ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଓଡି଼ଶାର ଅବକାରୀ ଆଦାୟ 112% ବଢ଼ିଲା

ଶନିବାର ବିଧାନସଭାରେ ଝାରସୁଗୁଡା MLA ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଆବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏହି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

ODISHA ASSEMBLY WINTER SESSION
ଓଡିଶା ବିଧାନସଭା (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 29, 2025 at 8:34 PM IST

Updated : November 29, 2025 at 8:43 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡି଼ଶାର ବକାରୀ ଆଦାୟ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଦୁଇ ଗୁଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି। 2020-21 ମସିହାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆଦାୟ ଥିଲା 5,400.21 କୋଟି ଟଙ୍କା, 2024-25ରେ ସେହି ଅର୍ଥରାଶି 11,429.74 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ଓ 112% ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରିଛି । ଶନିବାର ବିଧାନସଭାରେ ଝାରସୁଗୁଡା MLA ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏହି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। India-Made Foreign Liquor (IMLF) ବିୟର, ଦେଶୀ ମଦ ଓ ଆଉଟ୍‌–ଷ୍ଟିଲ୍‌ ମଦ ସହ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଦ ସେବନ ବଢ଼ିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ଆଦାୟ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବିୟର ବିକ୍ରୟରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । 2020-21ରେ 471.11 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ବିୟର ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥିଲା ଯାହା 2024-25ରେ ବଢ଼ି 1,678.77 ଲକ୍ଷ ଲିଟରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି,ମୋଟ 256% ବୃଦ୍ଧି। ଏଥିରୁ 1,432.44 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ, ଅବଶିଷ୍ଟ 246.33 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଣାଯାଇଛି।

ବିୟର ପରେ ଦେଶୀ ମଦ୍ୟ ବିକ୍ରୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି । 2020-21ର 82.53 ଲକ୍ଷ ଲିଟରରୁ 2024-25ରେ ଏହା 183.28 ଲକ୍ଷ ଲିଟରକୁ ବଢ଼ିଛି 122% ବୃଦ୍ଧି। ଏହିପରି IMLF ବିକ୍ରୟ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ 54% ବଢ଼ିଛି ଓ ଏବର୍ଷ ସର୍ବମୋଟ ବିକ୍ରୟ ହେଉଛି 840 ଲକ୍ଷ ଲିଟର। ଆଉଟ୍‌–ଷ୍ଟିଲ୍‌ ମଦ ବିକ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି 2024-25ରେ 1,314.72 ଲକ୍ଷ ଲିଟରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା 2020-21ରେ 909 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ଥିଲା।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1, 2024 ଠାରୁ ନୂତନ ଅବକାରୀ ନୀତି ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଅନୁସାରେ ନୂତନ IMLF ‘ଅଫ୍‌’ ଦୋକାନ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ‘ଅନ୍‌’ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷେଧାଦେଶ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହା ଛଡା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁଧାର ଅଣାଯାଇଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : November 29, 2025 at 8:43 PM IST

