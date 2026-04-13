ETV Bharat / state

ଅଧିକ ମଦ ବିକ୍ରି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନୁହେଁ, ମଦ କିଣିଲେ ଏଣିକି ଅତିରିକ୍ତ ଡି-ଆଡିକ୍‌ସନ ସେସ୍; ମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ l ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 13, 2026 at 11:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ସହ ଏହାକୁ ସଠିକ୍‌ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆଇନ, ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।


ବୈଠକ ପରେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା କିମ୍ବା ଅଧିକ ମଦ ବିକ୍ରୟ କରିବା କେବେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନୁହେଁ । ସରକାର ମଦ୍ୟପାନକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଡି-ଆଡ଼ିକ୍‌ସନ୍‌ ସେସ୍‌ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଦ୍ୟପାନ ନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାର କରିହେବ । ଏଥିସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଏମ୍‌ଜିକ୍ୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଏମ୍‌ଜିଇଆର୍‌ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଫଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଡିଲରଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇବ ।"

ସେହିପରି ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଧନଜୀବନ ହାନି ହେଉ ନାହିଁ, ବରଂ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଛି । ତେଣୁ ଏହି ବେଆଇନ ନିଶା ତଥା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ମଦ ଦୋକାନ ଆବଣ୍ଟନ ବେଳେ ଇ-ଲଟେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି l ଅବକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ କାରବାର ରୋକାଯିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ l

ତେବେ ଆଗକୁ ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ହେବ ଲଟେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଲଟେରୀ ହେବ । ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଲଟେରୀ କରାଯିବ । ଗତ ଥର ଲଟେରୀ ପାଇଥିବା ଦୋକାନଙ୍କ ଅବଧି ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ରେ ସରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ୨ ମାସ ମିଳିବ । ୩ ଷ୍ଟାରରୁ ଅଧିକ ହୋଟେଲରେ ବାରର ପ୍ରାବଧନ ଥିବାରୁ ଅନ ସପ ଅନୁମତି ମିଳିବ । ହେଲେ ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ ନାହିଁ । ଯେତିକି ଅଫ ସପ ଥିଲା, ସେ ସବୁର MGER ସ୍ଥିର ହେବ । ଏମିତି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ।

ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ନୂତନ ଅବକାରୀ ନୀତି । ନୂଆ ନୀତିକୁ ପାଥେୟ କରି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜାରି କରିଥିଲା ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ଛାଡି ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କେବଳ ଓଟିଡିସିକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ । ସେହିପରି ଇକୋ-ରିଟ୍ରିଟ ସ୍ଥଳରେ ମଦ ବିକିବାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଓଟିଡିସିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ।

TAGGED:

EXCISE POLICY 2026
ODISHA EXCISE MINISTER
PRITHVIRAJ HARICHANDAN
LAW MINISTER PRITHVIRAJ HARICHANDAN
Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.