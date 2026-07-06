ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ତେବେ ଏବେ ଖୋଲିବନି ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ! ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ
ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୨୦% ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ। ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଛୋଟ ବନ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଓଡିଶା। ସଞ୍ଜୀବ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : July 6, 2026 at 3:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ପାଗର ମିଜାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ଅଭାବ କୃଷି ଓ ଜଳ ସମ୍ପଦକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଥିବାବେଳେ, ଏବେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ କେତେକ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଛୋଟ ବନ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ସେପଟେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଗେଟ୍ ଏବେ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁର ଆରମ୍ଭରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୪୭ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ କୃଷି ଓ ଜଳ ସମ୍ପଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ଜୁଲାଇ ୪ରୁ ୬ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ।
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ୨୭୧ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବା କଥା ଥିବାବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ୩୨୭.୩ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ସକ୍ରିୟତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଜିଲ୍ଲାଭିତ୍ତିକ ଚିତ୍ରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାବେଳେ ପୁରୀରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷାର ବିତରଣ ସମାନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି।
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଛୋଟ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ସୁଦ୍ଧା ବୈତରଣୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଛୁଇଁପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। ତେବେ ଏହି ବନ୍ୟା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜଳସ୍ତର କମିଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି।
ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ୬୦୩ ଫୁଟ ରହିଛି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ୬୦୭ ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳସ୍ତର ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ପାଣି ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଥିବାରୁ ଏବେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ।
ଜୁଲାଇ ୮ ପରେ ଉପରମୁଣ୍ଡର ବର୍ଷା, ଜଳ ପ୍ରବାହ ଓ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ହୀରାକୁଦରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ କହିଛି। ସେହିପରି ଜୁଲାଇ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲେ କିଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନକୁ ପୂର୍ବପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ ହେଲା, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ବଡ଼ ଧରଣର ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
- ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଅନୁଗୋଳ-ସମ୍ବଲପୁର-ଯାଜପୁର ଜଳବନ୍ଦୀ, ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବେହାଲ୍ କରିଛି। କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି ତ କେଉଁଠି ପୂରା ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମୟ। ଅନୁଗୋଳ ସହରରେ ପ୍ରାୟ ୨ ଶହରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଜଳବନ୍ଦୀ । ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ପାରୁ ନଥିବାରୁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ରହିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡୁଛି । ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ପହଂଚି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି । ଗତ ୪ ଦିନ ହେଲା ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । କେବଳ ଅନୁଗୋଳ ସହରରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ୧୧୯ ମିଳିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ସହରର ହୁଲୁରୁସିଂହା, ମିଶ୍ରପଡା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀଦେଇପଡା ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ପଡିଛି । ୫ ଶହରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି । । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରେନ ଗୁଡିକ ପୋତି ହୋଇ ଯାଇଛି । ତେଣୁ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ । ଆଉ ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲେ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ସାଙ୍ଘାତିକ ହୋଇ ପଡିଵ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଧନକଉଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ସାଧାରଣ ଜନ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । ସହରର ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ଗତ ରାତିରୁ ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର, ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ରେହାନ କ୍ଷତ୍ରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଏସଏମସିର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ରାତି 12 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରର ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସହରର ଗୋପାଳମାଳ, ଏସଆରଆଇଟି କଲୋନୀ, ଚାରଭାଟି, ସରଳାକାନି, ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀ, ପ୍ରଧାନ ପଡ଼ା, ଏଗଜିକ୍ୟୁଟିଭ କଲୋନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି ।
- 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ 765 ଏମଏମ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 765 ଏମଏମ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ଅଫିସ, ଦୁର୍ଗାପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ 180.5 ଏମଏମ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧନକଉଡା ବ୍ଲକ ରେ 158.1 ଏମଏମ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ରେ 83.0 ଏମଏମ, ମାନେଶ୍ଵରରେ 76.2 ଏମଏମ, ଜୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକରେ 50 ଏମ ଏମ, ରେଢ଼ାଖୋଲରେ 48 ଏମଏମ, ନାକଟିଦେଉଳ ରେ 29 ଏମଏମ, କୁଚିଣ୍ଡାରେ 28 ଏମଏମ, ବାମରା ବ୍ଲକରେ 18 ଏମଏମ,ଜମନକିରାରେ 10 ଏମ ଏମ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ସହରର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର 602.30 ଫୁଟ କୁ ପହଂଚିଛି । ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 89.01ଏମ.ଏମ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତଳ ମୁଣ୍ଡ ରେ 104.46 ଏମଏମ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଆଗକୁ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ ଖୋଲିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଡ୍ରେନେଜ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବିଗିଡି ଯାଇପାରେ ।
- ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜନ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର 10 ବ୍ଲକ ଓ ଦୁଇଟି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜନ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଛି । ଚାଷଜମି ଓ ପଡିଆରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ନଦୀର ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ସହରାଞ୍ଚଳର ଡ୍ରେନ ଗୁଡିକରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରାସ୍ତାରେ ଢେଉ ମାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଯୋଗୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇ ପଡିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ 1225.1 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେଇଥିବା ବେଳେ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ 193 ମିଲି ମିଟର ବର୍ଷା ହେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ: ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଘର ଭୁଶୁଡି ଜଣେ ମୃତ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ବଜ୍ରାଘାତରେ ଚାଲିଗଲା ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର