ପେଟ୍ରୋଲ୍‌ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ତାଗିଦ; ଥରକେ ୫୦ ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ, ୫୦୦ ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ଡିଜେଲ୍ ନଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ତାଗିଦ; ଥରକେ ୫୦ ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ, ୫୦୦ ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ଡିଜେଲ୍ ନଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତୈଳ କମ୍ପାନୀ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : April 25, 2026 at 5:29 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ ଗୁଡିକୁ କଡ଼ା ତାଗିଦ । ଏକାଥରେ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ୫୦ ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ୫୦୦ ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ଡିଜେଲ୍ । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତୈଳ କମ୍ପାନୀ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୈନିକ ୩୬ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ୮୬ ଲକ୍ଷ ଲିଟର୍ । ସେପଟେ ଦେଶରେ ତୈଳ ସଂଙ୍କଟ ସ୍ଥିତି ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲରର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଲାଠ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୈନିକ ୧୦୦ ଲିଟରରେ ୩୦% ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ:
ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୈନିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ବିଶେଷ କରି ଦୈନିକ ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲ ୩୬୫୦୦୦୦ ଲିଟର ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ମଧ୍ୟ ୮୬ ଲକ୍ଷ ଲିଟର ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୧୦୦ ଲିଟର ବିକ୍ରିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ୩୦% ଏବଂ ଡିଜେଲ ୭୦% ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ତେବେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଭଳି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ଡିଜେଲ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ।
କଣ ରହିଛି କଡା ତାଗିଦ ?
ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ତେଲ ଆସି ପାରୁନାହିଁ । ତଥାପି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ହେଉ କି ଡିଜେଲ୍ର କୌଣସି ଅଭାବ ଦେଖା ଯାଇନାହିଁ । ହେଲେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏଭଳି କିଛି କଟକଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ତେଲ ବଜାର ଉପରେ ଥିବା ଭିତିରି ଚାପକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି । ସେଭଳି ଏକ କଟକଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି । କୌଣସି ତୈଳ କମ୍ପାନି ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଥରକେ ୫୦ ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ୫୦୦ ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡିଜେଲ୍ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ କଡା ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି । ଯଦି ଏହି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଏ ତେବେ ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ତେଲ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲରର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଲାଠ ।
କେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ କଟକଣା:
"ତେଲ ବିକ୍ରି ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ରହି ନାହିଁ । କେବଳ କଳାବଜାରୀ ଏବଂ ମହଜୁଦକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାମ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ବିପୁଳ ତେଲ ବିକ୍ରି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କମ୍ପାନୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ବିପୁଳ ତେଲ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲି ନଯାଉ ବା ବାଟମାରଣା ନ ହେଉ, ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ଏହାସହ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟରେ ତେଲ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବାଭାବିକ ରହିଛି । ଉଭୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି "ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲରର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଲାଠ ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି ଏକ କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ଟାଙ୍କିରେ ଏକକାଳୀନ ଭାବରେ ୫୦ ଲିଟର ଭଳି ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ୫୦୦ ଲିଟର ଡିଜେଲ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ । କେବଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜରିଆରେ ଅଧିକ ତେଲ ନେଇ ହେବ ।
କୌଣସି ତେଲ ଦର ବଢିବ ନାହିଁ :
ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ତେଲର ଦର ବଢିବ ନାହିଁ । ଏଭଳି ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ । ଯଦି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତେବେ ସେନେଇ ସରକାର ଏବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ । ଦେଶରେ ତେଲ ଭରପୁର ଭାବରେ ରହିଛି । କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ । ଏନେଇ କୌଣସି ସଙ୍କଟ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର