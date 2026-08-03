ଶ୍ରାବଣ ଆରମ୍ଭରୁ କନ୍ଦାଇଲାଣି ପରିବା ଦର, ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି
ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଖାଉଟି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 3, 2026 at 9:30 PM IST
କଟକ: ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କନ୍ଦାଇଲାଣି ପରିବା ଦର । ପ୍ରତ୍ୟକ ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇ ଯାଇଛି । ପରିବା କିଣି ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ଭୟ କଲେଣି ଗ୍ରାହକ । ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେ ଦୁଇ ତିନି କିଲୋ ବଦଳରେ ଦୁଇ ଶହ ଅଢ଼େଇ ଶହ ପରିବା କିଣୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ । ଏମିତିକି ପରିବା ବଜାରରେ ତଟକା ପରିବା ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି । ଯେଉଁ ବଜାରରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପରିବା ବିକ୍ରି ହୁଏ ତାହା ବି ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ । ଦର ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ କେବଳ ଖାଉଟି କାହିଁକି ବରଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଡରାଇଲାଣି ପରିବା-
ଯେଉଁ ପରିବାକୁ ହାତ ମାରିବେ ତାହା ଅତି କମରେ କିଲୋପ୍ରତି 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ବିନ୍ସ ଦର କିଲୋପ୍ରତି 150 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଟଳ କିଲୋପ୍ରତି 80 ଟଙ୍କା, ବାଇଗଣ କିଲୋପ୍ରତି 80 ଟଙ୍କା, କଲରା କିଲୋପ୍ରତି 70 ଟଙ୍କା, ଜହ୍ନି କିଲୋପ୍ରତି 70 ଟଙ୍କା, କାଙ୍କଡ଼ କିଲୋ ପ୍ରତି 60 ଟଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି କିଲୋପ୍ରତି 50 ଟଙ୍କା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ କିଲୋପ୍ରତି 50 ଟଙ୍କା, ସଜନା ଛୁଇଁ କିଲୋପ୍ରତି 90 ଟଙ୍କା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା କିଲୋପ୍ରତି 35 ଟଙ୍କା, କଖାରୁ କିଲୋପ୍ରତି 35 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । କେବଳ ଲାଉ ଗୋଟା 20ରୁ 25 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଖାଉଟି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ପ୍ରକାଶ ଦାବେ ନାମକ ଜଣେ ଖାଉଟି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ନିରାମିଷ ଖାଇଥାନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ପରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯାହାକି ଖାଉଟିଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ମାସିକ ବଜେଟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି ପରିବା ଦର । ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବା କିଣିବା ସତେ ଯେପରି କଷ୍ଟ ଦାୟକ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ପରିବା ଚଳାଇବା ବହୁ କଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି ।
ଖାଁ ଖାଁ ଛତ୍ର ବଜାର ପରିବା ମାର୍କେଟ-
ଯେଉଁଠି ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମିବା କଥା ସେଠାରେ ଖାଉଟି ମାନଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ । ଅଳ୍ପ ପରିବା ଧରି ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ । ବ୍ୟବସାୟ ବି ହେଉନି । ଯେଉଁ ଖାଉଟି ମାନେ ଏକ କିଲୋ ଦୁଇ କିଲୋ ପରିବା କିଣୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଦୁଇ ଶହ ଅଢ଼େଇ ଶହ କିଣୁଛନ୍ତି । ବହୁ ପରିବା ବି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଲୋକାଲ ପରିବା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯିବାରୁ ଏବେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ପରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ସେଠାରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ରହିଛି ଏବଂ ଗାଡି ଭଡା ପାଇଁ ଦର ଅଧିକ ରହିଛି । ତେଵେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆହୁରି ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ସମୟ ଲାଗି ପାରେ ବୋଲି ସନ୍ତୋଷ ପାଣି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଥିବା ପ୍ରକାଶ ରାଉତ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବନ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ପନିପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ - ଯାଜପୁର ବନ୍ୟା ଅପଡେଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ