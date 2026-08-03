ବନ୍ୟା ଖସୁଛି ହେଲେ ଟଳିନି ବିପଦ; ହୀରାକୁଦରୁ ମୁଣ୍ଡଳି କମୁଛି ଜଳପ୍ରବାହ, ଫୋକସରେ ଘାଇ ମରାମତି
ବନ୍ୟା ପରେ ଏବେ ଘାଇ ମରାମତି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ବନ୍ୟା ପାଣି ଖସିଗଲେ ସମସ୍ୟା ସରିଯାଏ ନାହିଁ କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : August 3, 2026 at 6:33 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଖସୁଛି । ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ କମୁଛି । ହୀରାକୁଦରୁ ମୁଣ୍ଡଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆହୁରି କମିବାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ମହାନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବର୍ଷା ନଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିଛି ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି । ତେବେ ଅଗଷ୍ଟର ବର୍ଷକୁ ନେଇ ରହିଛି ଆଶଙ୍କା । ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସଦ୍ୟତମ ସତର୍କତାରେ ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ ପବନର ସମ୍ଭାବନା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଫଳରେ ବନ୍ୟାର ପାଣି ଖସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ୬୨୦.୭୭ ଫୁଟ୍-
ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତରକୁ ପ୍ରାୟ ୬୧୮ ଫୁଟ୍ ଏବଂ ବୁଧବାର ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୬୧୫ ଫୁଟ୍ ପାଖାପାଖି ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏବେ ହୀରାକୁଦରୁ ପ୍ରାୟ ୩ ଲକ୍ଷ ୩ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଣ୍ଡଳିରେ ପ୍ରାୟ ୫ ଲକ୍ଷ ୮୨ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ବିଭାଗର ଆକଳନ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ମୁଣ୍ଡଳିରେ ମଧ୍ୟ ଜଳପ୍ରବାହ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବ ।
ବନ୍ୟାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବା ନଦୀବନ୍ଧ, ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘାଇ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତୁରନ୍ତ ସୁଧାରିବା ଏବେ ବିଭାଗର ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ସୋମବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଚ ସଦନରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ।
ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ବୈତରଣୀରେ ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଘାଇ ବନ୍ଦ ଏବଂ ନଦୀବନ୍ଧ ମରାମତି କାମ ଜାରି ରହିଛି । ଏଠାରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କାରଣ ଯଦି ପୁଣି ବଡ଼ ବର୍ଷା ଆସେ, ତେବେ ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବା ନଦୀବନ୍ଧ ଉପରେ ପୁଣି ଚାପ ପଡ଼ିପାରେ ।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଅଗଷ୍ଟ ୩ର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରୀ ବର୍ଷାର ସତର୍କତା ରହିଛି। ଏହା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଯଦି ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ବନ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । କାରଣ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କମିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା କମିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ପୁଣି ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତେବେ ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ଆସୁଥିବା ଜଳ ତଳମୁଣ୍ଡର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପୁଣି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ।
ଜୁଲାଇ ୨୩ରୁ ୨୯ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାପ୍ତାହିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ୧୮୬ ମିଲିମିଟର, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ଥିଲା ୭୭.୫ ମିଲିମିଟର । ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତାହରେ ବର୍ଷା ୧୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଥିଲା । ସେହିପରି ଜୁନ୍ ୧ରୁ ଜୁଲାଇ ୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ବର୍ଷା ୭୧୧.୬ ମିଲିମିଟର, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିମାଣ ୫୨୬.୪ ମିଲିମିଟର । ଅର୍ଥାତ୍ ଋତୁକାଳୀନ ବର୍ଷା ୩୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ରହିଥିଲା ।
ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରୀରୁ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁରର ବିରିଡ଼ିରେ ୩୩ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ସମ୍ବଲପୁରର ଜୁଜୁମୁରାରେ ୨୭ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଜୁଲାଇ ୨୯ରେ ବରଗଡ଼ର ବିଜେପୁରରେ ୩୧ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇର ଶେଷ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ତୀବ୍ର କରିଥିଲା, ସେହି ବର୍ଷାର ପାଣି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଦୀ ଦେଇ ତଳକୁ ଯାଉଛି।
ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ କହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପ୍ରକୋପ କମୁଛି, ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର କମାଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡଳିରେ ମଧ୍ୟ ଜଳପ୍ରବାହ ଆହୁରି କମିବ । କିନ୍ତୁ ଆକାଶରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ସଫଳତା କେବଳ ନଦୀର ପାଣି କମିବା ଉପରେ ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଓ ତାହାର ଭୌଗୋଳିକ ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବ । ଯଦି ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା କମ୍ ରହେ ଏବଂ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଭାରୀ ବର୍ଷା ନହୁଏ, ତେବେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ।
କିନ୍ତୁ ଯଦି ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ହଠାତ୍ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବା ନଦୀବନ୍ଧ ଓ ଘାଇ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
ଏବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଲୋକଙ୍କ ନଜର ରହିବ ତିନୋଟି ଦିଗ ଉପରେ । ପ୍ରଥମେ ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ୬୨୦.୭୭ ଫୁଟ୍ରୁ ଏହା ୬୧୮ ଏବଂ ପରେ ୬୧୫ ଫୁଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ । ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଣ୍ଡଳିର ଜଳପ୍ରବାହ ବର୍ତ୍ତମାନ ୫ ଲକ୍ଷ ୮୨ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ ଥିବା ପ୍ରବାହ କେତେ ଶୀଘ୍ର ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ତୃତୀୟରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷା । ବିଶେଷକରି ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ବୈତରଣୀ ଅବବାହିକାରେ କେତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତାହା ଆଗାମୀ ବନ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମହାନଦୀରେ ଆଉ ନାହିଁ ବନ୍ୟା ଭୟ, ଅଗଷ୍ଟ ୪ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଚିତ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର