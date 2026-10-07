ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ କମିଶନ ଗଠନ
ଗଠିତ କମିଶନରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରମଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସଦସ୍ୟଭାବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IAS ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ ପୃଷ୍ଟି, ସୁଜାତା ମିଶ୍ର ସଦସ୍ୟ-ସଚିବ ରହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ମୀନତି ସିଂହ
Published : October 7, 2026 at 11:26 PM IST
SEBC's political representation, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଯଥା ପଂଚାୟତ ଓ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଭାବେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ (Socially and Educationally Backward Classes- SEBC)ଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତ, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଓ ରାଜନୈତିକ ପଛୁଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ କମିଶନ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଆଗକୁ ପୌର ଓ ପଂଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି କମିଶନ ଗଠନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ।
ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରମଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି କମିଶନ ଗଠିତ ହୋଇଛି । କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IAS ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ସୁଜାତା ମିଶ୍ର ସଦସ୍ୟ-ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
କମିଶନ ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌରାଞ୍ଚଳ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାରେ SEBCଙ୍କ ସ୍ଥିତିର ବିସ୍ତୃତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ SEBCଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କେତେ ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ କୌଣସି ଅଭାବ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ।
ଏଥିସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ SEBC ବର୍ଗର ରାଜନୈତିକ ପଛୁଆପଣର ସ୍ୱରୂପ ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କମିଶନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ । ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଆଧାରରେ ଏହି ବର୍ଗକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦେବା ଦିଗରେ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ।
ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ
SEBCଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ କମିଶନ ଗଠନ ଆଗାମୀ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତରେ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି । ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ସଂସ୍ଥାରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମିଳିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ଅଧ୍ୟୟନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ରାଜ୍ୟରେ SEBC ବର୍ଗର କଲ୍ୟାଣ ଓ ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ମେଡିକାଲ ଭଳି ବୃତ୍ତିଗତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ SEBC ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧୧.୨୫% ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ପରେ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହି ବର୍ଗର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ କମିଶନ ଗଠନକୁ ସରକାରଙ୍କ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ସେବକ ବର୍ଗର ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 50% ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯଦିଓ ଏହାର ସଠିକ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସରକାରୀ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ | କମିଶନର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ସୁପାରିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାରେ SEBCଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଆଧାର ହୋଇପାରେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- BMC ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଗା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ କାଳୀ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି: ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ କମିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସମାଧାନ ପାଇଁ ସିପିଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର