ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ; ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ମିଳିବ ଲକ୍ଷେ 20 ହଜାର
ବନ୍ୟା ପାଇଁ ୧୧୦ କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 3, 2026 at 8:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚଳିତ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରାଜସ୍ବ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଓ କୃଷି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ 42 କୋଟି 80 ଲକ୍ଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଆନୁମାନିକ ଆକଳନ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ 36 କୋଟି 98 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି । ଆଜି ଆଉ 110 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଠାଇବେ । କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ସହ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କାମ ଏକା ସହ ଚାଲିବ । ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବାବଦକୁ ସରକାର 12 କୋଟି 88 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପାଇଁ 26 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶାର 22 ଜିଲ୍ଲାର 85 ବ୍ଲକ ବନ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । 15ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ପ୍ରକୋପରୁ ବର୍ତ୍ତି ନାହାନ୍ତି । 656 ପଞ୍ଚାୟତର 1458 ଗାଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ଵର, ଯାଜପୁର, ବରଗଡ଼, କଟକ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୂଆପଡା, ବୌଦ୍ଧ, ସୁନ୍ଦରଗଡ ପ୍ରଭୃତି ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । 8 ଲକ୍ଷ 63 ହଜାର 909 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ୟା ଦାଉର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଛି । ସେଠାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ 36 କୋଟି 98 ଲକ୍ଷ ପଠାଯାଇଛି । ବାକି ବକେୟା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ । ବନ୍ୟାଜଳ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ।"
ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, SDRF ପ୍ୟାକେଜ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ମିଳିବ 1 ଲକ୍ଷ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା । ପକ୍କା ଘର ଆଂଶିକ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ 6 ହଜାର 500 ଟଙ୍କା ଘର ପିଛା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଆଂଶିକ ଭାବେ କଚ୍ଚା ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ 4 ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ । କୁଡ଼ିଆ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମିଳିବ 8000 ଟଙ୍କା । ଗୁହାଳ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ମିଳିବ 3 ହଜାର ଟଙ୍କା । ଏଥିପାଇଁ 42 କୋଟି 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ହୋଇଛି । ଚୂଡାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ।
ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଖାଲୁଆ ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା 8500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ । ଜଳସେଚିତ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା 17 ହଜାର ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ । ଦୀର୍ଘ ସ୍ଥାୟୀ ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା 22 ହଜାର 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଜୀବନ ହାନି ପାଇଁ 4 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ବିଜୁଳି ତାର ଲାଗିଯିବା ଫଳରେ ଜଣେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ 1 କୋଟି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ବଡ଼ ପଶୁ ଅର୍ଥାତ ଗାଈ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ 37 ହଜାର 500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ । ବଳଦ କି ମଇଁଷି ପାଇଁ 32 ହଜାର ଓ ବାଛୁରୀ ପାଇଁ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ସେହିପରି ଛେଳି କିମ୍ବା ମେଣ୍ଡା ପାଇଁ 4 ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବନ୍ୟା ଖସୁଛି ହେଲେ ଟଳିନି ବିପଦ; ହୀରାକୁଦରୁ ମୁଣ୍ଡଳି କମୁଛି ଜଳପ୍ରବାହ, ଫୋକସରେ ଘାଇ ମରାମତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର