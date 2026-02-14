e-Lok Bhavan Odisha App ଲଞ୍ଚ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଏକ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ
ଓଡ଼ିଶା ରାଜଭବନ ସହିତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ଇ-ଲୋକଭବନ ଓଡ଼ିଶା ଆପ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ।
Published : February 14, 2026 at 10:43 AM IST
e-Lok Bhawan Odisha App ଭୁବନେଶ୍ବର: ସୁଗମ ହେଲା ଲୋକଭବନ (ପୂର୍ବର ରାଜଭବନ) ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ (Application) ମଧ୍ୟାମରେ ଏବେ ଜନସାଧାରଣ ଲୋକଭବନ ସହ ଯୋଡି ହୋଇପାରିବେ । ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଭବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, "ଇ-ଲୋକଭବନ ଓଡ଼ିଶା ଆପ୍" (e-Lok Bhavan Odisha App)ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ।
ଇ-ଲୋକଭବନ ଓଡ଼ିଶା ଆପ୍:
ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଲୋକଭବନ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା (Automated Appointment System) " ଇ-ଲୋକଭବନ ଓଡ଼ିଶା ଆପ୍"କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଆପ୍ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସଚିବାଳୟ ସହିତ ନାଗରିକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ୱେବ୍-ଆଧାରିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଲୋକଭବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ ପରିଦର୍ଶକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି ।
କେମିତି କରିବେ ସାକ୍ଷାତ:
ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ସାକ୍ଷତ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ । ଅନୁମୋଦନ ଅନୁଯାୟୀ ସାକ୍ଷାତ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଜାଣିପାରିବେ । ଅନୁରୋଧ ଅନୁମୋଦିତ ହେବା ପରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି WhatsApp ଓ SMS ଜରିଆରେ ନିଶ୍ଚିତକରଣ (confirmation ) ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ QR-ଆଧାରିତ ଇ-ଗେଟ୍ ପାସ୍ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସ୍ମରଣ ପତ୍ର (ରିମାଇଣ୍ଡର) ପାଇପାରିବେ । ସାକ୍ଷାତ ପରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ଅନୁମୋଦିତ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
Odisha becomes the first state in India to introduce a fully automated appointment and visitor management system at Lok Bhavan.— Dr. Hari Babu Kambhampati (@DrHariBabuK) February 13, 2026
Launched the e-Lok Bhavan Odisha App at Lok Bhavan, a secure and citizen-centric digital platform designed to ensure transparency, efficiency and… pic.twitter.com/JTXoZNlpsJ
ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିଜନ:
ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ନବସୃଜନ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଲୋକଭବନର ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ:
ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକଭବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ ପରିଦର୍ଶକ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଚଳନ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଛି । ଲୋକ ଭବନରେ ଇ-ଲୋକଭବନ ଓଡ଼ିଶା ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନାଗରିକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯାହା ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସୁଗମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ।"
ଇ-ଲୋକ ଭବନ ଓଡ଼ିଶା ଆପ୍:
ଏହି ନୂତନ ଡିଜିଟାଲ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଆଧୁନିକ, ନାଗରିକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶାସନ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଭବନରେ ସାକ୍ଷାତ, ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ କାଗଜପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବହୁବାର ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା । 'ଇ-ଲୋକ ଭବନ ଓଡ଼ିଶା ଆପ୍' ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳୀକୃତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏକକ, ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅନୁକୂଳ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଅଧୀନକୁ ଅଣାଯାଇଛି ।
ଏହି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ, ବାସ୍ତବ ସମୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସନ୍ଧାନ ( ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ସ୍ଟାଟସ ଟ୍ରାକିଂ), ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ SMS ଆଲର୍ଟ, ଡିଜିଟାଲ୍ QR-ଆଧାରିତ ଇ-ଗେଟ୍ ପାସ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରବେଶ ଯାଞ୍ଚକୁ ସୁଗମ କରିବ । ଏହା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ (ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜିଡ଼) ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ, ୱେବସାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଏବଂ ଲୋକଭବନର 360-ଡିଗ୍ରୀ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଟୁର୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁରୋଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏହା ଏକ ସଂରଚିତ, ଭୂମିକା-ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ।
