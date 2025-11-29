ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଓଡି଼ଶାର ଅବକାରୀ ଆଦାୟ 112% ବଢ଼ିଲା
ଶନିବାର ବିଧାନସଭାରେ ଝାରସୁଗୁଡା MLA ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଆବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏହି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : November 29, 2025 at 8:34 PM IST|
Updated : November 29, 2025 at 8:43 PM IST
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବିୟର ବିକ୍ରୟରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । 2020-21ରେ 471.11 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ବିୟର ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥିଲା ଯାହା 2024-25ରେ ବଢ଼ି 1,678.77 ଲକ୍ଷ ଲିଟରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି,ମୋଟ 256% ବୃଦ୍ଧି। ଏଥିରୁ 1,432.44 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ, ଅବଶିଷ୍ଟ 246.33 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଣାଯାଇଛି।
ବିୟର ପରେ ଦେଶୀ ମଦ୍ୟ ବିକ୍ରୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି । 2020-21ର 82.53 ଲକ୍ଷ ଲିଟରରୁ 2024-25ରେ ଏହା 183.28 ଲକ୍ଷ ଲିଟରକୁ ବଢ଼ିଛି 122% ବୃଦ୍ଧି। ଏହିପରି IMLF ବିକ୍ରୟ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ 54% ବଢ଼ିଛି ଓ ଏବର୍ଷ ସର୍ବମୋଟ ବିକ୍ରୟ ହେଉଛି 840 ଲକ୍ଷ ଲିଟର। ଆଉଟ୍–ଷ୍ଟିଲ୍ ମଦ ବିକ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି 2024-25ରେ 1,314.72 ଲକ୍ଷ ଲିଟରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା 2020-21ରେ 909 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ଥିଲା।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1, 2024 ଠାରୁ ନୂତନ ଅବକାରୀ ନୀତି ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଅନୁସାରେ ନୂତନ IMLF ‘ଅଫ୍’ ଦୋକାନ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ‘ଅନ୍’ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷେଧାଦେଶ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହା ଛଡା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁଧାର ଅଣାଯାଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ନେଇ ଶାସକ-ବିରୋଧୀ ମୁଁହାମୁହିଁ, ନବୀନ କହିଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଶାକୁ ଧୂଳିସାତ କରୁଛି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର