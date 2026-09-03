ETV Bharat / state

କମୁଛି ପାଣି; ବଡ଼ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଏବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧିନ, ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ନଦୀ ଘାଇ ମରାମତି

ପାଣି କମିବା ଫଳରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

ODISHA FLOOD SITUATION
ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 3, 2026 at 11:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବୈତରଣୀ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ କମୁଛି ଜଳସ୍ତର । ପୂର୍ବ ବନ୍ୟାର କ୍ଷତ ଏବେ ବି ଶୁଖିନି… ଘରଦ୍ୱାର, ଚାଷଜମି, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବନ୍ୟାର ଚିହ୍ନ ଲିଭିନି । ଏହାରି ଭିତରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆସିବା ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଛି । କେଉଁଠି ନଦୀ ଉଛୁଳିଲା, କେଉଁଠି ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଲା ଗାଁ । କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି, ତ କେଉଁଠି ଚାଷଜମିରେ ପଶିଲା ବନ୍ୟାଜଳ । ତେବେ ଆଜି କୌଣସି ବର୍ଷା ନହେବା, ସାଧାରଣରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ଆଣିଛି ।

ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ (ETV Bharat Odisha)
ଗତକାଲିଠାରୁ ଆଜି ଭିତରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ । ଆଇଏମଡିର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ଯାଏଁ ବଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶରୁ ବର୍ଷାର ବିପଦ କମିଛି । ଏବେ ନଜର ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର ରାଜଘାଟରେ କମୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏହା ବିପଦ ସଂକେତ ତଳକୁ ଖସିଯିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଗୁରୁବାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଚ ସଦନରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ ।ପାଣି କମିବା ଫଳରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଗାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା କମିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ବୈତରଣୀରେ ବି କମୁଛି ବନ୍ୟା, କେବଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନୁହେଁ, ବୈତରଣୀ ସିଷ୍ଟମରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି। ଆସନ୍ତା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରୁ ପାଣି ହଟିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏପଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ । ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ନାହିଁ । ତେଣୁ ବଡ଼ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଏବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ କହିଛି। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଜଳସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ପାଣିକୁ ୬୨୮ ମିଟର ସ୍ତରରେ ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ।ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ଆସୁଥିବା ପାଣି ଓ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ହେଉଛି ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କେବଳ ପାଣି କମିବା ନୁହେ, ମରାମତି ବି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି।



ବାଲିଆପାଳରେ ଏକ ସ୍ୱିସ୍ ଗେଟ୍ ମରାମତି କରାଯିବ । ସେହିପରି କାଣୀ ନଦୀର ଘାଇ ମରାମତି କାମକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି ।ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ କାଣୀ ନଦୀ ଘାଇ ମରାମତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି କହିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ ।

ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତୃତୀୟ ବନ୍ୟା; ଭୋଗରାଇ, ବାଲିଆପାଳ, ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ ଗାଁ ପାଣି ଘେରରେ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

WATERLOGGING AREAS
LOW LYING AREAS
CHIEF ENGINEER DILLIP ROUT
WATER RESOURCES DEPARTMENT
ODISHA FLOOD SITUATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.