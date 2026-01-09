ଓଡ଼ିଶାରେ ୯୨ ପ୍ରବାସୀ ଡାକ୍ତର; ଏମକେସିଜିରେ ଦିଆଗଲା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସର୍ଭିକାଲ୍ କ୍ୟାନସ୍ର ଟିକା
ଭାରତରେ ପ୍ରତେକ ବର୍ଷ ଜରାୟୁ ଗ୍ରୀବା କର୍କଟରେ ପ୍ରାୟ ୭୭ ହଜାର ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି । ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଟୀକାକରଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
Published : January 9, 2026 at 8:42 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ୯୨ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲରେ ଦିଆଗଲା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସର୍ଭିକାଲ୍ କ୍ୟାନସ୍ର ଟିକା । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାସ୍ଥକେନ୍ଦ୍ର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ‘ଆପି’ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଭିକାଲ୍ କ୍ୟାନସର୍ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିବା ଏହି ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଆମେରିକାନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିସିଆନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓରିଜିନ୍ (ଆପି)ର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସମିଟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲରେ ୯୨ ପ୍ରବାସୀ ଡାକ୍ତର
ଭାରତରେ ପ୍ରତେକ ବର୍ଷ ଜରାୟୁ ଗ୍ରୀବା କର୍କଟରେ ପ୍ରାୟ ୭୭ ହଜାର ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଟୀକାକରଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ହେଲେ ଏହି ଟୀକା ଦାମ ଅଧିକା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଦେଶରେ ଶିଶୁ, କିଶୋରୀ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଭାରତରେ ଏହି ଟିକା ଅଦ୍ୟାବଧି ୩ ରୁ ୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାପ୍ରକଟ କରିବା ସହିତ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ୯୨ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲରେ ଦିଆଯାଇଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସର୍ଭିକାଲ୍ କ୍ୟାନସ୍ର ଟିକା । ଆପି ପକ୍ଷରୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ପପିଲୋମାଭାଇରସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ (ଏନ୍ପିଭି) ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ରୋଗରେ ପ୍ରତି ୮ ମିନିଟରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ମୁଖ୍ୟତଃ ଜରାୟୁ ଗ୍ରୀବା କର୍କଟରେ ପ୍ରାୟ ମହିଳାମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରତି ୮ ମିନିଟରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇଛି ଆପି । କିଶୋରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବତୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଗ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଟିକା ପ୍ରଦାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଆଗାମୀ ତିନିବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭିଯାନ ଓଡିଶା ସମେତ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଗୁଜୁରାଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର ମେହର ମେଦାଭରମ୍ ।
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୪୮ ଜଣ ନେଲେ ଟିକା
ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏମ୍କେସିଜି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଡ୍ରାଇଭରେ ୪୮ ଜଣଙ୍କୁ ଟୀକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୩୦ ଜଣ ଅନାଥାଶ୍ରମର ବାଳିକା ଅଛନ୍ତି । ଏ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ଠି ଆପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଭାପତି ଡା. ଅମିତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ । ଓଡ଼ିଶାର ସଂଯୋଜିକା ଡା. ଭାରତୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଆପିର ସଭାପତି ଡା. ଅମିତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଟୀକାକରଣ ଡ୍ରାଇଭର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡା. ମେହର ମେଦାଭରମ, ଏମ୍ କେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଡିନ୍ ଡା. ସୁଚିତ୍ରା ଦାଶ, ଅଧୀକ୍ଷକ ଡା. ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଶତପଥି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯିବ ଟିକା
ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡା. ସୁଚିତ୍ରା ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମ ମେଡିକାଲରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବରିଷ୍ଠ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡା. ଭାରତୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଆପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିରଳ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ଆପି ଯୋଗାଇ ଦେଇଇଥିବା ସର୍ଭିରାଲ୍ କ୍ୟାନସ୍ସର ଭ୍ୟାକସିନ୍ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଯୁବତୀମାନେ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଟିକା ନେଇଗଲେ ତାହା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଆମ ଦେଶରେ ଏହି ଟୀକାକରଣ ୫ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଥିବା ବେଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଏହା ୭୦ ରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡେ । ଏଣୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ଟୀକାକରଣ କରାଗଲେ ଏହି ରୋଗକୁ ରୋକା ଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ American association of physicians of Indian originର ଉପସଭାପତି ଡାକ୍ତର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ରୁ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରି ଆମେରିକାରେ ଜଣେ ଭେଷଜ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏଭଳି ଜରାୟୁ କ୍ୟାନସର ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ । ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ଏଚ୍.ପି.ଭି ଡୋଜ୍ ଦେଇ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ । ଏଠାକାର ଯେଉଁ କିଶୋରୀ ତଥା ଯୁବତୀମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାରେ ଅସମର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇଦେବୁ ।'
ସେପଟେ ସେରମ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ୟୁଟ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏହି ଭେକସିନ୍ ପାଇଁ ୯ ରୁ ୧୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କିଶୋରୀ ତଥା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଦୁଇଟି ଡୋଜରେ ଦିଆଯିବ । ୧୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଜିରୋ, ଟୁ ଏବଂ ସିକ୍ସ ଅବଧିରେ ଏହି ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ଏଭଳି ଟୀକା ନେଲେ ଆଗାମୀ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ।
ଦେଶଠୁ ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିର ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଭୁଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରବାସୀ ଡାକ୍ତରମାନେ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ଶହେ ଜଣଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ୩ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସେବା ଆପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଗୁଜରାଟ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ବନାରସରେ ଏହି ଡ୍ରାଇଭ୍ ଜାରି ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡା. ମେହର କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆନାଟୋମୀ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଡା. ଜେ ସାଗର ପୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜନା କରି କରିଥିବା ବେଳେ ଡା. ସ୍ୱାତୀ ମିଶ୍ର ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
