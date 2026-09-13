ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ; ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ନଜର, ଏଣିକି ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ସୂଚନା ଦେବ ଆପ୍
ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରୁ ମାସିକିଆ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ । ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ନୁହେଁ, ନିଆଁ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ସନ କହିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 13, 2026 at 5:34 PM IST
‘Surakshit Odisha, Vikashit Odisha’ campaign ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ବେଳେ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଉଛି । ହେଲେ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ସୁଦୃଢ଼ ? ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବା ପରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହୁଛି ତ ? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ । ଏହାର ନାମ ରହିଛି 'ସୁରକ୍ଷିତ ଓଡିଶା ବିକଶିତ ଓଡିଶା' ।
ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଅଫିସ୍, ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କି ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଥିବା ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସଠିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ।
ଏହି ଅଭିଯାନ ଏକ ମାସ ଧରି ଚାଲିବ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଉଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅଭିଯାନରେ ସଚେତନତା ଶିବିର, ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଓ ସେମିନାର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟେରସରେ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଅଗ୍ନିନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ରହିବ, ସେନେଇ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ।
ଅନ୍ୟାଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ । ୨୦୨୬ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮୨୪ଟି ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି । ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂରେ ସେଟ୍ବ୍ୟାକ୍ ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଡିଜି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ନିୟମ ଲାଗୁ ସହ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାରିକ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ । ଆକ୍ଟିଭ୍ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାଣି ଟାଙ୍କି ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅଗ୍ନିନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ ।
ଅଭିଯାନରେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଗ୍ନିନିରାପକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ସେଗୁଡିକର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଏହାସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସୁପରଭାଇଜର ରଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ମାସର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଗ୍ନିନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେଠାରେ ସକ୍ରିୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି । ଏହା ସହିତ ଯେଉଁଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜାଗା ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପାଣି ଯେପରି ବିଲ୍ଡିଂର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଉକ୍ତ ବିଲଡିଂକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ।
ଏହା ସହିତ ପାର୍ବଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି । ବିରାଟ ମଣ୍ଡପ ଓ ସାଜସଜ୍ଜା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଗ୍ନିନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ । ବିଶେଷକରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର, ଲାଇଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାଜସଜ୍ଜାରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସତର୍କତା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ସହିତ ଏକ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଏକ ବିଲଡିଂ, ହୋଟେଲ, ମଲ ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବେ । ଫଳରେ ସେମାନେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଆଗୁଆ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଅଗ୍ନିଶମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲା AI Chatbot 'ଅଗ୍ନି ସାଥୀ', ଘରେ ବସି ପାଆନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର