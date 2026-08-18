ETV Bharat / state

ଉବୁଟୁବୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ପାଣି ଘେରରେ 6 ଜିଲ୍ଲାର 7.85 ଲକ୍ଷ ଲୋକ

ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ସାଳନ୍ଦୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଜଳକା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଉପନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

North Odisha flood
ଜଳ ପ୍ରଳୟରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 18, 2026 at 8:24 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉବୁଟୁବୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା । ଚାରିଆଡେ ଜଳ ପ୍ରଳୟର ହାହାକାର । ଉତ୍ତର ଓଡିଶା ବନ୍ୟାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି । ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ସମେତ ଉତ୍ତର ଓଡିଶାର ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ୭.୮୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବନ୍ୟାରେ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାର 66 ବ୍ଲକର 448 ପଞ୍ଚାୟତ,1304ଟି ଗାଁ ଓ 10ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳର 64ଟି ୱାର୍ଡ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଏସଆରସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ କୁହାଯାଇଛି।

North odisha flood
ବନ୍ୟା ପାଣି ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ (ETV Bharat Odisha)

ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ସାଳନ୍ଦୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଜଳକା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଉପନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାୟ 90ଟି ଉଦ୍ଧାର ଦଳକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ 36ଟି ଓଡ଼ିଶା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ (ODRAF),7ଟି ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (NDRF) ଏବଂ 47ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଦଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପରିବହନ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।

North odisha flood
ବନ୍ୟା ଜଳରେ ବୁଡିଛି ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ବୈତରଣୀରେ ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ୟା

ଯାଜପୁରରେ ବୈତରଣୀ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକଟଜନକ ରହିଛି। ଦଶରଥପୁର ଏବଂ ବରୀ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା ସହ ରାସ୍ତାଘାଟ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ୟା ହେବାରୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଆଖୁଆପଦା, ବଲ୍ଲଭିଘାଟ ଓ ଦଶରଥପୁର ଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ବୈତରଣୀ ଜଳସ୍ତର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଦଶରଥପୁର ଡୋଭାବିଲ ପାଟଣା ଠାରେ ପୂର୍ବ ବନ୍ୟାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘାଇ ଉପରଦେଇ ବନ୍ୟାପାଣି ଗାଁକୁ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ।

North odisha flood
ଚାରିଆଡେ ପାଣି ହିଁ ପାଣି (ETV Bharat Odisha)

ବିଳମ୍ୱିତ ରାତ୍ରରେ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ କୁଆଁରପୁର ଠାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ୪୦ପ୍ରତିଶତ ବନ୍ଧ ଧସିଯାଇଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେହିଭଳି ଜୟନ୍ତରା ପଂଚାୟତରେ ଘେରି ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ପାଣି ଲହଡି ମାରୁଛି । ଅନେକ ପରିବାର ଏବେବି ବନ୍ଧ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ପରିବାର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଓ ଛାତ ଉପରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ୟା ବିଶେଷକରି ଦଶରଥପୁରବାସୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। କେବଳ ଘରଦ୍ୱାର ନୁହେଁ, ବନ୍ୟାରେ ଚାଷଜମି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।

North odisha flood
ବନ୍ୟାରୁ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ (ETV Bharat Odisha)

ଭଦ୍ରକର 5 ବ୍ଲକ ଜଳବନ୍ଦୀ

ଭଦ୍ରକରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଆଖୁଆପଦା ଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା ଜଳ ଯୋଗୁଁ ନଦୀବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି । ରାସ୍ତାଘାଟ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ସହ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଓ ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ଅନେକ ଗାଁ ଏବେବି ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ।

ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ବୈତରଣୀ ଏବଂ ସାଳନ୍ଦି ନଦୀରେ ଉଚ୍ଛୁଳା ବନ୍ୟାଜଳ ସମେତ ଶାଖା ନଦୀ ନାଳିଆ, ରେବ, କପାଳି ଓ ଗେଙ୍ଗୁଟି ଆଦିରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ । 5 ବ୍ଲକର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏବେବି ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି । ଏଥିମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 33ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, 4ଟି ୱାର୍ଡ ଓ 134ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1,96,240 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃଷି ଓ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଫସଲର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 95,381ଟି ପଶୁସମ୍ପଦ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।

North Odisha flood
ଜଳ ପ୍ରଳୟରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା (ETV Bharat Odisha)

ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରେ 3 ଫୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ବୈତରଣୀ ଏବଂ ସାଳନ୍ଦି ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବନ୍ୟାରେ ଧାମନଗର ବ୍ଲକର 15ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ 1,07,773 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ 35,191 ଜଣଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ବନ୍ୟାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିନାହିଁ । ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 90ଟି ମାଗଣା ରନ୍ଧନଶାଳା ଚାଲୁ କରାଯାଇଛି । 13,000 ବୋତଲ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ 13,500 ଜଳ ପାଉଚ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।

ବାଲେଶ୍ବରରେ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ

ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱରର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଏବଂ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଥିବାବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବାସହରା ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଳକା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ପଶିଛି । ସେହିପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରର ୪ଟି ବ୍ଲକ ବସ୍ତା, ବାଲିଆପାଳ, ଜଳେଶ୍ୱର ଓ ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସାତୋଟି ବ୍ଲକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ୯୬ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୪୪୬ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସମୁଦାୟ ୧,୯୪,୫୧୭ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୯୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ୩୨,୫୯୨ ଜଣ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ସାତୋଟି ବ୍ଲକ୍‌ରୁ ୪୨,୬୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୁଇ ମାସରେ ଷଷ୍ଠ ଲଘୁଚାପ; ଚାରି ବନ୍ୟା ସହ ଲଢି ହତାଶ ଚାଷୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଓଡିଶାରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ; ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର, 5 ବ୍ଲକର 33 ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA FLOOD 6 DISTRICTS
ODISHA RAIN AND FLOOD UPDATE
ODISHA RIVER WATER RISES UPDATE
ଉତ୍ତର ଓଡିଶା ବନ୍ୟା ଅପଡେଟ
NORTH ODISHA FLOOD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.