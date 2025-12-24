ETV Bharat / state

ରାଜଧାନୀରେ ଜମୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ; ମନ ମୋହୁଛି ଦେଶୀ-ବିଦେଶୀ ଛୁଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ

ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ମାଂସ ପିଠା ଓ ପୋଡା ପିଠା ସହ ଦେଶୀ 'ସୁସି' । ନିରାମିଷରେ ରହିଛି 'ଚିତଉ ପିଠା' କେକ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ରାମ ରୋଚକ ଓ ଦଳା ଖେଚୁଡି ।

ODISHA FOOD FESTIVAL 2025
ରାଜଧାନୀରେ ଜମୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ (ETV Bharat Odisha)
Published : December 24, 2025 at 8:00 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଜମୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ । ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ ମୋହୁଛି ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ସମ୍ଭାରର ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ । ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଓ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ସମୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟର ପସରା ମେଲାଇ ଡାକୁଛି ପଦର୍ଶନୀ ପଡିଆ । ଯାହାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମେଳାରେ ଜମୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ।

ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାରରେ ପୁରା ପଦର୍ଶନୀ ପଡିଆ ମହକୁଥିବା ବେଳେ ଚାହିଦାରେ କିନ୍ତୁ ରହିଛି ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ । ରାଜଧାନୀବାସୀ ସହରିଆ ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ସାରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବିରକ୍ତ ହେବା ପରେ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟକୁ ପାଇଁ ବେଶୀ ଭୋକିଲା ଥିବା ବେଳେ ଏହି ମେଳା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଅବସର ଦେଇଛି । ତେଣୁ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପାଇ ସହରବାସୀ ଖୁସି ହେଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶୀ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମିଷ ଓ ନିରାମିଷ ଖାଇବାକୁ ବେଶ ଭିଡ ଜମାଉଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟର ଚାହିଦା ରହୁଥିବା ବେଳେ ସହରିଆଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି ବାରିପଦାର ମାଂସ ମୁଢି, ମାଛ ଓ ମାଂସର ପତୁଆ ପୋଡପିଠା, ମଣ୍ଡା ପିଠା ବା ମାଂସ ପିଠା । ବାମ୍ଫ ଦ୍ୱାରା ଚିକେନ ଓ ଚାଉଳ ଚୂନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତେଲ ଓ ମସଲାମୁକ୍ତ ଏହି ଦୁଇ ପିଠା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁର ଏହି ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ମେଳାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ।

ରାଜଧାନୀରେ ଜମୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ (ETV Bharat Odisha)

ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଶିମିଳିପାଳ ମାଂସ ମୁଢି ସହ ଏଭଳି ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ପରସିଦେଉଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟଲରେ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ। ସେହିପରି ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଛୁଙ୍କରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଶୀ 'ସୁସି' ମଧ୍ୟ ବେଶ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି । ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ଛୁଙ୍କ୍ ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏକ ନିଆରା ଡ଼ିସ । ଏହା ମାଛ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଭାତ ଓ ସି ୱିଡକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଦେଶୀ ପଣକୁ ନେଇ ଅସୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପସରା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଖାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବେଶ ଚାହିଦା ।



ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟର ପସରା ଭିତରେ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ କିଛି କମ ନଥିଲା । ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ନିରାମିଷକୁ ଆପଣେଇ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଥିବା କଟକର ଦହିବରା ସହ ନିରାମିଷରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାମ ରୋଚକ ଓ ଦଳା ଖେଚୁଡିକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରି ଖାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ରାଜଧାନୀରେ ଜମୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପର ମହୁଲ ଫୁଲ ପିଠା ସହ ଚିତଉ ପିଠାର ପେଷ୍ଟ୍ରୀ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା । ଦେଶୀ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚିତଉ ପୀଠା କ୍ଷୀର ଛେନା ଅମୂଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କ୍ରିମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପେଷ୍ଟ୍ରୀର ବା ଦେଶୀ କେକର ରହିଥିଲା ଅଧିକ ଚାହିଦା । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଖାଦ୍ୟ ସହ ମୃଦୁ ପାନୀୟର ବିଭିନ୍ନରେ ପ୍ରକାର ପାନୀୟ ଏଠାରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ମୁଙ୍ଗେଇ ଦେଶୀ ନାଲି ଚାଉଳ ବଟା ସହ ଦହି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଧନିଆ ଅଦା ଓ କିଛି ହାତଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମସଲାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବରେହିପାଣି ବେଶ ଚାହିଦାର ରହିଛି । ଏହା ବେଶ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକର ପାନୀୟ ଜଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେଙ୍କର ପସନ୍ଦରେ ରହିଛି ବରେହିପାଣି ।

ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ସାହୁଙ୍କର ଏହି ପାଡରାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ପସରାର ଚିଫ୍ ସେଫ ରୋଜିସ୍ମିତା ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ସହରିଆଙ୍କୁ ଦେଶୀ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବା ବେଳେ ନିଆରା ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟର ଏହି ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଛୁଙ୍କ୍ ଖାଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି । ଖାଦ୍ୟର ଦାମ ମଧ୍ୟ ପକେଟକୁ ସୁହାଇଛି ଅର୍ଥାତ ୨୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୨୦୦ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆସି ଖାଉଥୁବାରୁ ଆହୁରି ୬ ଦିନ ଯାଇ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟର ସୁସ୍ୱାଦୁ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟର ମେଳାରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।"

ରାଜଧାନୀରେ ଜମୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଶିମିଳିପାଳର ମୁଖ୍ୟ ସେଫା ଦେବଶ୍ରୀ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି, "ସହରିଆବାସୀଙ୍କୁ ଦେଶୀ ଖାଇବାର ସ୍ପୃହା ଆମ ଦେଶୀ ମଟନ ଓ ଚିକେନ ମାଂସ ତରକାରୀ ବା ମୁଢି ମାସର ଏହି ଦେଶୀ ପସରାକୁ ଟାଣୁଥିବା ବେଳେ ମେଳାରେ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟର ବେଶ ଚାହିଦା ରହିଛି । ବିଶେଷକରି ସଲ ପାତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଡା ଓ ପାରସଯଉଁଥିବା ଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି । ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟର ଚାହିଦାକୁ ନେଇ ନଜରରେ ରଖି ବାରିପଦାରୁ ଆଉଥେଣ୍ଟିକେଟ ଖାଦ୍ୟକୁ ପରସିବାକୁ ଯାଇ ଆମେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦ ରୁ ୧୨ ଟି ଖାସି ସହ ୪୦ ରୁ ୫୦ କୁକୁଡ଼ା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଣି ମାଂସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆସିବା । ଏଠାରେ ୨୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟର ଚାହିଦାକୁ ୨୫୦ ଟଙ୍କା ଯାଇ ଖାଦ୍ୟର ଆଇଟମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ନେଇ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ ।"

ରାଜଧାନୀରେ ଜମୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ (ETV Bharat Odisha)

ଏଠାରେ ସୂଚନା ଥାଉକି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ମଙ୍ଗଳବାର ବା ୨୩ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ । ଏହା ସକାଳ ୧୦ ଟାରୁ ରାତି ୧୦ ଯାଏଁ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣର ୧୫୦ରୁ ଉର୍ଧ୍ଵ ଦେଶୀ ବା ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ଲାଗିଛି ।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

