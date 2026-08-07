ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାର ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ନିବେଶ; ୪୩,୪୩୭ କୋଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ, ୪୩ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋ ୨୦୨୬ ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୨୭ଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ । ମୋଟ ୪୩,୪୩୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Odisha Food Pro 2026
ଓଡ଼ିଶାର ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ନିବେଶ; ୪୩,୪୩୭ କୋଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ, ୪୩ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 7, 2026 at 7:53 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶିଳ୍ପ ଓ ନିବେଶ ସହ ଯୋଡ଼ି ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ହବରେ ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋ ୨୦୨୬ (Odisha Food Pro 2026)ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟକୁ ମୋଟ ୪୩,୪୩୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଛି । ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ୪୩,୩୧୬ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

Odisha Food Pro 2026
ଓଡ଼ିଶାର ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ନିବେଶ; ୪୩,୪୩୭ କୋଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ, ୪୩ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା (ETV Bharat Odisha)

୨୭ଟି MoU, ୧୨ଟି ନିବେଶ ପତ୍ର:

ଏହି ରୋଡ୍‌ଶୋ’ରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ସହ ୨୭ଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି । ଏହାର ମୋଟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନିବେଶ ପରିମାଣ ୪୧,୭୪୮ କୋଟି ଟଙ୍କା । ପ୍ରାୟ ୩୫,୨୫୨ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶା ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାରଙ୍କୁ ୧୨ଟି Investment Intent Form (IIF) ମିଳିଛି । ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ୧,୬୮୯ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଏଥିରୁ ୮,୦୬୪ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଉଭୟକୁ ମିଶାଇ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବର ମୋଟ ପରିମାଣ ୪୩,୪୩୭ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

Odisha Food Pro 2026
ଓଡ଼ିଶାର ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ନିବେଶ; ୪୩,୪୩୭ କୋଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ, ୪୩ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା (ETV Bharat Odisha)

ନିବେଶକଙ୍କୁ ‘Team Odisha’ର ଆଶ୍ୱାସନ :
ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ସେକ୍ଟର-ଭିତ୍ତିକ ନିବେଶ ରୋଡ୍‌ଶୋ’ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶାର ଫୁଡ ପ୍ରୋସେସିଂ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ନୂଆ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ଏକ ଶିଳ୍ପ ଭାବେ ନୁହେଁ, କୃଷକଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି, ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶର ଏକ ସେତୁ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାର । ନିବେଶକଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚିନ୍ତାଧାରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇଦେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ, ଦ୍ରୁତ ଅନୁମୋଦନ ଓ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଶ ପରିବେଶକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ।

Odisha Food Pro 2026
ଓଡ଼ିଶାର ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ନିବେଶ; ୪୩,୪୩୭ କୋଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ, ୪୩ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା (ETV Bharat Odisha)

କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ :

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ କହିଛନ୍ତି, "ଫୁଡ ପ୍ରୋସେସିଂ କେବଳ ଆଉ ଏକ ଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ । ଏହା କୃଷକଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି, ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ । ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ପ୍ରମୁଖ କୃଷି ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ କୃଷକଙ୍କ ସହ Farmer Producer Organisations (FPOs), MSMEs, ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (SHGs) ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗଠିତ ଶିଳ୍ପ ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।

ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିଗତ ସୁବିଧା :

ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସୁବିଧା ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ୧୦ଟି କୃଷି-ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ, ବିପୁଳ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ, ସମୃଦ୍ଧ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ୫୭୫ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଉପକୂଳ, ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଉନ୍ନତ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସଂଯୋଗ ରହିଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ କଞ୍ଚାମାଲ ସଂଗ୍ରହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ରପ୍ତାନି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଗଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ବୋଲି ସରକାର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।

Odisha Food Pro 2026
ଓଡ଼ିଶାର ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ନିବେଶ; ୪୩,୪୩୭ କୋଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ, ୪୩ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା (ETV Bharat Odisha)

ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ :

ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିରେ value-added food manufacturingର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପାଞ୍ଚଟି ରଣନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ।

  • ପ୍ରଥମ - ବିଶେଷ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ଗଠନ ।
  • ଦ୍ୱିତୀୟ - ସମନ୍ୱିତ କୋଲ୍ଡ-ଚେନ୍ ଓ ୱେୟାରହାଉସିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ।
  • ତୃତୀୟ - ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ।
  • ଚତୁର୍ଥ - FPO, MSME ଓ ମହିଳା SHGଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗଠିତ ଶିଳ୍ପ ସହ ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିବା ।
  • ପଞ୍ଚମ - ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ।


ଏନେଇ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି,"କୃଷି ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଓଡିଶା ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ । ଯେଉଁଠାରେ ଚାଷୀ, ଏମଏସଏମଇ, କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ, ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଗୁଣାତ୍ମକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ । ଗ୍ରାମୀଣ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ । ସ୍ଥାୟୀ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେବେ । ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସଂସ୍କାର, ଦକ୍ଷ ମାନବ ପୁଞ୍ଜି, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ, ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦାନ କରେ ।"

Odisha Food Pro 2026
ଓଡ଼ିଶାର ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ନିବେଶ; ୪୩,୪୩୭ କୋଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ, ୪୩ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା (ETV Bharat Odisha)


ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ value-added food processingର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହବ୍‌ରେ ପରିଣତ କରିବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । କୃଷକ, MSME, FPO, ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିଳ୍ପ ଏକାଠି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗଠନ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସହ ଓ୍ୱାନ୍-ଟୁ-ଓ୍ୱାନ୍ ଆଲୋଚନା:

ରୋଡ୍‌ଶୋ’ରେ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପପତି, ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଆସୋସିଏସନ୍, ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ନିବେଶକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ନେତାଙ୍କ ସହ ଓ୍ୱାନ୍-ଟୁ-ଓ୍ୱାନ୍ ବୈଠକ କରି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ନିବେଶ, ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗ ଓ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଭାଗିଦାରି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଦୁଇଦିନିଆ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ନିବେଶ ଆଉଟ୍‌ରିଚ୍‌ର ଅଂଶ ଭାବେ ଏହି ଆଲୋଚନାଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ନିବେଶ ଆଣିବା । ଶିଳ୍ପ ସହଭାଗିତାକୁ ଅଧିକ ଗଭୀର କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ।

Odisha Food Pro 2026
ଓଡ଼ିଶାର ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ନିବେଶ; ୪୩,୪୩୭ କୋଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ, ୪୩ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା (ETV Bharat Odisha)

ଓଡ଼ିଶାର ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଯାତ୍ରାର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ :

ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋ ୨୦୨୬ କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଏକ ନିବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି । ଏହା ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ସମ୍ପଦକୁ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଶିଳ୍ପରେ ପରିଣତ କରିବା, କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ାଇବା, ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ରଣନୀତି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।

୪୩,୪୩୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ୪୩,୩୧୬ ନିଯୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ସହ Odisha Food Pro 2026ର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଫଳାଫଳ ରାଜ୍ୟର ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରତି ଶିଳ୍ପ ମହଲର ବଢ଼ୁଥିବା ଆଗ୍ରହକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି । ଏହି ମଡେଲ୍ ସଫଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ କୃଷିରୁ ଶିଳ୍ପ, ଶିଳ୍ପରୁ ରପ୍ତାନି ଏବଂ ରପ୍ତାନିରୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ASSOCHAM ର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଦେଶ ସାରାରୁ 300 ରୁ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପ ନିବେଶକ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସଂଘ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ନିବେଶକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Odisha Food Pro 2026
ଓଡ଼ିଶାର ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ନିବେଶ; ୪୩,୪୩୭ କୋଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ, ୪୩ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; 'ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋ ୨୦୨୬'ରେ ହେବେ ସାମିଲ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶକଙ୍କୁ କରିବେ ଆକୃଷ୍ଟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୨ ଦିନିଆ ନିବେଶ ଆକର୍ଷଣ ଅଭିଯାନ; 'ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋ-୨୦୨୬'ରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମିଳିବ ଗୁରୁତ୍ୱ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA FOOD PRO INVESTMENT
ODISHA INVESTMENT PROPOSALS
MOHAN CHARAN MAJHI
ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋ ୨୦୨୬
ODISHA FOOD PRO 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.