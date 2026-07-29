ରାଜ୍ୟରେ ଜଳପ୍ରଳୟ; ବନ୍ୟାରେ ଗଲାଣି 5 ଜୀବନ, 7 ହଜାର 900 ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳମଗ୍ନ
ରାଜ୍ୟର 44 ବ୍ଲକର 236 ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । 30 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି । 800 କଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 29, 2026 at 5:36 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି ବନ୍ୟାସ୍ଥିତି । ବନ୍ୟାର କରାଳ ରୂପ ରାଜ୍ୟର 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ବେଶି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ଯୋଗୁ ବାଲେଶ୍ଵର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ମୟୁରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷ 32 ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର 44 ବ୍ଲକର 236 ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପ୍ରାୟ 30 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସମେତ 5 ଜୀବନ ଯାଇଥିବାବେଳେ 7900 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ପ୍ରାୟ 800 କଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବିତ 6 ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟତୀତ ସୁନ୍ଦରଗଡ, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡା, ନୂଆପଡା, ବଲାଙ୍ଗୀର କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡା, ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରିରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ହୀରାକୁଦରେ ଦୁଇଟି ଗେଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଅଧିକ ଗେଟ ଖୋଲାଯାଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ । ଏବେ ହୀରାକୁଦରେ ଜଳ ସ୍ତର 616 ମିଟର ରହିଛି ।
ବାଲେଶ୍ଵର: 378 ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ
ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର 12 ବ୍ଲକର 111 ପଞ୍ଚାୟତର 378 ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର 1,09,429 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । 19,080 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । 85 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତି ହୋଇଥିବାବେଳେ 654 ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ 125ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଖୋଲିଥିବାବେଳେ 16,987 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ସେହିପରି 9ଟି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ 4ଟି ଓଡ୍ରାଫ, ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ 12, ଏନଡିଆରଏଫ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଭଦ୍ରକ: 52 ପଞ୍ଚାୟତର 220 ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 5 ବ୍ଲକର 52 ପଞ୍ଚାୟତର 220 ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । 80 ହଜାର ଲୋକ ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି । 220 ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । 5030 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ 41ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଖୋଲିଥିବାବେଳେ 5330 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ସେହିପରି 9ଟି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ।
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର 3 ବ୍ଲକର 24 ପଞ୍ଚାୟତର 75 ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । 11,156 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ 1640 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । 4072 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ 20ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଖୋଲିଥିବାବେଳେ 3807 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । 3ଟି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ 3ଟି ଓଡ୍ରାଫ, ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ 12, ଏନଡିଆରଏଫ ଗୋଟେ ଟିମ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି ।
ମୟୁରଭଞ୍ଜ : 87 ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, 744 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ
ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 13 ବ୍ଲକର 31 ପଞ୍ଚାୟତର 38 ଗାଁ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 2487 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । 1917 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ 6 ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । 3744 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତି ହୋଇଛି । 87 ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ 25ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଖୋଲିଥିବାବେଳେ 1518 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ 4ଟି ଓଡ୍ରାଫ, 18ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି ।
ଢେଙ୍କାନାଳ:33 ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ
ସେହିପରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର 8 ବ୍ଲକର 13ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 33 ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । 48 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରେ 13 ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ 2ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ବ୍ଲକର 3 ପଞ୍ଚାୟତର 4 ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର 88 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରେ 7 ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି । ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ 70 ଜଣଙ୍କ ଲାଗି ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି ।
କେନ୍ଦୁଝର: କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଚନ୍ଦନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ 'ଏକ୍ସ'ରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚନ୍ଦନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଖବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ କରିଛି।' ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
ସୂଚନା ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ମୃତଦେହର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ତାହାକୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 5 ରେ ପହଂଚିଛି | ସେହିପରି କାନ୍ଥ ପଡିବା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଜଣେ ନାବାଳକ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି । ହୀରାକୁଦର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ମହାନଦୀରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ ।
ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କଥା ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟୋଜିତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ନଦୀ ବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ । ସମସ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାରୀ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ସମସ୍ତ ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ଡ଼ାକ୍ତର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ବାବଦରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାବଦରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି । ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛୁଟି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
ଏସଆରସି ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି, "ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏନଡିଆରଏଫ ଓ ଓଡ୍ରାଫର 17 ୟୁନିଟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । 6ଟି ଏନଡିଆରଏଫ ଓ 11 ୟୁନିଟ ଓଡ୍ରାଫର ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟରେ 3 ଟି ଟିମ ଥାଏ । ସେହିପରି ଅଗ୍ନିଶମର 60 ଟିମ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅତିରିକ୍ତ ଟିମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି ।"
ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୃତ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 212 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ନିୟୋଜିତ 60 ଟିମ ପାଖରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ ରହିଛି ।"
ଇଚିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା ବର୍ଷା: ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବୁଡିଲା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଘରେ ପଶିଲା ପାଣି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ୟାରେ ଉବୁଟୁବୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା: 44 ବ୍ଲକରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ