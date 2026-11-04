ପରଲୋକରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ ବିହାରୀ ବେହେରା, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଶୋକର ଛାୟା
Former Minister Ras Bihari Behera: ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି ।
Published : November 4, 2026 at 10:11 AM IST
ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି): ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ ବିହାରୀ ବେହେରାଙ୍କ ପରଲୋକ । ଆଜି(ବୁଧବାର) ସକାଳୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ ବିହାରୀ ବେହେରାଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 88 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଶୋକର ଛାୟା । ସେ ୧୯୭୭ ଓ ୧୯୮୫ରେ କୋକସରା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଦୁଇ ଥର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳରେ କୃଷି, ସମବାୟ ଓ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଥିଲେ । ଏହା ସହ ୧୯୮୦ରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି । ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସଂଗଠକ, ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜନେତା ଓ ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ଭାବେ ସମାଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସର୍ବଦା ଅତୁଳନୀୟ । କେବଳ ଜଣେ ରାଜନେତା ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ ଜଣେ ଲେଖକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ବିଜୟୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କାନାଡା ଭଳି ବହି ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଥିଲେ । କଳାହାଣ୍ଡିର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ାଇବାରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବଦାନ । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ କଳାହାଣ୍ଡି ସମେତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି ।
Deeply saddened by the passing of senior Congress leader, former Minister, former Kalahandi MP and former Kokasara MLA Shri Rasa Bihari Behera. I shared a long association with him from my student days through my political journey, and will always cherish his affection, guidance and support. As Minister for Agriculture, Cooperation and Textiles, he made significant contributions to Odisha's development and public welfare particularly in strengthening cooperative credit for farmers, rural infrastructure and irrigation.— Bhakta Charan Das (@BhaktaCharanDas) November 4, 2026
ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ପିସିସି ସଭାପତି...
ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କୋକସରା ବିଧାୟକ ରାସ ବିହାରୀ ବେହେରାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ । ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହ ମୋର ଦୀର୍ଘ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମର୍ଥନକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବି । କୃଷି, ସମବାୟ ଏବଂ ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଏବଂ ଜନ କଲ୍ୟାଣରେ ବିଶେଷକରି କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମବାୟ ଋଣ, ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଜଳସେଚନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବିଶିଷ୍ଟ ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ନେପାଳରେ ଦୁଇ ହେଲିକ୍ୟାପ୍ଟର ଧକ୍କା, ଭରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି