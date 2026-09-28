ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ; ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ୬୫,୨୯୯ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଲୋକ, ୬୪ଟି ରେସପନ୍ସ ଟିମ ମୁତୟନ
ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ୫୭ଟି ODRAF ଟିମ ଓ ୭ଟି NDRF ଟିମ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 28, 2026 at 9:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ କୋରାପୁଟ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ସଙ୍ଗୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାର ୬୫, ୨୯୯ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ।
ଗଭୀର ଅବପାତର ପ୍ରଭାବରେ କୋରାପୁଟ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । କୋରାପୁଟର ୨ଟି ବ୍ଲକ, ୨୦ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ୪୧ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୬,୩୯୫ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨,୬୮୪ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ୩୬ଟି ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲାଯାଇଛି ।
ନବରଙ୍ଗପୁରର ୩ଟି ବ୍ଲକ, ୧୩ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ୩୧ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ୧୬,୮୯୧ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୨,୩୯୩ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ୧୮ଟି ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲାଯାଇଛି ।
ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ବୈତରଣୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୫୪୧ଟି ଗ୍ରାମର ୫୦,୪୫୬ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୪୯,୫୯୦ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୭୭ଟି ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲାଯାଇଛି ।
ଯାଜପୁରରେ ୫,୦୫୯ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୩,୮୭୬ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୧୯ଟି ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଭଦ୍ରକରେ ୧୧,୨୫୧ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ଓ ୮,୨୭୮ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିବାବେଳେ ୬୬ଟି ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲାଯାଇଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୨,୪୨୫ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ଓ ୨,୩୫୪ ଜଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ୨୨ଟି ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲାଯାଇଛି ।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ହାରାହାରି ବର୍ଷାପାତ ୩.୮ ମିମି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ରେମୁଣା ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ ୬୦.୦ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ ଓ ଗୋଟିଏ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ୫୦ ମିମିରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ୨୦ଟି ବ୍ଲକରେ ୨୦ରୁ ୫୦ ମିମି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ୧ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସଞ୍ଚିତ ବର୍ଷାପାତ ୩୧୫.୦ ମିମି ଥିବାବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହାରାହାରି ୨୧୭.୩ ମିମି ତୁଳନାରେ ଏହା ୪୫.୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ । ସେହିପରି ଜୁନ ୧ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ବର୍ଷାପାତ ୧୪୭୨.୪ ମିମି ରହିଛି । ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ହାରାହାରି ୧୧୧୭.୭ ମିମି ତୁଳନାରେ ୩୧.୭ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ।
ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ୩୨୬ ମେଟ୍ରିକ ଟନ, ଯାଜପୁରକୁ ୩୧.୩୨ ମେଟ୍ରିକ ଟନ, ଭଦ୍ରକକୁ ୧୭୫.୨ ମେଟ୍ରିକ ଟନ, ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ୪୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଏବଂ କୋରାପୁଟକୁ ୧୮.୮୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୫୯୧.୩୨ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ୫୭ଟି ODRAF ଟିମ ଓ ୭ଟି NDRF ଟିମ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ ସମୁଦାୟ ୬୪ଟି Response ଟିମ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୯ଟି ODRAF ଓ ୨ଟି NDRF ଟିମ, କୋରାପୁଟରେ ୪ଟି ODRAF ଟିମ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୫ଟି ODRAF ଟିମ, ଭଦ୍ରକରେ ୩ଟି ODRAF ଟିମ ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ୩ଟି ODRAF ଓ ୧ଟି NDRF ଟିମ ମୁତୟନ ରହିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମହାନଦୀରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା: ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ୮ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଲର୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର