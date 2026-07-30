ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କମୁଛି ଜଳସ୍ତର; ଫୁଲୁଛି ମହାନଦୀ, ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବନ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା
ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫ ଲକ୍ଷ ୮୭ ହଜାର ୮୨୨ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ । ବନ୍ୟା ଛାଡିଲେ ହେବ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା । ରିପୋର୍ଟ ଭବାନୀଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 30, 2026 at 2:23 PM IST
Odisha Flood ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉତ୍ତର ଓଡିଶାରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି । କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫ ଲକ୍ଷ ୮୭ ହଜାର ୮୨୨ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢୁଥିବାରୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢିଛି । ସେହିପରି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ । ବନ୍ୟା ଛାଡିଲେ ହେବ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ।
ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ:
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାରେ ଓହ୍ଲାଇ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
କମିଛି ବର୍ଷା, ଟଳିନି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା:
ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା କମିଛି । ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଇଛି । ଆଜିଠୁ ୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ୨ ତାରିଖରୁ ପୁନର୍ବାର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ ହୋଇଛି । ମହାନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ହେଉଥିବା ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ କମ ହୋଇଛି ।
ମହାନଦୀ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ବଢିଲା ଚିନ୍ତା:
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ୬୨୦ ମିଟରରେ ପହଁଚିଥିଲା । ମାତ୍ର ୨ଟି ଗେଟ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଇବ, ଭଡେନ ଭଳି ଛୋଟ ନଦୀ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ନରାଜ ଠାରେ ସାଢେ ୬ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା । ଆଗକୁ ହୀରାକୁଦର ଆଉ କିଛି ଗେଟ ଖୋଲିବ । ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ନରାଜରେ ପ୍ରାୟ ୯ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବ । ଫଳରେ ମହାନଦୀର ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଲୋକେ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ବାଙ୍କୀ, ବଡ଼ମ୍ବା, ଆଠଗଡ଼ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ପଶିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ବଢିବ । ତେଣୁ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
କେଉଁ ନଦୀରେ କମୁଛି ଜଳସ୍ତର ?
ମହାନଦୀକୁ ଛାଡି ଦେଲେ ଦେବୀ, କୁଶଭଦ୍ରା, ଇବ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ଜଳକା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବଂଶଧରା, ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ସାଢେ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ:
ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫ ଲକ୍ଷ ୮୭ ହଜାର ୮୨୨ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ଵର ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ ।
21 ଗାଁ ବାହ୍ୟଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଣ ହୋଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ?
- ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧ ଲକ୍ଷ ୭୬ ହଜାର ୭୩ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି
- ୪୬୪ଟି ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି
- ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ସହ ମହିଳା ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି
- ଜଳବନ୍ଦୀ ବଭାବେ ୨୧ଟି ଗାଁ ଥିବାବେଳେ ବାହ୍ୟଜଗତରୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି
- ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି
- ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ୬ଟି NDRF, ୨୪ଟି ODRAF ଟିମ ସମେତ ୪୬ କମ୍ପାନୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ
ବନ୍ୟା ଛାଡିଲେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ:
ବନ୍ୟା ଛାଡିବା କ୍ଷଣି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯିବ । ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଲାଗି କୃଷି ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏସଆରସି ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ପାଇଁ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କର କାନ୍ଥ ପଡିବା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଭାସିଯିବା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସବୁଠି ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର