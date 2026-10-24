ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ୬ ଜିଲ୍ଲା, ମୁତୟନ ହେବେ ୨୦୫ ଟିମ୍
ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ଓ ୨୮ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
Published : October 24, 2026 at 4:21 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 4:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କାକିନାଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି । ଆଜି ଏହାର ଗତିପଥ ଏବଂ ଦିଗ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇ ମାନଚିତ୍ର ଜାରି କରାଯିବ । ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୨୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଯାହାଫଳରେ ଗଛ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟି ଉପୁଡ଼ିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଆସନ୍ତା ୨୭ ଏବଂ ୨୮ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ୬ଟି ଜିଲ୍ଲା:
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ୬ଟି ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି । ମୋଟ୍ ୨୦୫ଟି ଟିମକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ ।
ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରସ୍ତୁତ:
ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଇନ୍ଫ୍ଲେଟେବଲ୍ ବୋଟ୍, ଆଉଟ୍ବୋର୍ଡ ମୋଟର୍, ଲାଇଫ୍ବୋଟ୍, ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପମ୍ପ, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ କଟର୍, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସ୍ପ୍ରେଡର୍, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କିଟ୍ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯଦି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
- ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର ଉଦ୍ଧାରରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ତାଲିକା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ...
1) ସମୁଦାୟ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ: 205
2) ପାୱାର ଚେନ୍ ସ': 1510
3) ଟାଣି ନେଉଥିବା ଯାନ (TOWING TENDER VEHICLE): 205
4) ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଯାନ: 25
5) ପ୍ଲାଜମା କଟର୍: 12
6) ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପାୱାର ବୋଟ୍: 110 SETS
7) ପାଣି ଖଲାସ କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ପମ୍ପ: 135
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
Cyclone Storm: 27ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, 29 ଯାଏଁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ
ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, 23ରେ ଲଘୁଚାପ ! ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ବାତ୍ୟା ଚିତ୍ର ଅସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର