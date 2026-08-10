AgriStack ID ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ; ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଅସନ୍ତୋଷ
ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡିକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ଚାଷୀ । ସରକାର କହିଲେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ । ରିପୋର୍ଟ- ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : August 10, 2026 at 8:48 PM IST
ପିପିଲି (ନିମାପଡା): ଖରିଫ ଧାନ ପଞ୍ଜିକରଣରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏପଟେ ଆଜି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଭାଗଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପତ୍ର 'ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡି' ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡି ।
ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ ‘ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡି’କୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟସାରା ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଇଛି । ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ଓ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଜମିଜମା ସମ୍ପର୍କିତ ଜଟିଳତା ଓ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଜମିର ମ୍ୟାପିଂକୁ ନେଇ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ତେଇଶିପୁର ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଏକାଠି ହୋଇ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ନୀତି ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି । ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ଆଜି ବି ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି, ଯାହା ଭାଗବଣ୍ଟା ହୋଇନଥିବାରୁ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡି ପାଇବାରେ ବଡ଼ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡି ନହେଲେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସମବାୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଏହା ସାଧାରଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଣ୍ଡି ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାର ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଓ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ପଞ୍ଜିକରଣ ନହେଲେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ । ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିୟମକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଯାଉ । ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଆଜି ପଞ୍ଜିକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଏହି ନିୟମକୁ କୋହଳ କରାନଯାଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଧାନ କ୍ରୟ ଋତୁରେ ବହୁ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ନିଜର କଷ୍ଟଅର୍ଜିତ ଫସଲ ବିକ୍ରି କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
"ଆମର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଜମିରେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ । ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡି ନାଁରେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି । ଆଇଡି ନହେଲେ ଧାନ ବିକିପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ସରକାର ଏହି ଚାଷୀମାରଣ ନୀତିକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁରୁଣା ନିୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଚାଷୀ ।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ଏବଂ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରରେ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ପାଲଟିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଆଧାରକାର୍ଡ ଭଳି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପତ୍ର, Agristack ID ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ସରକାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା