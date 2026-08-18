ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମୀକ୍ଷା; ୧୦୦୦ କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ କେତେ ସହାୟତା ?
ଗତକାଲି ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ସହ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 18, 2026 at 2:14 PM IST|
Updated : August 18, 2026 at 2:26 PM IST
ODISHA FLOOD ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୧,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା 10 ସୂତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା, ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ କ୍ଷତିପୂରଣ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଏହାସହିତ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଏହି ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
10 ସୂତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ-
ରାଜ୍ୟରେ ଜାରୀ ରହିଥିବା ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି । ଚାଷୀକୂଳ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଛିଡା ହେବାପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ୩ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ବନ୍ୟା ପାଇଁ ୧୦ ସୂତ୍ରୀ ଫର୍ମୁଲା ଦେବା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ-
ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଫେରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମନମୋହନ ସାମଲ, କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ, ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ତୃତୀୟ ମହଲା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ, ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶୁଭା ଶର୍ମା, ଏସଆରସି ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ, କୃଷି ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ବନ୍ୟାରେ 9 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ-
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ୬ ଜିଲ୍ଲାର ୭୪ ଟି ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ ୯ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୧୦ ବ୍ଲକର ୨୭୦ ଗାଁ, ଗୋଟିଏ ପୌର ପରିଷଦର ୨ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲରେ ୭୮ ହଜାର ୬୮୦ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ୨୦୩ଟି ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ୯ ଓଡ୍ରାଫ, ୨ NDRF ଓ ୧୨ ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ ମୃତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ୪ ବ୍ଲକ ୧୪୯ ଗ୍ରାମ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୯ ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି । ୯୦ ଟି ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି । ୧୫ ଓଡ୍ରାଫ, ୧ NDRF ଓ ୨୦ ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ ମୃତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡିଛି । କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ଜୁନ, ଜୁଲାଇ ଓ ଅଗଷ୍ଟରେ ୧୧୦୦ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଯାହା ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୩୪ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବର୍ଷା । ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଛି । କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ ଆସିପାରନ୍ତି ।"
କାହାକୁ ମିଳିବ କୃଷି ଇନପୁଟ ସବସିଡି-
ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ୩୩% ଓ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଣଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୮,୫୦୦, ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୧୭,୦୦୦ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାରମାସୀ ଫସଲ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୨୨,୫୦୦ କୃଷି ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ବାରମାସୀ ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ବ, କାଜୁ, ନଡ଼ିଆ, କିଆ, ପାନବରଜ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ଏହି ସହାୟତା ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ । ବାରମାସୀ ଫସଲ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବିତ ଚାଷୀଙ୍କ ସହାୟତା ୨,୦୦୦ରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଫସଲ ପାଇଁ ୧,୦୦୦ରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ୧୪୫.୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ।
ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବିହନ-
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଓ ମଧ୍ୟମ ଅବଧିର ଧାନ ବିହନ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଆନୁମାନିକ ୪୦,୦୦୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଜମିର ଉପଯୋଗିତା ଅନୁସାରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଡାଲିଜାତୀୟ ବିହନ ମିନିକିଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ କିଟ, ପ୍ରତି କିଟ ୨ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ପ୍ରାୟ ୪୦,୦୦୦ ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳର ୨ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଚାଷୀଙ୍କ ତତ୍କାଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଘରବାଡ଼ିରେ ପନିପରିବା ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ୧ ଲକ୍ଷ ପନିପରିବା ମିନିକିଟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ପ୍ରତି କିଟ ୦.୦୫ ହେକ୍ଟର ପାଇଁ ଏବଂ ୧ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ପନିପରିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ୦.୧ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୮୫୦ ହାରରେ, ଚାଷୀ ପିଛା ସର୍ବାଧିକ ୦.୨ ହେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧,୦୦୦ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହା ୨,୫୦୦ ହେକ୍ଟର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତ୍ତିକ ରୋଗ ଓ କୀଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଇନପୁଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ ସବସିଡି ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫% ସବସିଡି ଦିଆଯିବ । ଏହା ହେକ୍ଟର ପିଛା ୧,୫୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ଏଥିପାଇଁ ୧୦୦.୭୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ।
ଜଳସେଚନ ଓ ଶକ୍ତି ବିଭାଗକୁ ୨୬୦ କୋଟି-
ଓଡ଼ିଶା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ କର୍ପୋରେସନ ବିଭାଗର ପ୍ରଭାବିତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମର ଉଠା ଜଳସେଚନ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରାଯିବ । ରବି ଋତୁରେ ସମସ୍ତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପଏଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ପ୍ରଭାବିତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।
ପଶୁ କ୍ଷତି ପାଇଁ ମିଳିବ ସହାୟତା-
ପ୍ରତି ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ ବା ମଇଁଷିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ ମିଳିବ ୩୭,୫୦୦ ଟଙ୍କା । ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦେବେ ସରକାର । ପ୍ରତି ଭାରବାହୀ ପଶୁ ୩୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳିବ । ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ପ୍ରତି ବାଛୁରୀ ପାଇଁ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ । ସର୍ବାଧିକ ୬ଟି ପାଇଁ ମିଳିବ ଅନୁଦାନ । ପ୍ରତି ଛେଳି ପାଇଁ ୪,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର । ସର୍ବାଧିକ ୩୦ଟି ହେବ । ପ୍ରତି ପକ୍ଷୀ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳିବ । ସର୍ବାଧିକ ୧୦,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ । ଘର ସହ ସଂଲଗ୍ନ ଗୁହାଳ ପାଇଁ ୩,୦୦୦ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ । ଗୋପାଳକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଗୋଖାଦ୍ୟ କିଟ ୪୦୦ ହାରରେ ଦିଆଯିବ ।
ଡଙ୍ଗା କ୍ଷତି ପାଇଁ ୧୫ ହଜାର ଓ ଜାଲ ପାଇଁ ୪ ହଜାର-
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଡଙ୍ଗା ପାଇଁ ୧୫,୦୦୦ ଏବଂ ଜାଲ ପାଇଁ ୪,୦୦୦ ହାରରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ । ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଡଙ୍ଗା ପାଇଁ ୬,୦୦୦ ଏବଂ ଜାଲ ପାଇଁ ୩,୦୦୦ ହାରରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ । ମାଛ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୧୦,୦୦୦ ଇନପୁଟ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ । ମଧୁରଜଳ ଜଳକୃଷି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକର ପିଛା ୧୫,୦୦୦ ହାରରେ, ସର୍ବାଧିକ ୨ ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହନ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ । ଲୁଣାପାଣି ଜଳକୃଷି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକର ପିଛା ୪୦,୦୦୦ ହାରରେ, ସର୍ବାଧିକ ୧ ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହନ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ । ପ୍ରଭାବିତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ମାଛଧରା ଜାଲ ଓ ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ ପାଇଁ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ । ପଶୁପାଳକଙ୍କ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରତି କିଟ ୪୫୦ ହାରରେ ଗୋଖାଦ୍ୟ ବିହନ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ । ପ୍ରତି କିଟରେ ୩ କି.ଗ୍ରା. ମକା ଓ ୧ କି.ଗ୍ରା. ବରଗୁଡ଼ି ରହିବ । ନିଜସ୍ୱ ବା ଲିଜ ବା ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ଜମିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀଙ୍କୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳ ପରିଚାଳନା କିଟ, ବିହନ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି କିଟ ୨୫,୦୦୦ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ । ନିଜସ୍ୱ ବା ଲିଜ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ଜମିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଣାପାଣି ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳ ପରିଚାଳନା କିଟ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି କିଟ ୨୫,୦୦୦ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ । ସେହିପରି ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳାଶୟରୁ ମାଛ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜାଲ ବୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ ପ୍ରତି ସେଟ ୧୫,୦୦୦ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ । ମୋଟ ୪୮.୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାବଧାନ ହୋଇଛି ।
ମିଳିବ ସ୍ୱଳ୍ପମିଆଦୀ ଓ ମଧ୍ୟମମିଆଦୀ ଋଣ-
୨୦୨୬ ଖରିଫ ଋତୁରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ୱଳ୍ପମିଆଦୀ ଖରିଫ ଋଣ, ଯେଉଁଠାରେ ୩୩% କିମ୍ବା ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ତାହାକୁ ମଧ୍ୟମମିଆଦୀ ଋଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ । ପ୍ରଚଳିତ ୦% କିମ୍ବା ୨% ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୁଧ ଛାଡ଼ର ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ୧୫% ପୁନଃଅର୍ଥଯୋଗାଣ ସହାୟତା ମିଳିବ । ଏଥିପାଇଁ ୩୦୨ କୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ରେଶମ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା-
ରେଶମ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏରି, ମଲବେରି ଓ ଟସର ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୬ ହଜାର ଓ ମୁଗା ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୭.୫୦୦ ହଜାର ଇନପୁଟ ସବସିଡ ମିଳିବ । ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରତି କାରିଗରଙ୍କୁ ୫ ହଜାର ଓ କଞ୍ଚାମାଲ କ୍ଷତି ପାଇଁ ପ୍ରତି କାରିଗରଙ୍କୁ ୫ ହଜାର ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ।
ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ୧୧୦ କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା-
ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ୟାକେଜ୍ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ୧୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଘରଭଙ୍ଗା, ଫସଲ ଓ ପ୍ରାଣୀଧନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ୫୦୦ କୋଟି ସହାୟତା-
ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଣ୍ଠି ବା SDRFର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଭାବେ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରୀମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଗତକାଲି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କସପା ଓ ତରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ଅବସରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ବାଲଦା ଏବଂ ଦୋଭାବିଲ ଗ୍ରାମର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ପ୍ରଭାବିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
"ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ନିକଟରେ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ, ସୁଖିଲା ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି। ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆମ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି," କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ସେହିପରି ଗତକାଲି ମୋହନ ମାଝୀ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ତିହିଡି ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ । ଏଥିସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଈଶାନପୁର, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର, ବାଲିଘାଇ, କଣପା ଆଦି ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ, ସାଂସଦ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ, ବିଧାୟକ ସୀତାଂଶୁ ଶେଖର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର