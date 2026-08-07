ବନ୍ୟା ଧୋଇନେଲା ପନିପରିବା ଚାଷ, ଚିନ୍ତାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଚାଷୀ
ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ପନିପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ । ବଜାରରେ ବେଲଗାମ ପନିପରିବା ଦର । ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ନିବେଦନ । ରିପୋର୍ଟ: ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର
Published : August 7, 2026 at 3:37 PM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ଟଳିଛି ବନ୍ୟା ଭୟ । ପାଣି ଛାଡିବା ପରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ । ବନ୍ୟା ସିନା ଛାଡିଛି, ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି । ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଜୁଡି ଯାଇଛି ଫସଲ । ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଚାଷ । ବନ୍ୟା ଜଳରେ ପନିପରିବା ବିଲରେ ଷଢୁଥିବା ଦେଖି ଧାରକରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚଷା ପୁଅ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ।
ଧାରକରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିଲେ...
ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟିଲ ଅଞ୍ଚଳର ପରିବା ଚାଷୀ ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ 5 ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଭେଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ, ଜହ୍ନି, ପୋଟଳ ଆଦି ଚାଷ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟାଜଳ 8 ରୁ 10 ଦିନ ରହିବା ଫଳରେ କିଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ପରିବା ଗଛ ସବୁ ପଚିଗଲା । ଧାର କରଜ କରି ଫସଲ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଓ ପରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଉଜୁଡି ଗଲା । ଏବେ ସେ ନିରୁପାୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା:
ସେହିପରି କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ସାହୁ । ସେ 10 ଏକର ଜମିରେ କୋବି, କାଙ୍କଣ, ବାଇଗଣ, ପୋଟଳ ଆଦି ଅନେକ ପରିବା ଚାଷ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ବନ୍ୟା ସବୁ ଧୋଇନେଲା ବନ୍ୟା ପାଣି । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଷ କରିଥିଲେ ଏବେ କଣ କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ସହାୟତା ନ ପାଇଲେ ବର୍ଷ ସାରା ସେ ଚାଷ ବାସ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ପନିପରିବା ନଷ୍ଟ, ଦରଦାମ ଉପରେ ପଡିବାରେ ପ୍ରଭାବ:
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର, ବିରିଡି ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ପରିବା ଚାଷ ଉଜୁଡି ଯାଇଛି । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦଳେଇଘାଇ ନିକଟ ନଦୀ ପଠାରେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପରିବା ଚାଷ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପରିବା କେବଳ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ କଟକର ବୃହତ ପରିବା ମାର୍କେଟ ଛତ୍ରବଜାରର ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ । ସେହିପରି କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ପରିବା ଚାଷ ହୋଇଥାଏ । ସେଠିକାର ପରିବା ପାରାଦ୍ୱୀପ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାଏ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁ ପରିବା ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
ପନିପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଉପରେ ପଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପରିବା ଦର । ତେବେ ଧାରଉଧାର କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଏହି ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇପଡିିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଫୁଲୁଛି ଜଳକା ନଦୀ, ମଥାନୀରେ ପାର୍ କଲା ବିପଦ ସଙ୍କେତ
ଶ୍ରାବଣ ଆରମ୍ଭରୁ କନ୍ଦାଇଲାଣି ପରିବା ଦର, ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି
ବନ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ପନିପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର