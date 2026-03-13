ଶତାଧିକ ଉଦ୍ଧାର, ୫୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଲା ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ । ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ହେଲା ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ।
Published : March 13, 2026 at 9:14 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ୨୦୨୫ ବର୍ଷରେ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାକୁ ପ୍ରାୟ ୨୦,୯୯୧ଟି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଜନିତ କଲ ଆସିଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ୫୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି । ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୯,୫୪୭ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ୧୬,୩୯୯ ପଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା, ହୋମ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷାରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧା ପ୍ରଭାବୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ:
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା, ହୋମଗାର୍ଡ ଏବଂ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଲୋକସେବା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଡିଜି ଡଃ. ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ଏହି ଅବସରରେ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଡିଜି ଡଃ.ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି,"ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା, କୋଠା ଭୁଷୁଡ଼ିବା, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଘଟଣା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପଦ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆପାତକାଳୀନ ଘଟଣାରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି । ଜୀବନ ଜୀବିକା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରି ସାମାଜିକ ସେବାର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।"
‘ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଓ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ’ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ‘ରାଜ୍ୟ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର’ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଆପାତକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ଖୁବ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ତ୍ୱରିତ ମନିଟରିଂ କରାଯାଇପାରୁଛି’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘କୋଣାର୍କ ନିକଟସ୍ଥ ରାମଚଣ୍ଡୀରେ ଜଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ଓ ପାଣି ତଳେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ‘କେ-୯’ ଡଗ ସ୍କ୍ୱାଡ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ୧୦ଟି ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କୁକୁର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ, ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ଲଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପକୁ ସହଜ, ସୁଗମ ଓ ତ୍ୱରିତ କରାଯିବା ନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ପୋର୍ଟାଲ ୨.୦ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ।’
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଡିଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଚେତନତା ଓ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ୯୧୧ ଜଣ ନୂତନ ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ପଦବୀ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ସହାୟତାକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ସହ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ହୋଟେଲ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି । ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସହଜତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ଅଡିଟ, ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ନବୀକରଣ ଓ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମେତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭର, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା, ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର, ଫାୟାର ଫାଇଟର ଟ୍ରେନର, ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା, ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କେ-୯, କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ବିଶେଷଜ୍ଞ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବ୍ୟାଚ ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ଅଗ୍ନିସେବା ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ଡଃ.ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ।
ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆଘାତ ପରେ ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜୁରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ରିକଭରି ଓ ରିହାବିଲିଟେସନ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଆଧୁନିକ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡ ଭେହିକଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଖୁବ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ସ୍ଥାପନ କରି ଶୀଘ୍ର ସମନ୍ୱୟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ବଡ଼ ଜନସମାଗମ ଓ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି । ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପରକୁ ଚଢିବା ଓ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରି ଚାଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ପିପିଇ କିଟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥ ଓ ସଦାପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ।
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଧନ ଓ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶାସନ ପରିଚାଳନାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଘଟୁଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କମାଇବାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପ୍ରଭାବୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଭାବେ ନେଇ ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ । ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଳବୁଡ଼ିରୁ ଉଦ୍ଧାର, ସାପ କାମୁଡ଼ା ଜନିତ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅବସରରେ ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି," ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଶିଳ୍ପ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜରୁରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ସମାଜକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିରନ୍ତରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର