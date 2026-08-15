ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର; ୯୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯୫୨୦୬ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 15, 2026 at 7:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରିଲିଫ, ଉଦ୍ଧାର, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ବନ୍ୟାରେ ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୫୨ଟି ବ୍ଲକ, ୨୨୭ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ୫୦୩ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାର ୨୧୨ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦୁଝର ସମେତ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅପରେସନ୍ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଭିତ୍ତିରେ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ।
୯୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର :-
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯୫,୨୦୬ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ୨୨୬ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଲୋକ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ, ବୟସ୍କ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଗଣା ରୋଷେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ।
୧୧୮ଟି ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ମୁତୟନ :-
ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମୋଟ ୧୧୮ଟି ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ୩୬ଟି ODRAF ଟିମ୍, ୭ଟି NDRF ଟିମ୍, ୩୫ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଟିମ ଏବଂ ୪୦ଟି ପୋଲିସ, ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଅତିରିକ୍ତ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି ।
୬୨ଟି ମେଡିକାଲ ଟିମ୍, ୩୧ଟି ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଟିମ୍ :-
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ୬୨ଟି ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ, ORS, IV ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଓ ଆଣ୍ଟି-ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ୍ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ୩୧ଟି ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଟିମ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୨ଟି ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୧ଟି ପଶୁଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି। ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ୩୫୭.୨ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅନେକ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ :-
ଆଜି ଦିନ ୧୨ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି ।
ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ୩୬.୬୨ ଫୁଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୩୮.୩୬ ଫୁଟ । ଆଖୁଆପଦାରେ ଜଳସ୍ତର ୧୮.୧୩ ଫୁଟ ଥିବାବେଳେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୮.୩୩ ଫୁଟ । ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ୭.୨୮ ଫୁଟ ଥିବାବେଳେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୮.୧୩ ଫୁଟ । ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ସେହିପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜାମଶୋଳାଘାଟରେ ୪୮.୬୪ ଫୁଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୪୯.୧୬ ଫୁଟ ରହିଛି । ରାଜଘାଟରେ ୧୦.୩୨ ଫୁଟ ଜଳସ୍ତର ଥିବାବେଳେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୦.୩୬ ଫୁଟ ନିକଟରେ ରହିଛି । ଜଳକାର ଜଳସ୍ତର ୬.୭୬ ଫୁଟ ଥିବାବେଳେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୬.୫୦ ଫୁଟ । ଯଦିଓ ଜଳକା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ରହିଛି । ତଥାପି ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ଆଗକୁ ଆହୁରି କମିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବାଲେଶ୍ବର ଜଳକା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା; ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ଲକର ୭୦ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର