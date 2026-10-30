ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ: ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ଦେବଦୂତ ସାଜି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ
Ganjam Flood Rescue: ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଜୁରୀ ଗଛରେ ୪୫ ବର୍ଷୀୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପରିଡ଼ା ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ୧୪ ଘଣ୍ଟା ଫସିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 30, 2026 at 3:16 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପ୍ରଭାବରେ ବେହାଲ ହୋଇପଡିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ପରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଜଳମଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କେହି ଗଛର ସାହାରା ନେଇଛି ତ କିଏ ଘର ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରେ ଚଢି ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି । ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ଛଟପଟ ମା' ଠାରୁ ନେଇ ସୁଅରେ ଭାସି ଯାଇଥିବା ମଣିଷ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଛି ରାଜ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଟିମ୍ । ବହୁ ସମୟ ଧରି ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଠାବ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ପ୍ରସବ ବେଦନା ଭୋଗୁଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ଘେରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ସର୍ପାଘାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାରି ରଖିଛି । ତେବେ କିପରି ଚାଲିଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଶୁଣିବା ରାଜ୍ୟର ଚିଫ୍ ଫାୟାର ଅଫିସର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ଠାରୁ... ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ...
ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ:
ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ଯୋଗୁଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ପରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ ଯୋଗୁଁ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିଛି । ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳପତନ ବଢିବା ସହିତ ଅନେକ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ତାହାକୁ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ଅନେକ ଲୋକ ପାଣି ଘେରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ଏପରି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୂହୁର୍ତ୍ତରେ ରକ୍ଷକ ସାଜି ରାଜ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଟିମ୍ ଦୁର୍ଗମ ଓ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଟିମ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁତୟନ ହେବା ନେଇ ଚିଫ୍ ଫାୟାର ଅଫିସର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିଭଳି ଅଧିକ ଗତିରେ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଫସି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ, ଗଛ ଉପରେ ଫସି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର, ସାପ କାମୁଡାରେ ଗୁରୁତର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେବା ଏବଂ ପ୍ରସବ ବେଦନା ପାଉଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ୟା ଘେରରୁ ଆଣି ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିଯିବା ଯୋଗୁୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆଣିବା ଏଭଳି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତ ଦୁଇ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଜଳ ଘେରରେ ହଜାର ହଜାର ଜୀବନ:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ସମେତ ଛତ୍ରପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ୍, ଖଲ୍ଲିକୋଟ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, ଆସିକା, ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ, ଶେରଗଡ, ଦିଗପହଣ୍ଡି, ସାନଖେମୁଣ୍ଡି, ସୋରଡା, ଭଞ୍ଜନଗର ଏଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏବେବି ପାଣି ଘେରରେ ହଜାର ହଜାର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ରହିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳପତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା, ତତ୍ସହିତ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ଥିତି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଛି ।
ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ସାହସିକ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ:
ଏହି ସଙ୍କଟଜନକ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା (Odisha Fire and Emergency Service) ପକ୍ଷରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ସାହସିକ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ...
- ଖଜୁରି ଗଛରେ ୧୪ ଘଣ୍ଟା:
ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଜୁରୀ ଗଛରେ ୪୫ ବର୍ଷୀୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପରିଡ଼ା ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ୧୪ ଘଣ୍ଟା ଫସିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଭଞ୍ଜନଗର ସହରରେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇ ଗୋଟିଏ ଖଜୁରୀ ଗଛରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ୧୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫସି ରହିଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ରାଉରକେଲାରୁ ଆସିଥିବା ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ରାତ୍ରର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଭିଯାନ ଚଲାଇ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।
- ମନ୍ଦିରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ
ସେହିପରି ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଜଣ ଦେବ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଭଞ୍ଜନଗରର ଡହ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପାଣି ମାଡ଼ିଆସିବା ଯୋଗୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଘେରି ଯାଇଥିଲା । ମନ୍ଦିରରେ ଫସି ରହିଥିବା ୧୫ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ଲାଇଫବୟ ଓ ରସି ବ୍ୟବହାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ।
- ଗଛରୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର:
କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଲାସରା ଗ୍ରାମ ନିକଟ ନଦୀ ମଝିରେ ଥିବା ଗଛ ଉପରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ୫ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି । ପୋଲସରା ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଫଳତାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ।
- ୭ ଫୁଟ ପାଣିରେ ଫସିଲା ଥାର୍, ୨ ଉଦ୍ଧାର:
ସୋରଡ଼ା-ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ରାସ୍ତାର ଜରଉ ଛକ ନିକଟେରେ ୭ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ପ୍ରବାହିତ ବନ୍ୟା ପାଣି ଏକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଥାର୍ ଗାଡ଼ି ଫସି ରହିଯାଇଥିଲା । ସୋରଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ପ୍ରୟାସ କ୍ରମେ କେ.ବି. ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ (୪୮) ଓ ଡି. ସରୋଜ କୁମାର (୪୭)ଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ।
- ସାପ କାମୁଡ଼ା ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା:
ବନ୍ୟା ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ବେଳେ ସାପକାମୁଡା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଶେରଗଡ଼ ଓ ଛତ୍ରପୁରରେ ସାପକାମୁଡ଼ାରେ ପୀଡିତଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଳକର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର ୪୧ ବର୍ଷୀୟା ସବିତା ସ୍ବାଇଁ ଜଳମଗ୍ନ ଘରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଖବର ପାଇ ଶେରଗଡ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି । ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଳକର ରାଜନାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ଶିକାର ହୋଇ ଜଳବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ଗୌଡ଼ଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ଛତ୍ରପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି ।
- ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ପରିବାରକୁ ଉଦ୍ଧାର:
ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ରହିଥିବା ଫସିରହିଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପାଇଁ ଏକ ଚାଲେଞ୍ଜ ସାଜିଥିଲା । ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ମାଁ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ରାୟପୁରରେ ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ରହିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ Striking Fire Force (SFF) ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି ।
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ:
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ପ୍ରବଳ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଜି. ଉଦୟଗିରି ବୋଲିଙ୍ଗିଆ ଠାରେ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନ (Landslide) ସ୍ଥଳରୁ ୨୭ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ । ମୋଟ ୨୭ ଜଣ (୮ ଜଣ ପୁରୁଷ, ୧ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ସମେତ ୧୪ ଜଣ ମହିଳା, ଏବଂ ୫ ଜଣ ଶିଶୁ) ଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପାଟପାଟଣା ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି, ଭୟଙ୍କର ସ୍ରୋତ ଓ ବିପଦକୁ ଖାତିର ନ କରି ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀ କାଳୀନ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ମାନେ 'ବିପଦରେ ଆମେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ' ସ୍ଲୋଗାନ୍କୁ ପାଥେୟ କରି ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାର ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ:
ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ତାରିଖ ସକାଳ ୬:୦୦ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ ତାରିଖ ରାତି ୯:୦୦ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରାସ୍ତା ସଫା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର:
ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୋଟ ୬୧୭ ଜଣଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଜଳମଗ୍ନ ବସତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।
|ସ୍ଥାନ
ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା
ଲୋକ
|ଛତ୍ରପୁର
|୩୩୪ ଜଣ
|ବ୍ରହ୍ମପୁର
|୨୫୨ ଜଣ
|ଫୁଲବାଣୀ
|୦୪ ଜଣ
|ଗଜପତି
|୨୭ ଜଣ
ଗଛ କଟା ଓ ରାସ୍ତା ସଫେଇ:
ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଅବରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାବେଳେ ମୋଟ ୭୫୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗଛ କଟାଯାଇ ରାସ୍ତା ସଫା କରାଯାଇଛି. ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ
- ବ୍ରହ୍ମପୁର: ୩୩୬
- ଗଜପତି: ୧୬୯
- ଛତ୍ରପୁର: ୧୦୦
- ଫୁଲବାଣୀ: ୫୨
- ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୨୪
- କୋରାପୁଟ: ୨୩
- ରାୟଗଡ଼ା: ୨୧
- କଳାହାଣ୍ଡି: ୧୧
- ମାଲକାନଗିରି: ୦୯
- ପୁରୀ: ୦୩
- କଟକ: ୦୨
ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଅପରେସନ୍:
ଜଳମଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବର୍ଷାଜଳ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋଟ ୧୦୪ଟି ଜଳନିଷ୍କାସନ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୭୧ଟି, ଛତ୍ରପୁରରେ ୦୪ଟି, ଗଜପତିରେ ୦୩ଟି ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀରେ ୦୩ଟି, ପୁରୀରେ ୦୮ଟି, କଟକରେ ୦୮ଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୦୭ଟି ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
ପଶୁ ଉଦ୍ଧାର:
ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୋଟ ୬୫ଟି ପଶୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ
- ଛତ୍ରପୁରରେ ୪୬
- ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୧୫
- ଫୁଲବାଣୀରେ ୨
- କୋରାପୁଟରେ ୧
- ମାଲକାନଗିରିରେ ୧
ଭୂସ୍ଖଳନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ:
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗମ ଓ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର କଳିଙ୍ଗାଘାଟି ଓ ବୋଲିଙ୍ଗିଆ ରହିଥିବା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ତପ୍ତପାଣି, ବଡ଼ଦେଉଳା ଓ ବାଲିବଡ଼ା ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗୌଡ଼ାଭିଲ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ ପଶିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ , ମାମୁଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ୫ କିଲୋମିଟର କାନ୍ଧେଇ ନେଲା ଭାଣିଜୀ
ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବେହାଲ ! ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ଜନଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର