ବନ୍ୟାରେ ଉବୁଟୁବୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା: 44 ବ୍ଲକରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
6ଟି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ । 44 ବ୍ଲକର 2 ଲକ୍ଷ 32 ହଜାର ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 29, 2026 at 11:02 AM IST|
Updated : July 29, 2026 at 12:44 PM IST
Odisha Flood ଭୁବନେଶ୍ବର: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୨ ଲକ୍ଷ ୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ୨୭,୯୬୭ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଆଜି (ବୁଧବାର) ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ବନ୍ୟାରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 9 ପଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର । ତେବେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ମୃତକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର । ସେହିପରି 9ଟି ପଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି ।
- ରାଜ୍ୟର ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୪୪ଟି ବ୍ଲକ୍, ୨୩୩ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ୭୪୮ଟି ଗାଁ ଏବଂ ୬ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ
- ୨୨୬ଟି ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ
- ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା
- ବାଲେଶ୍ବରରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୯ ହଜାର ୪୨୯ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ
- ଜିଲ୍ଲାର ୧୨ଟି ବ୍ଲକ୍ର ୩୭୮ଟି ଗାଁ ବନ୍ୟା କବଳିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୯,୦୮୦ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି
- ୧୨୫ଟି ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପ୍ରାୟ ୧୭ ହଜାର ଲୋକ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ?
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ୮୦ ହଜାର ଲୋକ ୨୨୦ଟି ଗାଁରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫,୩୩୦ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଯାଜପୁରର ୭୫ଟି ଗାଁର ୧୧ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ୨,୪୮୭ ଜଣ ଏବଂ ୧,୯୧୭ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ।
ବନ୍ୟାରେ ୭୬୧ଟି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୭,୯୦୧ ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଚାଷଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ୨୧୨ଟି ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ୨୭,୭୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାଛଡ଼ା ୩ଟି ପଶୁ ଶିବିର ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ଚୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼, ଗୋଖାଦ୍ୟ ଓ ପଲିଥିନ ସିଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏନ୍ଡିଆରଏଫ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି। ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
ଓଡ଼ିଶାରେ 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ:
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି 4 ଜିଲ୍ଲା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଉଛି,
- ଭଦ୍ରକ
- କେନ୍ଦୁଝର
- ଯାଜପୁର
- ସମ୍ବଲପୁର
- ବରଗଡ
- ଦେବଗଡ
- ସୁନ୍ଦରଗଡ
- ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର
- କଳାହାଣ୍ଡି
- ବଲାଙ୍ଗୀର
- ନୂଆପଡା
ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ:
ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଯାଜପୁର-ଭଦ୍ରକ-ବାଲେଶ୍ବରରେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ
Rain Alert: ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର