ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଣେଶ ମେଢ଼; ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାରେ ଝଲସିଲା ଚାନ୍ଦି, ମୂଲ୍ୟ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ, ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳି

ଚାରିଆଡ଼େ ବିଦ୍ୟମାନ ବିଘ୍ନନାଶକ । ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ଶୋଭାପାଇଛି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟ ପ୍ରତିମା । ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଚମକିଲା କଟକ ସହର । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

Odishas First Steel Medha for lord Ganesh
ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଣେଶ ମେଢ଼; ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାରେ ଝଲସିଲା ଚାନ୍ଦି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 14, 2026 at 10:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ହଜାରେ ବର୍ଷର ସହର ରୌପ୍ୟନଗରୀ କଟକ । ରାଜ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟିକ ରାଜଧାନୀ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ସିଲଭରସିଟି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜଧାନୀ ସହର ଭାବେ ପରିଚିତ । ଆଉ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ସମୟ ଆସିଲେ କଟକ ନାମ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଆସିଥାଏ । ଭାଇଚାରାର ଏ ସହରରେ କେବଳ ଦୂର୍ଗାପୂଜା ନୁହେଁ, ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବି ଝଲସିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପା ତାରକସି କାମ । ଚାନ୍ଦି ମେଢରେ ଆଭୂଷିତ ଗଜାନନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କ୍ଲବ ଭାବେ ବାପୁଜୀ କ୍ଳବର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟରେ ଗଣେଶଙ୍କ ମେଢ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।

ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଣେଶ ମେଢ଼; ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାରେ ଝଲସିଲା ଚାନ୍ଦି (ETV Bharat Odisha)

ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମୂଲ୍ୟରେ ଗଣେଶଙ୍କ ମେଢ଼ । କଥା ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥାଇ ପାରେ, ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ସତରେ କଣ ମେଢ଼ ଦର ଏତେ ଟଙ୍କା ! କେମିତି ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ? କହିଁକି ମେଢ଼ ଦର ଏକ କୋଟିରୁ ଅଧିକ !



ଦଶହରା, କାଳୀପୂଜା, ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକଶ୍ଵର ପୂଜା ଭଳି ଗଣେଶଙ୍କ ର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କରାଯାଇଛି । କଟକ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗୋପାଳ ଜିୟୁ ମଠ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାପୁଜୀ କ୍ଳବରେ ଏହି ଗଣେଶ ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ 40 କେଜି ଚାନ୍ଦିରେ ଏହି ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା ଯାଇଛି ।

2019ରେ ଏହି ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା ପରେ 2022 ମସିହାରୁ ଏହି କ୍ଲବରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ରେ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟ ତଥା କଟକରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁଠାରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଏହି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କରାଯାଇଛି ।



ମା ମଙ୍ଗଳା ପୂଜା କମିଟି ତଥା ବାପୁଜୀ କ୍ଲବର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅନିଲ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କମିଟି ଚୌଧୁରୀ ବଜାରର ଏକ ଅଂଶ । ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଚୌଧୁରୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ରେ ମା' ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡପ ଭାବରେ ଏହି ମଣ୍ଡପ ସର୍ବାଧିକ ସୁନା ଅଳଂକାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ରେକର୍ଡ଼ ରହିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାପୁଜୀ ଯୁବକ ସଙ୍ଘର ଯୁବକ ମାନେ ନିଜ କ୍ଲବରେ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସାହିର ଯୁବକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରି ଏହି ଗଣେଶ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ପ୍ରଥମ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 40 କେଜି ଚାନ୍ଦିରେ ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ କରା ଯାଇଛି ।

ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ସିଂହାସନ କରିବାକୁ ଏହି ସଙ୍ଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଯେତେ ଦର ହେଲେବି ଏହି କମିଟି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସମ୍ପାଦକ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ।



ଆଜି ଅଗ୍ରପୁଜ୍ୟଙ୍କ ପୂଜାକୁ ବେଶ ଧୂମଧାମ ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଦେଖିବାକୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମାନେ ବେଶ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ।

ଯୁବକ ସଙ୍ଘର ପରାମର୍ଶଦାତା ବିଜୟା ନନ୍ଦ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଏଠାରେ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଚାନ୍ଦି ଗଣେଶ ମେଢ଼ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁ ଥିବାରୁ ସାହିର ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦା ବେଶ ଖୁସ । କଟକ ସହର ଏବେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ପାଇଁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସ୍ୱତନ୍ତ ପରିଚୟ ଲାଭ କରୁଛି । ପାର୍ବଣ ଆସିଲେ କଟକର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କଥା ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-ହଜାର ବର୍ଷର ସହରରେ ହଜାର ବର୍ଷର ଗଣେଶ ପୂଜା; ମାଟି ନୁହେଁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ବିଗ୍ରହ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୀଠ !


ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

ODISHA FIRST GANESH MEDHA
ONE CRORE SILVER FILIGREE MEDHA
SILVER FILIGREE MEDHA GANESH MEDHA
LORD GANESH DECORATED TABLEAU
SILVER FILIGREE WORK LORD GANESH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.