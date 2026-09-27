ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର; ୭୦୦ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ 4ର୍ଥ ବନ୍ୟା, ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ
ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ୧୪୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ମାଗଣା ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଚାଲିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : September 27, 2026 at 8:55 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଉପରମୁଣ୍ଡ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ୧୨ଟି ବ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧ଟି ବ୍ଲକ୍ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ୧୨୬ଟି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ୭୦୦ଟି ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୬୭,୨୬୬ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ୟା-
ଏପଟେ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି । ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଅତିକ୍ରମ କରି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଭୋଗରାଇ, ବାଲିଆପାଳ ଓ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ୍ର ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶତାଧିକ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।
ରାସ୍ତା ଉପରେ ୪ ଫୁଟ ପାଣି-
ପୂର୍ବ ବନ୍ୟାରେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମିରେ ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ଚାଷୀ ଓ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି । ବନ୍ୟାଜଳ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ୪ ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ଓ ପାୱାର ବୋଟ୍ର ସହାୟତା ନେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ।
5 ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି, ୧୧ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଭାବିତ
ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୁର ବିକାଶ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ପାଞ୍ଚଟି ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ୧୨ଟି ବ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧ଟି ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସୋନ ନଦୀ ଯୋଗୁଁ ନୀଳଗିରି, କଂସବାଂଶ ନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ ଯୋଗୁଁ ସିମୁଳିଆ ଓ ଖଇରା ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଓ ଜଳକା ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ରେମୁଣା, ସଦର, ବସ୍ତା ଓ ବାହାନଗାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସୋର ବ୍ଲକ୍ର ମଧ୍ୟ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଆଜି ସକାଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ୧୧.୬୮ ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ୧୧.୬୩ ମିଟରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୦.୩୬ ମିଟର ତଳକୁ ଖସିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ-
ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୪ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, ୨ଟି ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ୧୨ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇଁ ୬ଟି ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ୧୭ଟି ପ୍ରାଣୀଚିକିତ୍ସା ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।ଜଳେଶ୍ୱର, ବଳିଆପାଳ ଓ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ୍ରେ SRC ବୋଟ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ବଳିଆପାଳ ଓ ଭୋଗରାଇରେ ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ନିଆଯାଉଛି। ଆଜି ସକାଳ ୭ଟାରୁ ସମସ୍ତ ଡଙ୍ଗା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି। ଏହାସହ ୧୧ଟି ବ୍ଲକ୍ର ପ୍ରାୟ ୧୨୬ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୭୦୦ଟି ଗ୍ରାମ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ ୬୭,୨୬୬ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ୧୪୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ମାଗଣା ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଚାଲିଛି। ସେଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରାୟ ୬୭୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା ଓ ୬୮ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ।
କୃଷି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା-
ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଟିମ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। କାରଣ ଗତ ବନ୍ୟା ପରେ ଚାଷୀମାନେ ତଳି ରୋପଣ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେପରି ଅଧିକ କ୍ଷତି ନ ହୁଏ ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ; ବୁଡାଉଛି ବୁଢାବଳଙ୍ଗ, ଜଳକାରେ ବଢି, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଆଶଙ୍କା, ବଢୁଛି ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର