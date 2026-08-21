ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ଆସୁଛି ସୁଧାର: ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ, ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆହୁରି 3 ଦିନ
ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୩୪ଟି ବ୍ଲକ, ୨୨୬ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୭୪୩ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
Published : August 21, 2026 at 8:22 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର/ବାଲେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସଆରସି ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର । ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ଆସନ୍ତା ୧୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆଶା କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସଆରସି । ଯାହା ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେବ । ବିଶେଷ କରି ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ଓ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖାଦେଇଛି ।
୧୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ
ଏସଆରସିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୩୪ଟି ବ୍ଲକ, ୨୨୬ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୭୪୩ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ୧୨.୮୭ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘାଇ ଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି । ଅଧିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯୋଗାଯୋଗ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଉଛି ।
ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆହୁରି ତିନି ଦିନ ଲାଗିପାରେ:
ସାମଗ୍ରିକ ସୁଧାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଲେଶ୍ୱରର ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏସଆରସି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜିଲ୍ଲାରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ତିନି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିପାରେ । ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଏବଂ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଥିବାରୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆହୁରି ସୁଧାର ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୮,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବା ଏସଆରସି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି । ଗୁରୁବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ ୩ଟାରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ପ୍ରୟାସରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ୨୦ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛି । ୧୩୦ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଅଂଶରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ହାଇଆଲର୍ଟ ଜାରି କରି ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ଦଳକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଯଦି ଜଳସ୍ତର ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତେବେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଲିଆପାଳ ଏବଂ ଭୋଗରାଇରେ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅଗଷ୍ଟ ୨୨ରୁ ୨୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ: ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ ଆଶାକର୍ମୀ ମୀନତି ସାହୁ, ବିପନ୍ନଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଉଦ୍ଧାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କମିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସ୍ତର: ପାଣିଘେରରେ ୪୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ, ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର/ବାଲେଶ୍ବର