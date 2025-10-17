ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଗିଲା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇବାକୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛି ।
Published : October 17, 2025 at 6:44 PM IST
Supplementary Budget 2025 ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇବାକୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛି । ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ଅନଲାଇନରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ସଂପର୍କରେ ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ସାଧାରଣ ବଜେଟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକଳର ଖର୍ଚ୍ଚ ୪୦ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ ଥିବା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ । ସେହିପରି ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ।
ସବୁ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଚିଠି:
ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇବାକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି । ଚଳିତ ମାସ ୩୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବିକୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ପଠାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନ ବିଭାଗକୁ ପଠାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନ ବିଭାଗକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଲେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସୀମା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଏନେଇ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମିଶ୍ର ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ, କମିସନର ତଥା ସଚିବ ଓ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ।
ଏହି ବିଭାଗ ଦାବି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ:
ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମିଶ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, "ସାଧାରଣ ବଜେଟ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଅଟକଳର ଖର୍ଚ୍ଚ ୪୦ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ ରହିଥିବା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ଅଧୀନରେ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିଭାଗମାନେ ବଢ଼ାଇଚଢ଼ାଇ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି । ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ତାହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନପାରି ଫେରାଇଥାନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦରକାର ସେତିକି ମାଗିବା ଲାଗି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବେତନ, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ଘରଭଡ଼ା, ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ ଦେୟ, ଜଳ କର ଏବଂ ମୁନସିପାଲିଟି ଦେୟ ଆଦି ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେବଳ ଯେତିକି ଅଭାବ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।"
ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର:
ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୭ % ରହିବ । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୮ % ରହିବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ଵ ସଂଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୨ % ଅଧିକ ରହିଛି । ସେହି ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ବ୍ୟୟ ବଜେଟ ଅଟକଳର ୩୪ % ରହିଛି । ଆମେରିକା ସରକାର ଲଗାଇଥିବା ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ନିକଟରେ GSTରେ କରାଯାଇଥିବା ସଂସ୍କାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜସ୍ବ ଆଦାୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ବ୍ୟୟକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବାକୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ନଦାତା, ସମୃଦ୍ଧି, ସମାନତା, ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା, ଜଳବାୟୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଶା, ନବସୃଜନ, ସନ୍ତୁଳିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ, ସୁଶାସନ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲେ । ତେଣୁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ବେଳେ ଏହି ଅଗ୍ରାଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ବିତ୍ତିୟ ପରିଚାଳନାରେ ନୈରାଶ୍ୟ ଜନକ ପଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୦୨୬ରେ ଆବଣ୍ଟିତ ପାଣ୍ଠିର ବିନିଯୋଗ କରିବାରେ ବହୁ ବିଭାଗ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି । ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୪୪ଟି ବିଭାଗରୁ ୧୨ଟି ବିଭାଗ ବଜେଟ ଆକଳନର ୨୦ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ । ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ୫ ମାସରେ ବଜେଟର ମାତ୍ର ୨୭ ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ । ୨ଟି ବିଭାଗ ୨ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର