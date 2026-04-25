ପେଟ୍ରୋଲ୍‌ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ତାଗିଦ; ଥରକେ ୫୦ ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ, ୫୦୦ ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ଡିଜେଲ୍ ନଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍‌ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତୈଳ କମ୍ପାନୀ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 25, 2026 at 5:29 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପେଟ୍ରୋଲ୍‌ ପମ୍ପ ଗୁଡିକୁ କଡ଼ା ତାଗିଦ । ଏକାଥରେ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ୫୦ ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ୍‌ ଏବଂ ୫୦୦ ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ଡିଜେଲ୍ । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତୈଳ କମ୍ପାନୀ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୈନିକ ୩୬ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ୮୬ ଲକ୍ଷ ଲିଟର୍ । ସେପଟେ ଦେଶରେ ତୈଳ ସଂଙ୍କଟ ସ୍ଥିତି ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲରର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଲାଠ ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୈନିକ ୧୦୦ ଲିଟରରେ ୩୦% ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ:
ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୈନିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ବିଶେଷ କରି ଦୈନିକ ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲ ୩୬୫୦୦୦୦ ଲିଟର ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ମଧ୍ୟ ୮୬ ଲକ୍ଷ ଲିଟର ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୧୦୦ ଲିଟର ବିକ୍ରିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ୩୦% ଏବଂ ଡିଜେଲ ୭୦% ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ତେବେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଭଳି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ଡିଜେଲ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ।

କଣ ରହିଛି କଡା ତାଗିଦ ?
ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ତେଲ ଆସି ପାରୁନାହିଁ । ତଥାପି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍‌ ହେଉ କି ଡିଜେଲ୍‌ର କୌଣସି ଅଭାବ ଦେଖା ଯାଇନାହିଁ । ହେଲେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏଭଳି କିଛି କଟକଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ତେଲ ବଜାର ଉପରେ ଥିବା ଭିତିରି ଚାପକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି । ସେଭଳି ଏକ କଟକଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି । କୌଣସି ତୈଳ କମ୍ପାନି ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଥରକେ ୫୦ ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ୍‌ ଓ ୫୦୦ ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ହାଇସ୍ପିଡ୍‌ ଡିଜେଲ୍ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ କଡା ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି । ଯଦି ଏହି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଏ ତେବେ ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ତେଲ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲରର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଲାଠ ।



କେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ କଟକଣା:
"ତେଲ ବିକ୍ରି ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ରହି ନାହିଁ । କେବଳ କଳାବଜାରୀ ଏବଂ ମହଜୁଦକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାମ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ବିପୁଳ ତେଲ ବିକ୍ରି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କମ୍ପାନୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ବିପୁଳ ତେଲ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲି ନଯାଉ ବା ବାଟମାରଣା ନ ହେଉ, ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ଏହା‌ସହ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟରେ ତେଲ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବାଭାବିକ ରହିଛି । ଉଭୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି "ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲରର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଲାଠ

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି ଏକ କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ଟାଙ୍କିରେ ଏକକାଳୀନ ଭାବରେ ୫୦ ଲିଟର ‌ଭଳି ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ୫୦୦ ଲିଟର ଡିଜେଲ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ । କେବଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜରିଆ‌ରେ ଅଧିକ ତେଲ ନେଇ ହେବ ।



କୌଣସି ତେଲ ଦର ବଢିବ ନାହିଁ :
ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ତେଲର ଦର ବଢିବ ନାହିଁ । ଏଭଳି ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ । ଯଦି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତେବେ ସେନେଇ ସରକାର ଏବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ । ଦେଶରେ ତେଲ ଭରପୁର ଭାବରେ ରହିଛି । କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ । ଏନେଇ କୌଣସି ସଙ୍କଟ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

