଜରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନୂଆ ଉଦାହରଣ । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷାଣି ବ୍ଲକ ସବୋରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୌଡତାଳସିଂ ଗାଁର ସିଏଚ ଜୀବରତ୍ନମ ବୟସ ମାତ୍ର ୪୫ ବର୍ଷ । ହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଗଲା ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି କରିଦେଇଛି ଅମର । ଜୀବରତ୍ନମ ଗତ 6 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହମତି କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଙ୍ଗଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଅଜଣା ଗାଡି ଧକ୍କାରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ:
ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଗୁରୁବାର ଅର୍ଥାତ୍ 6 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭ଟା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗଙ୍ଗାରାଜପୁରମ୍ ଗାଁକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଜୀବରତ୍ନମ । ଜଙ୍ଗଲପାଡୁ ଗାଁ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରିନଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଜୀବରତ୍ନମ । ଏହାପରେ ଖବର ପାଇ ଗୁରାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀକାକୁଲମର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ପରିବାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି:
ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ଧରି ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପରେ ଗତ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଜୀବରତ୍ନମ । ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ପରିବାର ଲୋକେ ଭାଙ୍ଗିନପଡ଼ି ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଯାହା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଅମର କରିଦେଇଛି ।
ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ଦେଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର:
ଏହାପରେ ଜୀବରତ୍ନମ୍ଙ୍କ ହାର୍ଟ, ଲିଭର ଏବଂ କିଡନୀ ଭଳି ଗୁୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା । ଜୀବରତ୍ନମଙ୍କ ଶରୀର ଆଉ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ୟ କେହି ଦ୍ବିତୀୟ ଜୀବନର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବେ । ଏଭଳି ଏକ ମହାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବରତ୍ନମ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାବି:
ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜୀବରତ୍ନମ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗଦାନ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ, ତେବେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ଜୀବରତ୍ନମଙ୍କ ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର । ତାଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୁଆ । ସେ ବଢ଼େଇ କାମ କରି ପରିବାର ଭରଣପୋଷଣ କରୁଥିଲେ । ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆଖିରେ ଲୁହ ସହ ରହିଛି ଗର୍ବ । ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପରିବାରକୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା ତେବେ ଦୁଇ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ।"
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଅମର:
ସମ୍ପର୍କୀୟ ସିଏଚ. ନାଗେଶ୍ଵର ଆଚାରୀ କହିଛନ୍ତି," ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ଆମଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା କିନ୍ତୁ ଜୀବରତ୍ନମ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପରିବାର ନିଜ ପ୍ରିୟ ଲୋକକୁ ହରାଇଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କାହା ପରିବାର ପାଇଲେ ନୂଆ ଆଶା । ଏହା କେବଳ ଏକ ଅଙ୍ଗଦାନ ନୁହେଁ, ଏହା ମାନବିକତାର ଏକ ଅନୁପମ ଉଦାହରଣ । ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ଜୀବରତ୍ନମଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ହୁଏତ ଆଉ କାହାର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେବ । ଆଉ କାହାର ଜୀବନ ଚାଲିବ । ସେଥିପାଇଁ ଜୀବରତ୍ନମ ଆଜି ମୃତ ନୁହଁନ୍ତି, ସେ ଅମର। "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଜୀବନ ବାଣ୍ଟିଗଲେ ମିଥୁନ; ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ପାଲଟିଗଲେ ଅମର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଅମର ! ଅଙ୍ଗଦାନ କଲେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ବାଲି ଜାମୁଦା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି