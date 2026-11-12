OAS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ; ଗୃହ ବିଭାଗର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ ହେଲେ ଘାସିରାମ ମୁର୍ମୁ
Odisha Administrative Service:ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (OAS)ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ।
Published : November 12, 2026 at 7:48 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 8:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (OAS)ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ (GA ଏବଂ PG) ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । 9 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ OAS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛି ।
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ ଘାସିରାମ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ବେଦବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ।
ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ (EIC)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ସ୍ବାଇଁଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି । ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବରେ ବଦଳି ଆଦେଶାଧୀନରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ରିଭିଜନାଲ କୋର୍ଟ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ପ୍ରବୀର କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ରାଜସ୍ବ ପର୍ଷଦଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ରିଭିଜନାଲ କୋର୍ଟ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ।
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବରେ ବଦଳି ଆଦେଶାଧୀନରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ।
ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଦୀପକ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବରେ ବଦଳି ଆଦେଶାଧୀନରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଇ.ଟି.ଡି.ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ, ଆଇ.ଟି.ଡି.ଏ., ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ।
ନୟାଗଡ଼ ପୂର୍ବତନ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ, ଆଇ.ଟି.ଡି.ଏ., ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭାବରେ ବଦଳି ଆଦେଶାଧୀନ ଥିବା ଅଧିକାରୀ କଣ୍ଠଦେବ ସମାଦ୍ଦାରଙ୍କୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଆଇ.ଟି.ଡି.ଏ. ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କାଜୁ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ବିଶ୍ବନାଥ ସାହୁଙ୍କୁ ଶ୍ରମ ଓ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ବୀମା ବିଭାଗରେ ଉପ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
IAS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ; ରୂପା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ କମିଶନର ତଥା ସଚିବ ଦାୟିତ୍ବ
ଡେପୁଟେସନରେ ବିହାର ଫେରିଯିବେ ଆଇଏଏସ୍ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ; ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲା କେନ୍ଦ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର