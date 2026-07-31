ବଢୁଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର: ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଖୋଲିବ 22 ଗେଟ୍, ମହାନଦୀ ସିଷ୍ଟମରେ ଘାଇ ନାହିଁ
ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣ ବନ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ହୀରାକୁଦ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚୌଧୁରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା ଓ ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : July 31, 2026 at 12:43 PM IST|
Updated : July 31, 2026 at 3:17 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର/ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଟଳିନି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି, ହୀରାକୁଦରେ ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର । ବର୍ତ୍ତମାନ 14ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 22ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ 14ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଥିବାବେଳେ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ୧୦ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ । ତେବେ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟ ବଢିଛି ।
ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ୨୨ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ:
ବର୍ତ୍ତମାନ 14ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ 8ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ । ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୩ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେବ । ଏପଟେ ଖଇରମାଳରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ ୫ ଲକ୍ଷ ୨୭ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ହୀରାକୁଦର ଜଳ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରବାହ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୭ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ଜଳ ସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ।
ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏବେ ତଳମୁହାଁ ଜଳସ୍ତର:
ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର । ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପିକ୍ ଜଳପ୍ରବାହ ୮ ଲକ୍ଷ ୮୮ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ ରହିଥିଲା । ଏବେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇ ୮ ଲକ୍ଷ ୬୫ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଖସୁଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି(ଶନିବାର) ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ଜଳପ୍ରବାହ ସାଢ଼େ ୭ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ତଳକୁ ଖସିବାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଦୟା ଓ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାଜଳ ପହଞ୍ଚିଛି । ତେଣୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରହିଛି ।
ମହାନଦୀ ବେସିନରେ ଘାଇ ନାହିଁ:
ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ମହାନଦୀ ବେସିନରେ କୌଣସି ଘାଇ ହୋଇନାହିଁ । ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଜଳକା ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି । ଏହି ତିନି ନଦୀରେ ମୋଟ ୭ଟି ଘାଇ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଘାଇ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କଠାରୁ ମଗାଯାଇଛି । ଜଳସ୍ତର କମିବା ପରେ ଘାଇ ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
‘ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ’:
ତେବେ ହୀରାକୁଦରେ ଆହୁରି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ବଢିଛି । ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତଳମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣ ବନ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ହୀରାକୁଦ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚୌଧୁରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ କେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବନ୍ୟାଜଳ ?
ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ହୀରାକୁଦରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ବନ୍ୟା ଜଳ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରମାଳକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 12 ରୁ 16 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥାଏ l ଖଇରମାଳରୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରମୂଳକୁ ଏହି ବନ୍ୟାଜଳ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 12 ରୁ 16 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥାଏ । ସେଠାରୁ ମୁଣ୍ଡୁଳିକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 12 ରୁ 16 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥାଏ l
7 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରଭାବିତ:
ତେବେ ଉତ୍ତର ଓ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନାହିଁ । ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଗୁଡିକ ଜଳସ୍ତର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଗତକାଲିର ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସୁଦ୍ଧାର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର ୨୦ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୦୦ଟି ବ୍ଲକ୍, ୫୩୯ଟି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୧୪୫୮ଟି ଗାଁ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ସହରାଞ୍ଚଳର ୧୪ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳର ୧୭୬ଟି ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ରହିଛି । ଏସଆରସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମୋଟ ୭ ଲକ୍ଷ ୫ ହଜାର ୨୩୨ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ୫୨୦ଟି ଗାଁ ଜଳଘେରରେ ରହିଛି । ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ୨୪,୮୯୬ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୧ଟି ପଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର