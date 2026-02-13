ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସଂଗ୍ରହାଳୟ; ଅକ୍ଷୟ ସାଇତିଛନ୍ତି 30 ହଜାର ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ
ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ବୟସ । ନିଜସ୍ବ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସଂଗ୍ରହାଳୟ । ରଖିଛନ୍ତି 35ଟି ବିଭାଗର 30 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ।
February 13, 2026
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Odisha First Technical Museum ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଥୁଆ ହୋଇଛି ପୁରୁଣା ଅମଳର ରେଡିଓ । ଥାକ ଥାକ ହୋଇ ରଖାଯାଇଛି ଗ୍ରାମଫୋନ, ଟିଭି ଓ କିରୋସିନ ଚାଳିତ ରେଫ୍ରିଜେଟର ଭଳି ପ୍ରାୟ 35ଟି ବିଭାଗର 30 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ । ଏସବୁକୁ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ଜଣେ 87 ବର୍ଷିୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିଅର ଅକ୍ଷୟ ପଟ୍ଟନାୟକ । ନିଜସ୍ବ ପ୍ରୟାସରେ ଦୁର୍ଲଭ ତଥା ବିଲୁପ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସଂଗ୍ରହାଳୟ । 1970 ମସିହାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ତାକୁ ଆଣି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସଜାଇ ରଖନ୍ତି । ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସାଇତି ରଖିବାର ନିଶା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି । ହେଲେ ସଂଗ୍ରହାଳୟର କଣ କଣ ସବୁ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ? ଏସବୁ ସାଇତି ରଖିବାର ପ୍ରେରଣା ସେ କେଉଁଠୁ ପାଇଛନ୍ତି ? ସଂଗ୍ରହାଳୟର କଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ? ସେନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...
ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସଂଗ୍ରହାଳୟ:
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଅକ୍ଷୟ ପଟ୍ଟନାୟକ (87) । 1970 ମସିହାରେ ସେ ମାଡ୍ରାସ (ବର୍ତ୍ତମାନର ଚେନ୍ନାଇ) ମ୍ୟୁନସିପାଲ କର୍ପୋରେସନରେ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିଅର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ମେକାନିକାଲ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହ ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ସାଇତି ରଖିବାର ନିଶା । ମାଡ୍ରାସରୁ ଓଡିଶା ଫେରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏକ ବୈଷୟିକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ । ଯେବେ ବି ସେ ଜୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି ସେଠୁ ଯାହା ପାଆନ୍ତି ତାକୁ କିଣି ଆଣି ନିଜେ କରିଥିବା ଘନଶ୍ୟାମ ପିଣ୍ଡିକି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତି ।
ଅକ୍ଷୟ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଆଉ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ, ମୁଁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିସାଲିରିଣି । ମାଡ୍ରାସରେ ରହିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିଛି । ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିପରି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶେଷ କରି ମ୍ୟୁଜିୟମ କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ଶିଖିଛି । ସେବେଠୁ ମୋ ମନରେ ଆସିଥିଲା ଯେ, ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରିବି ।"
ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି:
ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଷୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ 35ଟି ବିଭାଗର 30 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଜର୍ମାନ, ଜାପାନ ଓ ପ୍ରାନ୍ସ ଭଳି ଦେଶରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ରଖାଯାଇଛି । 1100ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର ରେଡିଓ, ଗ୍ରାମଫୋନ, ଲାଇଟ, ଚରଖା, ଟାଇପ ମେସିନ, କିରୋସିନ ଚାଳିତ ରେଫ୍ରିଜେଟର, ଟିଭି, ଟେଲିଫୋନ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମେରା, ପୁରୁଣା ମଡେଲ କ୍ୟାମେରା, ପୋଥି, ନୋଟ୍ ଗଣନା ଯନ୍ତ୍ର, ନୋଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ର, ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଟି ପାତ୍ର, ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ, ଡାକ ଟିକଟ, ପୁରୁଣା ବିଦେଶୀ ନୋଟ ଓ ମୁଦ୍ରା ଆଦି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେଣି କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା:
ତେବେ ଏହି ସଂଗ୍ରାହଳୟକୁ ନିଜେ ଅକ୍ଷୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଏହି ସଂଗ୍ରାହଳୟ ପାଇଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ ନିଜ ପୈତୃକ ସମ୍ପତି ପ୍ରାୟ 20 ଏକର ଜମି ବିକ୍ରି କରି ସାରିଲେଣି । ଏହି ଘନଶ୍ୟାମ ପିଣ୍ଡିକି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ସଂଗ୍ରାହଳୟ ଏବେ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଏକ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ମିଳୁନି ସରକାରୀ ସହାୟତା:
ଅକ୍ଷୟ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରାହଳୟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲିଣି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଟଙ୍କା ଦରକାର । ଓଡ଼ିଶାରେ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେତେ ବି ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅଛି ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତୁ । ଜଣେ ଆଜୀବନ ସାଧନା କରି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟୁଜିୟମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସହାୟତା ମିଳୁନାହିଁ । ଏନେଇ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି । କିନ୍ତୁ ଚିଠିର କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳିନାହିଁ । ଆଗକୁ ଯଦି ସରକାର ମୋତେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ତେବେ ମୋ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । "
ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାବି:
ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବଂଶୀଧର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଅକ୍ଷୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସହ ନିଜ ହାତରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବହୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରଖିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ, ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ଦେଉନାହାନ୍ତି । ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଲୋକଲଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି ସହାୟତା ଯୋଗାଇନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ଅକ୍ଷୟ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଥିବା ସଂଗ୍ରାହଳୟକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ।"
ଅକ୍ଷୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଂଶସା:
ସ୍ଥାନୀୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ କେଶରୀ ସିଂଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ଅକ୍ଷୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ସେ ପରିଣତ ବୟସରେ ନିଜେ ମଟର ସାଇକେଲରେ ବୁଲି ଯେଉଁଠି ଯାହା ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ଆଣି ନିଜ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରଖନ୍ତି । ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, ସେସବୁ ଅକ୍ଷୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।
ଲଲାଟେନ୍ଦୁ କେଶରୀ ସିଂ "ଅକ୍ଷୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗର୍ବ । ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବାହାରୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା