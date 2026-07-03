ଲଗାଣ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଲର୍ଟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ; ୩ ରେଞ୍ଜରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ମୁତୟନ
ପ୍ରବଳରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 3, 2026 at 2:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ପ୍ରବଳରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ସତର୍କ କରିଛି । IMDର ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ହାଇ-ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି ।
ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ସତର୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇଛି । କଟକ (କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ), ବ୍ରହ୍ମପୁର (ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ) ଓ ସମ୍ବଲପୁର (ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ)ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଶାସନ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଜରୁରୀ ସମୟରେ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଏବଂ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତୁରନ୍ତ 112କୁ ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ୍ ୩୨୪ଟି ମୋଟରଚାଳିତ ଇନଫ୍ଲେଟେବଲ୍ ରବର ବୋଟ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି
- କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ୧୫୯ଟି
- ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ୮୪ଟି
- ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ୮୧ଟି
ସେହିପରି ୩ ହଜାର ୧୪୩ଟି ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଓ ୨ ହଜାର ୭୧୨ଟି ଲାଇଫବୟ (Lifebuoy) ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ଗଭୀର ପାଣିରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ୧୪୫ଟି ଅଣ୍ଡରୱାଟର ବ୍ରିଦିଂ (Underwater Breathing) ସେଟ୍ ଏବଂ ୧୬୧ଟି ସର୍ଫେସ୍ ବ୍ରିଦିଂ (Surface Breathing) ସେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ଜଳମଗ୍ନ ରାସ୍ତା ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ୯୫୨ ପମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ୫୧ଟି ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ପମ୍ପ, ୪୭୭ଟି ଟ୍ରେଲର ପମ୍ପ, ୪୦୯ଟି ପୋର୍ଟେବଲ୍ ପମ୍ପ ଏବଂ ୧୫ଟି ଫ୍ଲୋଟିଙ୍ଗ୍ ପମ୍ପ ରହିଛି । ରାତ୍ର ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ୬୨୮ଟି ଟାୱାର ଲାଇଟ୍ ଓ ୧୭୩ଟି ସର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଗଛ ପଡ଼ିବା ଏବଂ ଘର ଆଦି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ସଫା ପାଇଁ ୧,୫୫୧ଟି ମେକାନିକାଲ୍ ଚେନ୍ ସ' (Chain Saws) ଏବଂ ୧୭ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାୱାର ସ' ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୧୩୬ଟି ହାଇଡ୍ରଲିକ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟୁଲ୍ସ, ୧୭ଟି କଙ୍କ୍ରିଟ୍ କଟର୍ ଏବଂ ୧୦୨ଟି ବୋଲ୍ଟ କଟର୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆଇଜି ଉମାଶଙ୍କର ଦାଶ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରି କରିଥିଲେ । ବୈଠକରେ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
Rain Alert: ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ, 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
Rain Alert: ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, ୨-୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର